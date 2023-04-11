Домашние климатические системы acerpure обеспечат свежий и чистый воздух в квартире, без пыли и аллергенов

Новый бренд климатических устройств acerpure предложил на российском рынке очистители воздуха acerpure cool (AC551-50W) и acerpure pro (AP551-50W), позволяющие сделать воздух в помещении чистым и свежим, устраняя пыль, аллергены, бактерии и вирусы, выхлопные газы и других вредные для здоровья вещества, попавших в дом с улицы или накопившиеся в процессе жизнедеятельности.

Обе модели отличаются низким уровнем шума. Их можно использовать для повышения качества воздуха в помещениях площадью до 45 м2. Модель acerpure cool (AC551-50W) вдобавок оснащена вентилятором, который позволяет ускорить циркуляцию воздуха и освежает в жаркие дни. Устройство обеспечивает эффективность очистки воздуха 307 м3/час, поддерживает 5 скоростей очистки, 10 скоростей вращения вентилятора. Размеры корпуса очистителя равны 253×253×850 мм. В свою очередь, очиститель acerpure pro (AP551-50W) обеспечивает эффективность очистки воздуха 324 м3/час и поддерживает 5 скоростей очистки. Размеры корпуса — 253×253×850 мм

Обе модели оснащены HEPA-фильтром «4-в-1» и индикатором качества воздуха. Управлять работой воздухоочистителей можно с помощью пульта ДУ или из приложения.

Климатические системы acerpure способны практически полностью очистить воздух в городской квартире или офисе. За очистку отвечает многоступенчатая система фильтров, которая поэтапно устраняет из воздуха всё лишнее. Сначала фильтруется пыль, частицы шерсти животных и прочие «крупные» загрязнения, а затем начинает работать четырехслойный HEPA-фильтр, который выполняет тонкую очистку воздуха. Он способен задерживать невидимые глазу загрязнения: химические испарения, мелкодисперсную пыль, пыльцу растений, формальдегиды, никотин, бактерии и даже вирусы.

Параллельно с очисткой acerpure ионизирует воздух: отрицательно заряженные частицы как бы притягивают к себе мельчайшие частицы загрязняющих веществ, что упрощает их дальнейший сбор и фильтрацию.

Индикаторы качества воздуха обладают удобной цветовой индикацией: зеленая означает, что качество воздуха в помещении отличное, желтая — что количество загрязняющих веществ растет, красная — что воздух нуждается в срочной очистке. Ориентируясь на показания индикатора, климатическая система может самостоятельно регулировать интенсивность работы. При желании эти параметры можно задать вручную, используя пульт управления или с помощью приложения, позволяющего отслеживать все параметры работы устройства и управлять им дистанционно — например, запустить очистку воздуха, находясь на работе. Также приложение способно считывать информацию с индикаторов загрязнения и информировать владельца о концентрации вредных веществ в атмосфере.

Климатические системы acerpure имеют низкое энергопотребление и «бесшумный» режим, который можно включать ночью или во время дневного сна. А система блокировки позволяет не беспокоиться, что дети во время игры вмешаются в работу устройства.

Климатические системы acerpure выпускаются в двух версиях: со встроенным вентилятором — acerpure cool (AC551-50W), и без него — acerpure pro (AP551-50W). Вентилятор обеспечивает интенсивную циркуляцию воздуха на расстоянии до 12 метров, а крепления позволяют ему поворачиваться во всех направлениях.

Цена acerpure cool (AC551-50W)равна 34 990 рублей, стоимость acerpure pro (AP551-50W)— 19 990 рублей.