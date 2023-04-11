Сегодня 11 апреля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Домашние климатические системы acerpure ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Домашние климатические системы acerpure обеспечат свежий и чистый воздух в квартире, без пыли и аллергенов

Партнёрский материал

Новый бренд климатических устройств acerpure предложил на российском рынке очистители воздуха acerpure cool (AC551-50W) и acerpure pro (AP551-50W), позволяющие сделать воздух в помещении чистым и свежим, устраняя пыль, аллергены, бактерии и вирусы, выхлопные газы и других вредные для здоровья вещества, попавших в дом с улицы или накопившиеся в процессе жизнедеятельности.

acerpure cool (AC551-50W)

acerpure cool (AC551-50W)

Обе модели отличаются низким уровнем шума. Их можно использовать для повышения качества воздуха в помещениях площадью до 45 м2. Модель acerpure cool (AC551-50W) вдобавок оснащена вентилятором, который позволяет ускорить циркуляцию воздуха и освежает в жаркие дни. Устройство обеспечивает эффективность очистки воздуха 307 м3/час, поддерживает 5 скоростей очистки, 10 скоростей вращения вентилятора. Размеры корпуса очистителя равны 253×253×850 мм. В свою очередь, очиститель acerpure pro (AP551-50W) обеспечивает эффективность очистки воздуха 324 м3/час и поддерживает 5 скоростей очистки. Размеры корпуса — 253×253×850 мм

Обе модели оснащены HEPA-фильтром «4-в-1» и индикатором качества воздуха. Управлять работой воздухоочистителей можно с помощью пульта ДУ или из приложения.

acerpure pro (AP551-50W)

acerpure pro (AP551-50W)

Климатические системы acerpure способны практически полностью очистить воздух в городской квартире или офисе. За очистку отвечает многоступенчатая система фильтров, которая поэтапно устраняет из воздуха всё лишнее. Сначала фильтруется пыль, частицы шерсти животных и прочие «крупные» загрязнения, а затем начинает работать четырехслойный HEPA-фильтр, который выполняет тонкую очистку воздуха. Он способен задерживать невидимые глазу загрязнения: химические испарения, мелкодисперсную пыль, пыльцу растений, формальдегиды, никотин, бактерии и даже вирусы.

Параллельно с очисткой acerpure ионизирует воздух: отрицательно заряженные частицы как бы притягивают к себе мельчайшие частицы загрязняющих веществ, что упрощает их дальнейший сбор и фильтрацию.

Индикаторы качества воздуха обладают удобной цветовой индикацией: зеленая означает, что качество воздуха в помещении отличное, желтая — что количество загрязняющих веществ растет, красная — что воздух нуждается в срочной очистке. Ориентируясь на показания индикатора, климатическая система может самостоятельно регулировать интенсивность работы. При желании эти параметры можно задать вручную, используя пульт управления или с помощью приложения, позволяющего отслеживать все параметры работы устройства и управлять им дистанционно — например, запустить очистку воздуха, находясь на работе. Также приложение способно считывать информацию с индикаторов загрязнения и информировать владельца о концентрации вредных веществ в атмосфере.

Климатические системы acerpure имеют низкое энергопотребление и «бесшумный» режим, который можно включать ночью или во время дневного сна. А система блокировки позволяет не беспокоиться, что дети во время игры вмешаются в работу устройства.

Климатические системы acerpure выпускаются в двух версиях: со встроенным вентилятором — acerpure cool (AC551-50W), и без него — acerpure pro (AP551-50W). Вентилятор обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха на расстоянии до 12 метров, а крепления позволяют ему поворачиваться во всех направлениях.

Цена acerpure cool (AC551-50W)равна 34 990 рублей, стоимость acerpure pro (AP551-50W)— 19 990 рублей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ILIFE предлагает скидки на робот-пылесос ILIFE V3s max и беспроводной пылесос ILIFE W90
Роботы-пылесосы Dreame L10 Ultra и Dreame Bot L10 Pro предлагаются со скидкой
Робот-пылесос Midea M9 с умной шваброй предлагается со скидкой с 15 по 20 марта
Ricoh представила беспроводной сенсорный дисплей для смартфонов
Акции китайских компаний выросли на фоне расследования безопасности продуктов Micron
BYD наращивает объёмы поставок электромобилей в 2,4 раза быстрее Tesla
Рубрики: Новости Hardware, разработка и производство электроники,
Теги: воздухоочиститель, acerpure
воздухоочиститель, acerpure
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22