Китай первым в мире провёл космические испытания двигателя Стирлинга

Источники сообщают, что недавно на китайской орбитальной станции «Тяньгун» прошла первая в мире серия испытаний двигателя Стирлинга в условиях орбитального полёта. Установка с преобразователем энергии обеспечивала стабильное электропитание с «передовым» уровнем эффективности термоэлектрического преобразования. Ожидается, что в сочетании с ядерными реакторами двигатель Стирлинга станет главным поставщиком энергии для космических баз.

Солнечная энергия доступна не повсеместно и не может служить основой для бесперебойного снабжения лунных и, в целом, космических баз. В основе космической энергонезависимости будут ядерные установки, которые сегодня разрабатывают все космические державы, включая Китай. Двигатели Стирлинга не могут тягаться с ними по пиковой мощности, но зато способны работать на любом источнике тепла, включая ядерный распад. При этом двигатели Стирлинга имеют малый вес, простую конструкцию, быстрый цикл запуска, производят незначительные вибрации и низкий уровень шума.

Термальное расширение рабочего тела в двигателях Стирлинга толкает поршни с магнитами сквозь катушку провода, генерируя при этом ток в обмотках. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока есть внешний источник тепла. В своё время аналогичный проект разработали в NASA и в 2018 году приступили к наземным испытаниям по программе Kilopower Reactor Using Sterling Technology (KRUSTY), но в космосе испытания двигателя Стирлинга первым провёл Китай.