Сегодня 07 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китайские учёные с помощью бабочек приду...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские учёные с помощью бабочек придумали, как решить проблему перегрева на орбитальной солнечной электростанции

Группа китайских инженеров представила интересный проект орбитальной солнечной электростанции для передачи энергии на Землю. Изюминкой разработки стала «бионическая» система охлаждения, вдохновлённая крыльями бабочек. Тонкие и ажурные радиаторы с циркулирующей в них жидкостью будут сочетать малый вес и высокую эффективность, что сделает китайскую установку одной из самых удачных в мире.

Источник изображений: Xidian University

Источник изображений: Xidian University

Космическая солнечная электростанция проекта OMEGA-2.0 (Orb-shaped Membrane Energy Gathering Array) представляет собой половину шара диаметром 1 км со светоотражающим покрытием внутри. Предыдущий проект OMEGA предусматривал полностью сферическую форму с полупрозрачным покрытием, но от этого отказались, как от сверхсложного решения.

Чаша зеркала OMEGA-2.0 будет всегда обращена к Cолнцу, а вся попавшая в него лучистая энергия будет фокусироваться на фотопанелях, размещённых на центральном стержне. Главной проблемой будет охлаждение панелей и, в целом, блока генерации электричества. Радиаторы в форме крыльев бабочек, для которых проблема охлаждения крыльев также стоит на первом месте в борьбе за выживание в природе, обеспечат высокую эффективность охлаждения и будут удерживать температуру центрального стержня не выше 50 °C.

Передача энергии на Землю в проекте OMEGA-2.0 планируется в виде микроволнового излучения с помощью двух дискообразных фазированных антенных решёток. Это позволит избежать использования движущихся механизмов и не проиграть в точности и скорости фокусирования. Грубой ориентацией чаши и удержанием её на орбите высотой свыше 30 тыс. км будут заниматься мощные электрические ракетные двигатели (на ионной тяге), разработкой которых также занимаются в Китае.

По словам разработчиков, проект OMEGA-2.0 обеспечит выработку 8,4 кВт электроэнергии на килограмм своего веса, что намного лучше альтернативных предложений. А такие проекты есть у всех космических стран, включая Россию, хотя дальше всех в экспериментах пошли американцы. Ряд их ранних прототипов солнечных электростанций на орбите уже проходят испытания, тогда как те же китайцы приступят к космическим испытаниям соответствующих технологий не раньше, чем через пару лет, а то и позже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft организует строительство солнечных электростанций на 2,5 ГВт, но этого мало для достижения нулевого углеродного выброса
Орбитальная станция «Тяньгун» поможет Китаю в создании космической солнечной электростанции
Airbus протестировала модель орбитальной солнечной электростанции — пока на Земле, но уже успешно
Арабский марсоход впервые протестирует ИИ-систему на Луне
Электромобиль Ford Mustang Mach-E сбросил до $5900 стоимости на новом этапе ценовой войны с Tesla
Boston Dynamics показала нарезку неудачных дублей с падениями робота Atlas
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: солнечная электростанция, орбитальная станция, возобновляемая энергия
солнечная электростанция, орбитальная станция, возобновляемая энергия
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22