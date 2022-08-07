Обновление модели Ethereum приведет к уходу майнеров и новым форкам

Создатель Ethereum Виталик Бутерин (Vitalik Buterin) заявил, что исход майнеров на другие блокчейны ради добычи криптовалют по «классическим» правилам не помешает провести масштабное обновление сети. Событие Merge, с которым Ethereum перейдёт на модель Proof-of-Stake (PoS), оставит не у дел миллионы майнеров — некоторые могут мигрировать на Ethereum Classic или создать новый форк.

«Не думаю, что очередной форк как-то навредит Ethereum. В целом, по моим впечатлениям, почти все, с кем я беседовал в экосистеме Ethereum, поддерживают направление PoS, оно объединяет экосистему», — цитирует Bloomberg выступление господина Бутерина на вебинаре.

С обновлением ПО блокчейн будет проводить транзакции не через мощные ресурсы майнеров, а через валидаторы. Решение о переходе было принято давно, но разработчикам потребовалось много времени на подготовку, потому что любые ошибки в экосистеме обходятся дорого. Блокчейн Ethereum — важнейшая криптовалютная платформа, любые сбои могут затронуть миллионы пользователей и стоить миллиарды долларов.

В сети работает более 3400 активных приложений из различных областей: от торговли до игр. В сервисах децентрализованных финансов (DeFi) обращаются активы на $40 млрд, включая невзаимозаменяемые токены (NFT). Рыночная капитализация собственной криптовалюты сети Ethereum составляет $200 млрд — менее половины капитализации биткоина.

Ожидается, что незадолго до события Merge многие криптобиржи и другие службы в качестве меры предосторожности приостановят свою работу. Разработчики говорят, что если обновление пройдёт успешно, никто ничего и не заметит. Зато Ethereum, по разным подсчётам, сократит потребление энергии более чем на 99 %.

Собственная криптовалюта Ethereum, как и многие другие цифровые активы, переживает не лучшие времена — она с переменным успехом торгуется вокруг отметки $1700, но в течение года потеряла в цене примерно 55 %.