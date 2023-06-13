|
Опрос
|
Самое интересное в новостях
Обзор HOBOT-R3 Ultrasonic: время мыть окна
⇣ Содержание
Тестовая лаборатория 3DNews нечасто знакомит вас с автоматическими роботами-мойщиками. Последний раз мы рассказывали про модель HOBOT-298 Ultrasonic — она вполне актуальна и в 2023 году. В последнее время роботов-мойщиков, доступных в продаже в России, стало заметно больше. В этом обзоре вы познакомитесь с моделью HOBOT-R3 Ultrasonic, предлагаемой хорошо известным в нашей стране тайваньским производителем домашних бытовых помощников по уборке. Устройство примечательно своей конструкцией, функциональностью и возможностью управления со смартфона. Впрочем, давайте поговорим обо всем по порядку.
⇡#Технические характеристики и комплектация
Роботы-мойщики HOBOT, а также прочие домашние «питомцы» тайваньской компании продаются во многих отечественных магазинах бытовой техники и электроники. Однако купить тот же R3 Ultrasonic можно и на официальном сайте производителя — на момент написания статьи он стоила 29 990 рублей (при этом доставка — бесплатная). Полные технические характеристики устройства приведены в таблице ниже.
Основной принцип действия у HOBOT-R3 Ultrasonic точно такой же, как и у других моделей роботов—мойщиков окон. При помощи вакуумного насоса между чистящей поверхностью робота и стеклом создается разрежение. Достаточно буквально нескольких килограмм-сил (нескольких десятков ньютонов), чтобы такое устройство намертво прилипло к стеклу. В конструкции героя обзора установлен японский инверторный вакуумный двигатель Nidec. По словам производителя, он отличается высокой эффективностью и увеличенным ресурсом работы, превышающим 20 000 часов. В итоге прижимная сила двигателя способна удерживать на поверхности объект массой 5 кг. При этом сам робот весит чуть меньше килограмма.
Комплект поставки HOBOT-R3 Ultrasonic включает следующие аксессуары:
Как видите, робот-мойщик готов к работе, что называется, из коробки. Управлять роботом можно при помощи приложения HOBOT, доступного как в App Store, так и в Google Play. Устройство оснащено голосовыми комментариями. При желании в программе HOBOT вы можете поменять сообщения, установленные по умолчанию, на свои.
Приятно видеть, что в комплекте идет сразу 14 салфеток. Это значит, что мы можем провести мойку действительно большого объема стеклянных панелей и только затем перейти к стирке чехлов перед следующим их использованием. Пожалуй, для полного счастья не хватает чехла для переноски робота — так, чтобы забросить устройство и аксессуары в багажник машины и поехать мыть окна на даче, например. Звучит как придирка, конечно же, ведь для транспортировки мойщика можно использовать картонную заводскую упаковку. Однако вариант с чехлом, на мой взгляд, смотрелся бы практичнее.
На один квадратный метр двойной ультразвуковой распылитель (отсюда и название устройства) тратит 1,3 мл чистящей жидкости. Это значит, что флакона моющего средства, идущего в комплекте, будет достаточно для чистки 169 квадратных метров стеклянной поверхности. Чистящей жидкости хватит надолго. Новый флакон объемом 220 мл стоит у производителя 400 рублей, а комплект из 12 чистящих салфеток — 1 550 рублей. Также вам может понадобиться дистиллированная вода и прочие аксессуары, доступные на сайте hobot.ru. Производитель не рекомендует использовать другие жидкости, так как они могут засорить ультразвуковые разбрызгиватели. Последние, впрочем, легко заменить самостоятельно.
⇡#Особенности конструкции
Устройство внешне напоминает транспортное средство из фантастических кинофильмов. Робот-мойщик собран из пластика. Верхняя часть выполнена из белого глянцевого материала, нижняя — из серого матового.
По понятным причинам вы не будете использовать HOBOT-R3 Ultrasonic во время дождя — мойщик для этого и не предназначен. Поэтому корпус робота не оснащен какими-либо средствами влагозащиты. Производитель также не рекомендует пользоваться устройством вблизи источников сильного магнитного излучения.
О дизайне HOBOT-R3 Ultrasonic вряд ли можно рассказать много. Перед нами устройство с лаконичными формами, но вполне эргономичное. Во главе угла стоят минимализм и отсутствие вычурности, так сказать.
На краю корпуса расположен бак для заливки чистящей жидкости. Он оснащен двумя ультразвуковыми разбрызгивателями и резиновой заглушкой. Здесь же, в этой части корпуса, размещен кабель питания и кнопка включения устройства. Учтите, что «Хобот» работает только в проводном режиме — не просто так блок питания комплектуется 4-метровым удлинителем. Сам кабель намертво прикручивается к разъему питания. И все же если в доме отключат электричество, то встроенная батарея удержит устройство на весу на протяжении 20 минут. В это же время будет активировано голосовое оповещение (весьма громкое и настойчивое) о том, что мойщик оказался обесточен.
Если же и это не поможет, то на крайний-прекрайний случай HOBOT-R3 Ultrasonic оснащен страховочным тросом длиной 4,5 м. По данным производителя, шнур выдерживает нагрузку до 200 кг. На другом его конце закреплен стальной карабин. Пожалуйста, не забывайте пристегивать страховочный шнур к надежному креплению внутри помещения. Кстати, в комплекте с мойщиком идет подробная инструкция по завязыванию надежных узлов.
На другой стороне корпуса расположены кнопка включения робота, динамик и цветовой индикатор. В принципе, «Ультрасоником» можно пользоваться без пульта ДУ и приложения HOBOT. Просто вся функциональность мойщика сведется к чистке окон в режиме по умолчанию.
В HOBOT-R3 Ultrasonic используется громкий и качественный динамик. О том, что вы моете окна, услышит весь двор.
Как уже было сказано, движение HOBOT-R3 Ultrasonic осуществляется за счет вращения дисков, на которые надеты чистящие салфетки. Производитель выбрал для них синтетический материал. По его мнению, микрофибра эффективнее удаляет грязь и пыль по сравнению с хлопком.
Сам процесс надевания салфетки я назову легким — это дело нескольких секунд. Благодаря специальному профилю съемных дисков надеть их как-то неправильно практически невозможно.
На днище робота также расположены все необходимые датчики.
⇡#Управление роботом-мойщиком
Робот-мойщик работает при помощи пульта управления, а также приложения HOBOT.
Пульт оснащен несколькими клавишами. Мы можем:
Все эти функции доступны и в приложении HOBOT. Локализация программы проведена хорошо. Помимо дублирования функций пульта ДУ, в программе можно:
А еще приложение будет напоминать вам заряжать устройство раз в три месяца, если вы не пользуетесь им регулярно.
Приложение HOBOT
Смотреть все изображения (10)
Смотреть все
изображения (10)
⇡#Робот-мойщик в работе
Тестирование робота-мойщика проводилось в 2-комнатной квартире. За время испытания HOBOT-R3 Ultrasonic помыл все окна в помещении, а также кафель в ванной комнате, «фартук» на кухне и большое зеркало в детской. Производитель заявляет, что устройство вполне подходит для работы на неровных поверхностях, а также хорошо моет горизонтальные поверхности: столы, столешницы, кафельный пол.
Действительно, робот-мойщик отлично присасывается к кафельной плитке, стеклу и зеркалам. Во время тестирования, пожалуй, только на зеркальной поверхности HOBOT-R3 Ultrasonic немного проскальзывал во время перемещений. Герой обзора помыл все окна в квартире — и ни разу не потребовалось вмешательство страховочного троса (впрочем, это совершенно не значит, что его не надо закреплять).
Робот перемещается с фиксированной скоростью. На пульте или в приложении мы вправе выбрать три режима движения. Режимом по умолчанию считается подъем робота вверх по стеклу и дальнейшее его зигзагообразное перемещение вниз. При этом сначала HOBOT-R3 Ultrasonic смачивает салфетки, чтобы лучше работать на стеклянной поверхности. Во время движения вращающий момент колес имитирует движение руки человека. По данным производителя, такой маршрут наиболее эффективно справляется даже с самыми стойкими загрязнениями. Видео работы HOBOT-R3 Ultrasonic вы можете посмотреть здесь.
При работе с «Ультрасоником» важно правильно расположить устройство на поверхности стекла — мойщик должен быть закреплен на расстоянии примерно 10 см сбоку и снизу от краев рамы. В таком случае устройство правильно определит рамки окна и пройдет по всей площади. Производитель утверждает, что планирование маршрута HOBOT-R3 Ultrasonic осуществляется на основе технологии ИИ. В действительности робот, например, четко определял грани зеркала: не выезжал за его пределы и не срывался с поверхности. О края оконной рамы робот не долбится что есть силы: упираясь в раму, «Хобот» издает соответствующий звуковой сигнал.
Самые грязные окна в квартире — на балконе, так как эта сторона дома расположена напротив асфальтированной дороги, а не двора. В результате вся дорожно-автомобильная грязь толстым слоем оседает на стеклах балконных окон. Последний раз они были тщательно вымыты прошлой осенью.
На фото выше хорошо видно, что HOBOT-R3 Ultrasonic делает свою работу отлично. Такой результат я получил после двух проходов робота с каждой стороны. Один проход окна размером 147 × 51 см мойщик выполнил ровно за 4 минуты. При этом заявленный уровень шума устройства соответствует действительности: с расстояния в один метр шумомер зафиксировал среднее звуковое давление 64,4 дБА. Субъективно HOBOT-R3 Ultrasonic шумит так же, как многие напольные роботы-пылесосы.
Уже по конструкции робота-мойщика понятно, что он не будет идеально вымывать края окон — круглые вращающиеся салфетки элементарно не добираются в углы. Перфекционистам придется самостоятельно дочищать стеклянные поверхности за HOBOT-R3 Ultrasonic. А еще после мойки очень грязных балконных окон остались небольшие разводы. Однако, по моему мнению, они не могли не остаться — и вот почему.
На фотографии выше вы видите результат чистки зеркала. Я оценю его на пять с плюсом, так как вся грязь и пыль были удалены и не осталось никаких разводов. Собственно говоря, так мы доказываем, что разводы на окнах оставляют уже загрязненные салфетки из микрофибры. Следовательно, чем чаще вы их меняете — тем эффективнее работает мойщик. Верно и то, что чем грязнее окно — тем дольше его придется мыть. Так что комплектных 14 салфеток может и не хватить для мойки окон в большом помещении, что называется, в один присест.
Это в инструкции по эксплуатации отмечает и сам производитель.
Грязные салфетки легко чистятся. Достаточно вооружиться куском хозяйственного мыла и постирать их вручную в негорячей воде температурой 30-40 градусов Цельсия.
⇡#Выводы
Вот честно: что я ожидал получить от HOBOT-R3 Ultrasonic во время мойки окон, то и получил. Считаю, что робот-мойщик тайваньского производителя хорошо справляется со своей задачей. Но верно и то, что устройств, идеально моющих окна, в природе не существует. В комментариях к HOBOT-298 Ultrasonic пользователи отмечают, что ручная мойка окон осуществляется быстрее, и с этим утверждением тяжело поспорить. Как говорится, если ты смелый, ловкий, умелый — джунгли тебя зовут. Только вот наверняка чудеса эквилибристики хотят демонстрировать далеко не все посетители 3DNews, да и сэкономить время с помощью современного гаджета всегда приятно.
Такое устройство станет отличным подарком, например пожилым родителям. К тому же пользоваться HOBOT-R3 Ultrasonic и обслуживать его оказывается очень просто. Наконец, пусть робот-мойщик и не избавит вас на все 100 % от рутинной уборки, но стекла в окнах любых размеров, зеркала или витрины в магазине, офисе или любом другом помещении после его работы будут всегда блестеть.
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Самые обсуждаемые публикации
Все комментарии премодерируются.