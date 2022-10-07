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10 браузеров для ПК, о существовании которых вы вряд ли догадывались

 
В огромном многообразии браузеров есть по-своему интересные, но так и не снискавшие широкого признания программные решения. Несмотря на малоизвестность, они продолжают развиваться, и самое главное — у каждого из них есть свои любопытные фичи и функции
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Когда речь заходит о браузерах для персональных компьютеров, на ум сразу приходят Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera. В этом нет ничего удивительного: перечисленные продукты входят в пятёрку самых популярных веб-обозревателей в мире и имеют огромную армию почитателей, которые порой даже не догадываются о существовании на рынке альтернативных решений — по-своему интересных и даже в чём-то оригинальных. Именно таким, находящимся в тени, браузерам посвящён наш сегодняшний материал. Все они имеют открытые исходные коды и, несмотря на скромную пользовательскую аудиторию, активно поддерживаются разработчиками.

Источник изображения: Mohamed Hassan / pixabay.com

Источник изображения: Mohamed Hassan / pixabay.com

# Brave

Сайт продукта: brave.com.
Кодовая база: Chromium.
Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, Android, iOS.
Результаты теста HTML5test.com: 528 баллов (допустимый максимум — 555).

Веб-обозреватель, развиваемый с прицелом на обеспечение конфиденциальности и приватности при работе в глобальной Сети. Brave блокирует трекеры и счётчики сайтов, удаляет навязчивые рекламные баннеры, пускает под нож вездесущие системы мониторинга, поведенческие анализаторы, файлы cookie и скрипты JavaScript, которые могут идентифицировать пользователя. Для пущей убедительности браузер демонстрирует наглядную статистику по заблокированным элементам, которая дополнена информацией о сэкономленном трафике и времени на загрузку страниц.

Немало у Brave и других отличительных особенностей. В их числе: наличие встроенного криптокошелька, интеграция с ориентированной на конфиденциальность поисковой системой Brave Search, поддержка HTTPS Everywhere, WebTorrent и децентрализованной файловой системы IPFS, функционирующей по аналогии с пиринговыми P2P-сетями. Отдельного упоминания заслуживает поставляемый в комплекте с браузером клиент Tor, который позволяет использовать онлайн-сервисы, надёжно скрываясь за распределённой сетью маршрутизаторов, обеспечивающих передачу пользовательской информации таким образом, что ни в одной точке невозможно определить, откуда или куда направляются зашифрованные данные.

#Browsh

Сайт продукта: brow.sh.
Кодовая база: Firefox.
Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, FreeBSD.
Результаты теста HTML5test.com: 466 баллов.

Текстовый интернет-браузер с полноценной поддержкой HTML5, CSS3, JavaScript, WebGL и даже видеоконтента, смотреть который в пиксельном формате можно исключительно ради спортивного интереса. Для работы с Browsh необходим установленный на компьютере Firefox, движок которого используется консольным браузером для рендеринга страниц. Управление программой осуществляется с клавиатуры, поддерживаются вкладки, есть возможность создавать скриншоты сайтов, а также изменять параметр User-Agent на случай, если просматриваемый ресурс оптимизирован под определённый браузер. Для повседневного применения Browsh вряд ли подходит, а вот для работы в условиях низкой пропускной способности сетевого канала или экономии трафика текстовый веб-обозреватель вполне может пригодиться.

#GNOME Web

Сайт продукта: wiki.gnome.org/apps/web.
Кодовая база: WebKitGTK.
Поддерживаемые платформы: Linux.
Результаты теста HTML5test.com: 448 баллов.

Разрабатываемый командой проекта GNOME браузер, известный также под кодовым названием Epiphany. Позиционируется как простой в использовании веб-обозреватель, развиваемый в соответствии с философией сообщества GNOME, предполагающей рациональный подход к построению рабочего пространства в среде Linux. Именно по этой причине в GNOME Web нет ничего лишнего, а интерфейс программы реализован с выверенной аскетичностью и вниманием к мелочам. Из дополнительных функций отметим интегрированный в браузер блокировщик рекламы и встроенные средства проверки орфографии, которые могут пригодиться при заполнении веб-форм на сайтах. Имеется поддержка технологии PWA (Progressive Web Apps), которая позволяет запускать веб-сервисы внутри браузера как обычные нативные приложения — без адресной строки и вкладок.

#LibreWolf и Waterfox

Сайты продуктов: librewolf.net и waterfox.net.
Кодовая база: Firefox.
Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux.
Результаты теста HTML5test.com: 466 и 468 баллов соответственно.

Два схожих по концепции и реализованным идеям браузера, в основу которых положен переработанный вдоль и поперёк программный код Firefox, из которого удалены все компоненты, с помощью которых можно отследить действия пользователя. В LibreWolf и Waterfox нет привязки к сервисам Mozilla, нет всевозможных идентификаторов, меток и сбора телеметрии, нет информационных и поисковых подсказок в адресной строке, а также поддержки прочих проявляющих сетевую активность ненужных модулей — всё это убрано в угоду обеспечению максимальной конфиденциальности пользователя в интернете. Для пущей безопасности в обоих веб-обозревателях включены опциональные настройки, обеспечивающие максимальный уровень защиты. В дополнение к этому по умолчанию задействованы поисковые системы DuckDuckGo, Searx и Qwant, сохраняющие конфиденциальность и не отслеживающие предпочтения пользователей.

#Min

Сайт продукта: minbrowser.org.
Кодовая база: Electron (Chromium).
Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux.
Результаты теста HTML5test.com: 476 баллов.

Браузер с минималистичным интерфейсом, центральный элемент которого — адресная строка. Через неё осуществляются практически все действия с программой, будь то ввод URL-адресов, поиск в интернете, по открытым вкладкам и истории посещений сайтов, а также управление веб-обозревателем посредством набора специальных команд. Несмотря на внешнюю простоту, начинка у Min достаточно серьёзная: есть блокировщик рекламы, поведенческих трекеров и изображений, поддерживаются возможности модификации User-Agent и создания пользовательских скриптов с целью изменения поведения сайтов. Кроме того, в браузере имеются средства группировки вкладок и встроенный менеджер паролей.

# Nyxt

Сайт продукта: nyxt.atlas.engineer.
Кодовая база: WebKit и WebEngine (Blink).
Поддерживаемые платформы: Windows (с использованием подсистемы Windows Subsystem for Linux, WSL), macOS, Linux, BSD.
Результаты теста HTML5test.com: 459 баллов.

Браузер, ориентированный на продвинутых пользователей, исследователей и веб-разработчиков, которым важно контролировать поведение интернет-обозревателя при обработке сетевого контента. Nyxt позволяет переопределять или перенастраивать любые классы, методы, переменные, функции, а также «на лету» вносить изменения в транслируемый веб-серверами код. Браузер оптимизирован для управления с клавиатуры и поддерживает внушительный набор команд для выполнения различных операций и задач. Поддерживается работа с вкладками и пользовательскими скриптами. Предусмотрена встроенная система блокирования рекламы.

#Otter

Сайт продукта: otter-browser.org.
Кодовая база: QtWebEngine.
Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux.
Результаты теста HTML5test.com: 361 балл.

Проект, в рамках которого энтузиастами предпринимаются попытки по созданию веб-обозревателя по лекалам Opera 12 — той самой последней «классической» версии норвежского браузера, тёплые воспоминания о которой до сих пор не покидают ностальгирующих интернет-эстетов. О том, насколько удачно движется работа в данном направлении, можно судить по приведённым ниже скриншотам. От себя добавим, что по функциональности Otter не дотягивает до оригинальной двенадцатой «Оперы» и при внешней схожести оставляет впечатление «сырого» продукта, а уж по части поддержки современных веб-стандартов и вовсе находится в аутсайдерах. В общем, поделка на любителя. Если уж страсть как хочется повернуть время вспять и получить нечто, действительно похожее на эпохальный браузер Opera 12, стоит присмотреться к проекту Vivaldi, развиваемому командой разработчиков под руководством бывшего сооснователя компании Opera Software Йона фон Течнера (Jon von Tetzchner).

#Qutebrowser

Сайт продукта: qutebrowser.org.
Кодовая база: QtWebEngine.
Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux, FreeBSD.
Результаты теста HTML5test.com: 472 балла.

Инструмент для работы в глобальной Сети, управление которым полностью завязано на клавиатуру и соответствующие комбинации клавиш. Последних насчитывается более сотни, и не запутаться в них помогает заботливо созданная разработчиком памятка, одного взгляда на которую достаточно, чтобы понять, что Qutebrowser — для сильных духом пользователей. Брутальности браузеру придаёт минималистичный интерфейс с текстовыми блоками и консоль с внушительным набором команд для прогрессивного веб-сёрфинга. В остальном же Qutebrowser мало чем отличается от своих собратьев: поддерживается работа со вкладками, имеются блокировщик рекламы, менеджер загрузок, просмотрщик PDF-файлов, режим приватного просмотра и прочие привычные функции.

#SeaMonkey

Сайт продукта: seamonkey-project.org.
Кодовая база: Firefox.
Поддерживаемые платформы: Windows, macOS, Linux.
Результаты теста HTML5test.com: 435 баллов.

Продукт из серии «всё в одном», который включает помимо браузера ещё почтовый клиент с адресной книгой, агрегатор новостных лент (RSS/Atom), IRC-клиент, календарь, планировщик задач и редактор веб-страниц. Этакий универсальный «швейцарский нож» для полноценной работы в интернете и решения всевозможных задач. По части браузерных функций SeaMonkey практически ничем не отличается от Firefox, на основе которого построен продукт. Разница кроется только в классической организации интерфейса, свойственной ранним выпускам программных решений Mozilla.

Заключение

Можно долго и увлечённо спорить об актуальности представленных в обзоре браузеров. Одни читатели сочтут их банальными переделками имеющихся на рынке Open Source решений, другие найдут в них для себя что-то новое и действительно важное. Как бы то ни было, все эти браузеры являются наглядным примером того, как открытый софт создаёт дополнительную конкуренцию и, как следствие, способствует развитию программных продуктов.

Конечно, в плане охвата аудитории и мощностей в разработке Min, Brave, GNOME Web, Browsh, а также прочие перечисленные в заметке веб-обозреватели бесконечно далеки от мастодонтов рынка, зато в каждом из них есть свои изюминки, которыми они выделяются из общего ряда однотипных браузеров. В этом и заключается их главная ценность.

 
 
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Теги: браузер, софт
браузер, софт
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