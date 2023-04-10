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TECNO запустила Upgrade — подписку на смартфоны и ноутбуки с правом выкупа или апгрейда

Бренд мобильной электроники TECNO объявил о запуске в партнёрстве с компанией Forward Leasing программы TECNO Upgrade — это подписка на смартфоны и ноутбуки бренда с последующим правом выкупа или апгрейда устройства. Программа сделает новинки TECNO ещё доступнее.

В рамках программы можно оформить подписку на смартфон или ноутбук, которая позволит пользоваться им без необходимости покупать за полную стоимость. Затраты на ежемесячную подписку составят цену устройства, сниженную на 50 % от его остаточной стоимости после 12 месяцев использования. Кроме того пользователь получит программу защиты экрана.

По окончании срока подписки в 12 месяцев пользователю предоставляется возможность решить — или обновить устройство на новое от TECNO, либо оставить его себе, выплатив остальную часть стоимости. Программа распространяется на флагманские модели смартфонов TECNO: PHANTOM X2 Pro, PHANTOM X2, POVA 4 Pro и CAMON 19 Pro, а также ноутбуки MEGABOOK T1.

Выплаты по программе TECNO Upgrade меньше ежемесячного взноса по кредиту. Пользователь также может в любой момент внести оставшуюся часть суммы и выкупить устройство.

Чтобы начать пользоваться программой TECNO Upgrade, достаточно зайти в её раздел на официальном сайте TECNO и заполнить анкету, в которой необходимо указать устройство и способ доставки — самовывоз или курьерская доставка. Затем необходимо внести паспортные и другие персональные данные, загрузить селфи и фото паспорта, после чего отправить анкету. На весь процесс уходит не более двух минут. Сервис автоматически рассчитает сумму ежемесячного платежа, остаточную стоимость и сумму платежей за 12 месяцев. Решение и одобрение происходит в онлайн-режиме. Договор также можно подписать онлайн в пару кликов. После смартфон или ноутбук вам доставит курьер.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: tecno, смартфон
tecno, смартфон
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