Форум 3DNews обретает самостоятельность и переезжает на новый адрес

Редакция 3DNews информирует: веб-форум, проработавший 23 года в составе сайта 3DNews.ru, становится независимым проектом — «Форум 3Dn Tech». Дискуссионная площадка будет доступна по адресу forum.3dnews.tech. Пожалуйста, не забудьте обновить закладки.

За годы своего существования 3DNews смог стать не только популярным информационным ресурсом, но и мощной точкой притяжения, вокруг которой сформировалось большое комьюнити. Часть этого комьюнити обосновалась в комментариях к статьям на сайте, но есть и другая часть аудитории, которая предпочитает общение в классическом формате веб-форума.

Напомним, с 1999 года на базе 3DNews существует активный веб-форум, который живёт полноценной жизнью, и где энтузиасты и приверженцы новых технологий в свободной форме обсуждают последние новости, получают рекомендации по выбору техники или решению технических проблем, делятся интересными находками и просто обмениваются мнениями с единомышленниками на околоайтишные темы.

Несмотря на то, что активность пользователей в сети постепенно смещается в сторону социальных сетей, форум 3DNews продолжал расти и динамично развиваться. К настоящему моменту на площадке зарегистрировано более 50 тысяч участников и написано более 2 млн сообщений, и это, конечно, далеко не предел.

Поэтому сегодня наконец-то настал тот день, когда количественный рост переходит в новое качество. «Форум 3DNews» отделяется от сайта, обретает полную самостоятельность и становится полностью автономной дискуссионной платформой «Форум 3Dn Tech». Теперь он будет работать по собственному адресу forum.3dnews.tech и, надеемся, благодаря своей независимости сможет стать ещё популярнее и полезнее для пользователей.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе обновлённого форума — это самое подходящее место в Сети для общения и дискуссий про современные технологии и не только.