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ViewSonic выпустила бюджетный игровые мониторы OMNI с разрешением до 2K и частотой обновления 165 Гц

Компания ViewSonic представила три недорогих игровых монитора под названиями OMNI VX2428, OMNI VX2728J и OMNI VX2728J-2K. Все новинки обладают низким временем отклика в 0,5 мс и частотой обновления 165 Гц. Кроме того, для всех заявляется поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium.

Источник изображения: ViewSonic

Источник изображения: ViewSonic

Монитор ViewSonic OMNI VX2428 с диагональю экрана 24 дюйма и OMNI VX2728J с диагональю 27 дюймов поддерживают разрешение 1920 × 1080 пикселей. Модель OMNI VX2728J-2K предлагает поддержку разрешения 2560 × 1440 точек. Первые две модели оснащены разъёмами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.4. Старшая VX2728J-2K предлагает наличие HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также для всех заявляется наличие 3,5-мм аудиовыхода.

Мониторы OMNI VX2728J и OMNI VX2728J-2K также выделяются наличием эргономичной подставки. Младшая 24-дюймовая версия оснащена обычной нерегулируемой подставкой.

Производитель оценил монитор OMNI VX2428 в $150, модель OMNI VX2728J — в $200, а OMNI VX2728J-2K — в $250.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: viewsonic, мониторы
viewsonic, мониторы
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