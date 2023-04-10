Google прекратила обновления «Ассистента» на сторонних смарт-дисплеях — компания сосредоточилась на Bard

Google прекратила выпускать обновления для некоторых сторонних смарт-дисплеев, что отражает более широкий отказ от развития «Ассистента». В частности, компания сообщает, что больше не будет предоставлять обновления для Lenovo Smart Display, JBL Link View и LG Xboom AI ThinQ WK9 Smart Display. Все они дебютировали в 2018 году, после анонса платформы Google Smart Display и Home Hub (теперь — Nest Hub) для конкуренции с устройствами с Amazon Alexa.

Решение Google прекратить поддержку сторонних устройств не означает, что они перестанут работать, но отражает тенденцию нескольких последних лет — они просто не будут получать никаких новых функций или обновлений. Прекращение обновлений сторонних продуктов, похоже, является признаком того, что Google дистанцируется от устаревшей платформы «Ассистент» и больше внимания уделяет технологиям генеративного ИИ, таким, как Bard.

Глава Google «Ассистент» Сисси Сяо (Sissie Hsiao) сообщила, что вице-президент по инженерным разработкам Амар Субраманья (Amar Subramanya) перейдёт к руководству командой Bard. Похоже, что платформе «Ассистент» отводится вспомогательная роль, а Google наращивает темпы разработки Bard.

Сяо упомянула, что годовая выручка Android Auto составляет всего около $1 млрд — незначительная величина на фоне годовой выручки Google $257,6 млрд. Это объясняет, почему Google снизила инвестиции в продукты «Ассистент» для автомобилей и других сторонних устройств, использующих программное обеспечение, включая телевизоры, наушники, умные домашние колонки, умные очки и умные часы. Google закрыла панель управления режимом вождения с поддержкой «Ассистент» и планирует отключить игры и приложения «Ассистент» в июне. Также Google закрывает Now Launcher, дебютировавший на устройствах Android в 2014 году.

Всего месяц остался до Google I/O, где компания собирается продемонстрировать несколько новых инструментов ИИ, таких как студия генерации изображений, инструмент для создания аннотаций для видео и третью версия приложения AI Test Kitchen, в котором люди могут узнать, испытать и оставить отзыв о новой технологии искусственного интеллекта Google. Мероприятие Google I/O покажет, будут ли старые технологии «Ассистент» использоваться в новых продуктах или компания полностью сделает ставку на повсеместное внедрение ИИ.