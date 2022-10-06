Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black

Выход новых процессоров AMD и Intel, как правило, сопровождается анонсами обновлённых систем охлаждения для них. Так вышло и на сей раз – одновременно с релизами AMD Ryzen 7000 и Intel Core 13xxx многие компании представили новые системы охлаждения, совместимые с этими процессорами. Правда, в обоих случаях это делается скорее по маркетинговым причинам, а не по техническим, ведь большинство кулеров, совместимых с Soсket AM4, совместимы и с Soсket AM5, а у Intel процессорный разъём и вовсе не изменился. Однако в последнем случае есть нюанс, и заключается он в том, что производители систем охлаждения изначально не учли низкую прочность нового LGA1700 и его деформацию при монтаже кулеров. Особо этот недостаток проявлялся с системами охлаждения, оснащёнными пластиковыми усилительными пластинами, которые выгибались во время установки. Во избежание этого отдельные компании даже стали предлагать специальные устройства, усиливающие процессорную зону на материнских платах. Другие же производители включили их в комплект поставки своих систем охлаждения, и новинка, которую мы сегодня изучим и протестируем, как раз относится к этой категории. Речь пойдёт о системе жидкостного охлаждения необслуживаемого типа ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black.

⇡#Технические характеристики и стоимость

Наименование характеристики ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black Радиатор Размеры (Д × Ш × В), мм 276,5 × 120,0 × 28,0 Размеры оребрения радиатора (Д × Ш × В), мм 240,0 × 117,0 × 22,0 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 12 Расстояние между каналами, мм 8,0 Плотность радиатора, FPI 21 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 2 Модель вентилятора ID-Cooling TF-12025-Pro (ID12025M12S) Типоразмер 120 × 120 × 26 Диаметр крыльчатки/статора, мм 114,0 / 41,0 Количество и тип подшипника(ов) 1, гидродинамический Скорость вращения, об/мин 700–1800 (±10%)

(ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 82,5 Уровень шума, дБА 15,2–35,2 Максимальное статическое давление, мм H 2 O 2,55 Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 3,6 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 3,00 / 2,71 Срок службы, часов/лет н/д Масса одного вентилятора, г 152 Длина кабеля, мм 440 (+200) Помпа Размеры (Д × Ш × В), мм 92 × 83 × 54 Производительность, л/ч 116 Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 2100 (±10%) / 2200 Тип подшипника С керамической втулкой Срок службы подшипника, часов/лет 50 000 / >5,7 Номинальное напряжение, В 12,0 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 4,32 / 4,67 Уровень шума, дБА 25 Длина кабеля, мм 325 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 60 × 54 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами Intel LGA115(х)/1200/1700/2011(v3)/2066

AMD Socket AM4/AM5 Дополнительно Длина шлангов, мм 380 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 12,0 / 6,0 Хладагент Нетоксичный, антикоррозионный

(пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт 260 Термопаста ID-Cooling Frost X25 [10,5 Вт/(м·К)] Подсветка Крышки помпы (нерегулируемая) Масса системы в сборе, г 1194 Гарантийный срок, лет 2 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ н/д

⇡#Упаковка и комплектация

ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black поставляется в картонной коробке, оформленной в чёрно-оранжевой гамме. На верхней стороне коробки приведено фото водоблока системы и указано название модели.

В свою очередь обратная сторона содержит размеры основных компонентов СЖО, технические характеристики и таблицу совместимых платформ.

Внутри картонной коробки вставлена оболочка из вспененного полиэтилена с отсеками под каждый компонент СЖО, надёжно защищающая их от внешних воздействий.

Комплектующие запечатаны в отдельную коробочку, где можно найти две усилительные пластины для платформы Intel, три пары стальных направляющих, три набора винтов и втулок, два комплекта винтов для вентиляторов и радиатора, а также кабель-разветвитель.

Включена в комплект и термопаста – ID-Cooling Frost X25 с заявленной теплопроводностью 10,5 Вт/(м·К) – в двухграммовом шприце. Ранее мы уже неоднократно тестировали данный термоинтерфейс, и он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

На выпускаемую в Китае систему жидкостного охлаждения в России предоставляется двухлетняя гарантия. Что касается стоимости СЖО, то в продажу она пока не поступила, однако аналогичные по размеру радиатора модели ID-Cooling можно приобрести всего за 3,5–4,5 тысячи рублей, поэтому и в случае с DashFlow 240 Basic Black вполне можно рассчитывать на сравнимую сумму.

Новая ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black построена по классической для необслуживаемых систем жидкостного охлаждения схеме: радиатор соединён с помпой, совмещённой с водоблоком, двумя гибкими шлангами. Система заправлена и полностью готова к эксплуатации что называется из коробки, нужно только установить еёв корпус/на процессор и подключить.

Как видим, никакими дизайнерскими изысками новая СЖО похвастаться не может, она выполнена полностью в чёрном цвете, на торцах радиатора и корпуса помпы – название компании-производителя. Размеры основного компонента системы – радиатора, составляют 276,5 × 120 × 28 мм.

Как и во всех остальных СЖО данного класса, радиатор здесь алюминиевый. Он оснащён петлями крепления вентиляторов с обеих сторон.

Вроде бы все привычно, никаких сюрпризов. Однако инженеры ID-Cooling всё же смогли нас удивить и увеличили площадь радиатора сразу на 25%, не увеличивая его размеров! Как? Да очень просто: если обычные радиаторы AiO-систем имеют толщину оребрения 17-18 мм, то в DashFlow 240 Basic Black её увеличили до 22 мм в пределах стандартного корпуса 240-мм радиатора.

Известно, что у компактных СЖО, к которым мы относим 120- и 240-мм модели, площадь радиатора всегда была слабым местом, поэтому приятно видеть, что в ID-Cooling работают над этим. Благодаря увеличению площади повышается теплопроводность радиатора и возрастает эффективности системы в целом.

Кроме увеличения толщины, других конструктивных изменений в алюминиевом радиаторе DashFlow 240 Basic Black нет. Общее число каналов равно 12, расстояние между ними составляет 8,0 мм, а плотность – 21 FPI. Это стандартные параметры для таких моделей, основанных на платформе Asetek.

Один торец радиатора – глухой, а из второго, немного увеличенного размера, выходят два фитинга с опрессованными на них шлангами.

Длина шлангов у ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black составляет 380 мм. Их внешний диаметр равен 12 мм (значит, внутренний размером около 6 мм). Шланги сделаны достаточно гибкими, чтобы иметь возможность удобно проходить внутри корпуса. На другом конце шланги входят в два поворотных фитинга на помпе. Размеры этого компонента СЖО составляют 92 × 83 × 54 мм.

Заявленная производительность помпы составляет 116 литров в час, что как минимум вдвое больше, чем у традиционных Asetek-систем. В спецификациях скорость ротора помпы, оснащенного долговечной керамической втулкой, составляет 2100 об/мин, по данным мониторинга она равна 2200 об/мин. Заявленное энергопотребление практически равно фактическому и составляет 4,5 Вт. По данным изготовителя, уровень шума помпы не должен превышать 25 дБА.

Ещё одним нововведением в ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black стал усовершенствованный медный водоблок. Его площадь увеличена для лучшего соответствия теплораспределителям процессоров Intel Core 12-го и 13-го поколений. А вот об оптимизации для AMD в его описании ничего не сказано. Впрочем, размеры медного основания водоблока составляют 60 × 54 мм, и с такой площадью его хватит не только для Alder Lake, но и для AMD Ryzen Threadripper.

Качество обработки контактной поверхности водоблока далеко от идеала, но следы от фрезы хотя бы не ощущаются тактильно.

С ровностью у водоблока всё в порядке, а в неравномерности полученных отпечатков виновата выпуклая крышка теплораспределителя нашего тестового процессора.

Для установки на радиатор в комплект поставки ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black входят два фирменных 120-мм вентилятора TF-12025-Pro (ID12025M12S).

Они оснащены девятилопастными крыльчатками диаметром 114 мм и установлены на статорах со спицами, изогнутыми в противоположную лопастям сторону.

Скорость вращения вентиляторов регулируется методом широтно-импульсной модуляции в диапазоне от 700 до 1800 об/мин с погрешностью ±10% на максимальных оборотах. Максимальный воздушный поток одного такого вентилятора заявлен на уровне 82,5 CFM, статическое давление – 2,55 мм H 2 O, а уровень шума лежит в диапазоне от 15,2 до 35,2 дБА.

Гидродинамический подшипник вентиляторов должен обеспечить не менее 50 тысяч часов, или более пяти с половиной лет непрерывной работы, хотя в характеристиках самой системы этот показатель по каким-то причинам не приведён. На статоре диаметром 41 мм приклеен стикер с маркировкой «вертушек» и их электрическими характеристиками.

Каждый вентилятор потребляет не более 3 Вт и может стартовать при довольно низком напряжении 3,6 В.

На углы пластиковых рамок вентиляторов надеты резиновые уголки, предназначенные для снижения передаваемых вибраций и уменьшения уровня шума.

Вентиляторы закрепляются на радиаторе винтами, а в собранном и готовом к установке в корпус состоянии ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black выглядит следующим образом.

Длина кабелей вентиляторов равна 400 мм, но ещё 200 мм к ней добавляет Y-образный разветвитель для подключения к одному разъёму на материнской плате или реобасе. Общая масса собранной системы составляет 1194 грамма. Ну и самое интересное: в спецификациях СЖО указано, что она должна справиться с процессорами с тепловыделением 260 ватт!

⇡#Совместимость и установка

ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black предназначена для установки на процессоры AMD конструктивных исполнений Socket AM4/AM5 и процессоры Intel LGA115(х)/1200/1700/2011(v3)/2066. Как видим, спектр совместимых процессоров весьма широк. Инструкции в электронном виде пока нет, но мы сделали пару фото страниц из бумажной версии, по которым становится ясно, что ничего сложного в процессе установки СЖО нет.

Удобно, что комплект для установки водоблока на каждый тип процессора запечатан в отдельном пакетике – не ошибётесь при сборке.

Отдельного внимания заслуживает усилительная пластина для LGA1700, которая выполнена именно под данный сокет и во избежание деформации имеет увеличенную толщину.

Вкупе с усиленной системой прижима такая пластина обеспечивает максимальный прижим водоблока к процессору, благодаря чему достигается наиболее эффективный теплообмен между ними.

Важно помнить, что с таким «драконовским» креплением подпружиненные винты необходимо затягивать равномерно (попеременно по одному витку резьбы).

Для размещения ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black внутри системного блока необходимы два расположенных рядом посадочных места под 120-мм вентиляторы. Сейчас такими оснащаются даже недорогие китайские корпуса, не говоря уже о моделях именитых изготовителей. В нашем корпусе мы установили систему на верхней панели корпуса и сориентировали вентиляторами на выдув из него.

Подсветкой у СЖО оснащена только полоска на крышке помпы, но она едва видна даже в полной темноте. У вентиляторов системы подсветки нет.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Оценка эффективности системы ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black и её соперника была проведена в системном блоке следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель производительных ядер – 50, итоговая частота – 5 ГГц, множитель энергоэффективных ядер – 40, итоговая частота – 4 ГГц, напряжение Vcore – 1,215–1,22 В. В BIOS материнской платы был выставлен шестой уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration) из семи доступных.

Все пределы энергопотребления процессора в BIOS были сняты, энергосберегающие технологии деактивированы. В результате максимальный уровень тепловыделения процессора в стресс-нагрузке превышал отметку 175 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была повышена с номинальных 3,2 до 3,733 ГГц при напряжении 1,43125 В, а её основные тайминги фиксировались в значениях 15-15-15-30 CR2.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 версии 21H2 (22000.978). Программное обеспечение, использованное для теста:

Prime95 30.8 build 16 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Small FFTs без AVX, два последовательных цикла по 13–14 минут);

HWiNFO64 7.31-4875 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Prime95. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 14–15 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура наиболее горячего из шести производительных ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя, а также средняя максимальная температура по всем таким ядрам. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры всех ядер процессора, их усреднённые значения и дельта температур между ядрами. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 25,6–26,2 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от нуля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в комнате являлись только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22,0 дБА, а субъективно комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Эффективность охлаждения и уровень шума новой ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black мы сравнили с показателями суперкулера Noctua NH-D15S chromax.black с двумя 150-мм вентиляторами.

Скорость вращения вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась с помощью специального контроллера , точность которого составляет ±10 об/мин, в диапазоне от 800 об/мин до максимально возможной с шагом 200 об/мин .

Эффективность охлаждения

Увы, но чуда не произошло. Как и прежде, система с 240-мм радиатором и парой 120-мм вентиляторов способна противостоять воздушному суперкулеру только на максимальных скоростях вентиляторов и ценой очень высокого уровня шума. Не помогли ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black ни увеличенная площадь радиатора, ни усиленное крепление водоблока, ни помпа с повышенной производительностью, ни вентиляторы с высоким давлением. Выиграть удалось только на скоростях 1840 и 1600 об/мин, а дальше система серьёзно теряет в эффективности охлаждения и в самых тихих режимах уступает Noctua NH-D15S chromax.black до пяти градусов Цельсия.

Далее мы разогнали процессор до 5,1 ГГц при напряжении 1,265–1,270 В с тепловыделением до 195 ватт и провели ещё одно сравнение систем охлаждения.

Результаты приведены на диаграмме и в таблице.

Температуры выше, но в целом расстановка сил схожа с предыдущей диаграммой. На скоростях вентиляторов 1840 и 1600 об/мин победа досталась ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black, а дальше инициативу перехватывает Noctua NH-D15S chromax.black и уже не отдаёт её вплоть до 1000 об/мин. Хотя нужно отдать должное СЖО: в этом случае она отстаёт от суперкулера не слишком сильно. Добавим, что в самых тихих режимах на 800 об/мин обе системы охлаждения не справились с такой нагрузкой.

В конце мы разогнали процессор до 5,2 ГГц при напряжении 1,335–1,340 В и попытались охладить его новой СЖО.

При тепловыделении до 215 ватт ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black смогла удержать процессор практически на границе срабатывания троттлинга при 96 градусах Цельсия.

Но сделала она это только на максимальной скорости вентиляторов и при высоком уровне шума. Очевидно, что это её предел и до спецификационных 260 ватт новая СЖО не дотянет. По крайней мере, это справедливо для процессора Intel Core i5-12600K.

Удивительно, но и в плане уровня шума ID-Cooling DashFlow 240 Basic Black похвастать нечем. Как правило, уровень шума вентиляторов меньшего диаметра на одинаковых скоростях ниже, чем у вентиляторов большего диаметра, но в данном случае это не так. Пара 120-мм «вертушек» ID-Cooling на одинаковых со 150-мм вентиляторами Noctua оборотах шумит сильнее. Граница субъективного комфорта у DashFlow 240 Basic Black находится возле скорости 850 об/мин, а действительно тихой систему можно назвать только до 750 об/мин. Единственное, что порадовало, так это практически бесшумная помпа СЖО.

Очередная система жидкостного охлаждения с 240-мм радиатором и, увы, очередной проигрыш суперкулеру. Причём видно, что в ID-Cooling не просто установили подсветочку, а действительно постарались сделать новую систему лучше. Увеличили площадь радиатора, усилили крепление водоблока, повысили мощность помпы и поставили вентиляторы с высоким давлением. Однако всё это не помогло СЖО в противостоянии с производительной системой воздушного охлаждения. Ценой очень высокого уровня шума она обошла суперкулер на максимальных и близких к максимальным оборотах вентилятора, но при снижении скорости ничего противопоставить ему уже не может. Общий уровень шума ID-Cooling также выше, хотя отдельно отметим наличие бесшумной помпы. В плюсах у DashFlow 240 Basic Black – универсальность, сравнительная компактность и простота установки, а также ожидаемо низкая стоимость. Но суммарно эти достоинства всё же не перевешивают недостатки системы.