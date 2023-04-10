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Ремейк Persona 3 и перезапуск Jet Set Radio засветились в новой утечке

Портал Gematsu обратил внимание, что в Сеть попали первые кадры нового проекта из серии Jet Set Radio и окружённого слухами полноценного ремейка японской ролевой игры Persona 3 от Atlus.

Источник изображения: Atlus

Источник изображения: Atlus

Полуминутный ролик, впервые опубликованный 4 апреля, но «всплывший» снова 9-го числа, демонстрирует нарезку кадров из двух разрабатываемых Sega игр и уже вышедшей Sonic Frontiers. Видео якобы датируется 2021 годом и предназначалось для внутреннего использования.

Достоверность утечки Gematsu подтвердить не смог, но со ссылкой на собственные источники утверждает, что ремейк Persona 3 находится в разработке у Atlus на протяжении уже нескольких лет.

Тем временем пользователь MbKKssTBhz5 обнаружил потенциальный домен для ремейка Persona 3 — p3re.jp. Имя было зарегистрировано 15 марта 2023 года у того же провайдера, что и официальный японский сайт Persona 5 Royal.

Что касается Jet Set Radio, то слухи о новой игре серии вписываются в прошлогодний отчёт Bloomberg о планах Sega по выпуску крупнобюджетных перезапусков франшиз Jet Set Radio и Crazy Taxi.

Визуальный стиль новой Jet Set Radio из полуминутного ролика соотносится с предполагаемым художественным оформлением проекта, промелькнувшим в опросе от Sega летом 2022 года.

Наконец, дизайн показанного в отрывке Sonic Frontiers противника «гусеницы» отличается от присутствующего в финальной игре, но соотносится с представленным в официальном цифровом артбуке.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Платформер,
Теги: jet set radio, persona 3, atlus, sega
jet set radio, persona 3, atlus, sega
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