Обзор HOBOT-R3 Ultrasonic: время мыть окна

Тестовая лаборатория 3DNews нечасто знакомит вас с автоматическими роботами-мойщиками. Последний раз мы рассказывали про модель HOBOT-298 Ultrasonic — она вполне актуальна и в 2023 году. В последнее время роботов-мойщиков, доступных в продаже в России, стало заметно больше. В этом обзоре вы познакомитесь с моделью HOBOT-R3 Ultrasonic, предлагаемой хорошо известным в нашей стране тайваньским производителем домашних бытовых помощников по уборке. Устройство примечательно своей конструкцией, функциональностью и возможностью управления со смартфона. Впрочем, давайте поговорим обо всем по порядку.

⇡#Технические характеристики и комплектация

Роботы-мойщики HOBOT, а также прочие домашние «питомцы» тайваньской компании продаются во многих отечественных магазинах бытовой техники и электроники. Однако купить тот же R3 Ultrasonic можно и на официальном сайте производителя — на момент написания статьи он стоила 29 990 рублей (при этом доставка — бесплатная). Полные технические характеристики устройства приведены в таблице ниже.

HOBOT-R3 Ultrasonic Тип уборки влажная, сухая Количество чистящих щеток 2, круглые Управление на корпусе робота, с пульта, со смартфона Тип подключения проводной Время аварийной беспроводной работы от аккумулятора 20 минут Аккумулятор Li-ion, 14,8 В, 9,6 Вт·ч Тип двигателя инверторный Уровень шума 65 дБ Минимальный размер чистящей поверхности 35 × 35 см Заявленная скорость чистки 4 минуты на квадратный метр Расход чистящей жидкости 1,3 мл на квадратный метр Страховочный шнур 4,5 м, 200 кг Мощность блока питания 90 Вт, длина кабеля 5 м Размеры робота 295 × 148 × 95 мм Масса 0,93 кг Цена 29 990 руб.

Основной принцип действия у HOBOT-R3 Ultrasonic точно такой же, как и у других моделей роботов—мойщиков окон. При помощи вакуумного насоса между чистящей поверхностью робота и стеклом создается разрежение. Достаточно буквально нескольких килограмм-сил (нескольких десятков ньютонов), чтобы такое устройство намертво прилипло к стеклу. В конструкции героя обзора установлен японский инверторный вакуумный двигатель Nidec. По словам производителя, он отличается высокой эффективностью и увеличенным ресурсом работы, превышающим 20 000 часов. В итоге прижимная сила двигателя способна удерживать на поверхности объект массой 5 кг. При этом сам робот весит чуть меньше килограмма.

Комплект поставки HOBOT-R3 Ultrasonic включает следующие аксессуары:

внешний блок питания мощностью 90 Вт и 4-метровый удлинитель к нему (общая длина кабеля составляет 5 метров);

специальное чистящее средство объемом 220 мл;

пульт дистанционного управления и батарейки типа ААА к нему;

инструкцию по эксплуатации, гид по быстрой настройке устройства и каталог товаров компании HOBOT;

12 дополнительных чистящих салфеток-чехлов из микрофибры;

два дополнительных пластиковых диска;

два запасных ультразвуковых разбрызгивателя.

Как видите, робот-мойщик готов к работе, что называется, из коробки. Управлять роботом можно при помощи приложения HOBOT, доступного как в App Store, так и в Google Play. Устройство оснащено голосовыми комментариями. При желании в программе HOBOT вы можете поменять сообщения, установленные по умолчанию, на свои.

Приятно видеть, что в комплекте идет сразу 14 салфеток. Это значит, что мы можем провести мойку действительно большого объема стеклянных панелей и только затем перейти к стирке чехлов перед следующим их использованием. Пожалуй, для полного счастья не хватает чехла для переноски робота — так, чтобы забросить устройство и аксессуары в багажник машины и поехать мыть окна на даче, например. Звучит как придирка, конечно же, ведь для транспортировки мойщика можно использовать картонную заводскую упаковку. Однако вариант с чехлом, на мой взгляд, смотрелся бы практичнее.

На один квадратный метр двойной ультразвуковой распылитель (отсюда и название устройства) тратит 1,3 мл чистящей жидкости. Это значит, что флакона моющего средства, идущего в комплекте, будет достаточно для чистки 169 квадратных метров стеклянной поверхности. Чистящей жидкости хватит надолго. Новый флакон объемом 220 мл стоит у производителя 400 рублей, а комплект из 12 чистящих салфеток — 1 550 рублей. Также вам может понадобиться дистиллированная вода и прочие аксессуары, доступные на сайте hobot.ru. Производитель не рекомендует использовать другие жидкости, так как они могут засорить ультразвуковые разбрызгиватели. Последние, впрочем, легко заменить самостоятельно.

Устройство внешне напоминает транспортное средство из фантастических кинофильмов. Робот-мойщик собран из пластика. Верхняя часть выполнена из белого глянцевого материала, нижняя — из серого матового.

По понятным причинам вы не будете использовать HOBOT-R3 Ultrasonic во время дождя — мойщик для этого и не предназначен. Поэтому корпус робота не оснащен какими-либо средствами влагозащиты. Производитель также не рекомендует пользоваться устройством вблизи источников сильного магнитного излучения.

О дизайне HOBOT-R3 Ultrasonic вряд ли можно рассказать много. Перед нами устройство с лаконичными формами, но вполне эргономичное. Во главе угла стоят минимализм и отсутствие вычурности, так сказать.

На краю корпуса расположен бак для заливки чистящей жидкости. Он оснащен двумя ультразвуковыми разбрызгивателями и резиновой заглушкой. Здесь же, в этой части корпуса, размещен кабель питания и кнопка включения устройства. Учтите, что «Хобот» работает только в проводном режиме — не просто так блок питания комплектуется 4-метровым удлинителем. Сам кабель намертво прикручивается к разъему питания. И все же если в доме отключат электричество, то встроенная батарея удержит устройство на весу на протяжении 20 минут. В это же время будет активировано голосовое оповещение (весьма громкое и настойчивое) о том, что мойщик оказался обесточен.

Если же и это не поможет, то на крайний-прекрайний случай HOBOT-R3 Ultrasonic оснащен страховочным тросом длиной 4,5 м. По данным производителя, шнур выдерживает нагрузку до 200 кг. На другом его конце закреплен стальной карабин. Пожалуйста, не забывайте пристегивать страховочный шнур к надежному креплению внутри помещения. Кстати, в комплекте с мойщиком идет подробная инструкция по завязыванию надежных узлов.

На другой стороне корпуса расположены кнопка включения робота, динамик и цветовой индикатор. В принципе, «Ультрасоником» можно пользоваться без пульта ДУ и приложения HOBOT. Просто вся функциональность мойщика сведется к чистке окон в режиме по умолчанию.

В HOBOT-R3 Ultrasonic используется громкий и качественный динамик. О том, что вы моете окна, услышит весь двор.

Как уже было сказано, движение HOBOT-R3 Ultrasonic осуществляется за счет вращения дисков, на которые надеты чистящие салфетки. Производитель выбрал для них синтетический материал. По его мнению, микрофибра эффективнее удаляет грязь и пыль по сравнению с хлопком.

Сам процесс надевания салфетки я назову легким — это дело нескольких секунд. Благодаря специальному профилю съемных дисков надеть их как-то неправильно практически невозможно.

На днище робота также расположены все необходимые датчики.

Робот-мойщик работает при помощи пульта управления, а также приложения HOBOT.

Пульт оснащен несколькими клавишами. Мы можем:

включать и выключать автоматическое распыление чистящей жидкости, а также активировать функцию разового распыления моющего средства;

выбирать режимы работы устройства (вверх/вниз, влево/вниз, вправо, вниз);

перейти на ручное управление движением робота;

остановить мойку;

запустить программу двухпроходной очистки поверхности.

Все эти функции доступны и в приложении HOBOT. Локализация программы проведена хорошо. Помимо дублирования функций пульта ДУ, в программе можно:

обновить прошивку мойщика;

переименовать устройство;

восстановить заводские настройки робота;

выбрать язык приложения и голосового ассистента;

записать свои голосовые сообщения;

настроить громкость динамика.

А еще приложение будет напоминать вам заряжать устройство раз в три месяца, если вы не пользуетесь им регулярно.

Приложение HOBOT

Тестирование робота-мойщика проводилось в 2-комнатной квартире. За время испытания HOBOT-R3 Ultrasonic помыл все окна в помещении, а также кафель в ванной комнате, «фартук» на кухне и большое зеркало в детской. Производитель заявляет, что устройство вполне подходит для работы на неровных поверхностях, а также хорошо моет горизонтальные поверхности: столы, столешницы, кафельный пол.

Действительно, робот-мойщик отлично присасывается к кафельной плитке, стеклу и зеркалам. Во время тестирования, пожалуй, только на зеркальной поверхности HOBOT-R3 Ultrasonic немного проскальзывал во время перемещений. Герой обзора помыл все окна в квартире — и ни разу не потребовалось вмешательство страховочного троса (впрочем, это совершенно не значит, что его не надо закреплять).

Робот перемещается с фиксированной скоростью. На пульте или в приложении мы вправе выбрать три режима движения. Режимом по умолчанию считается подъем робота вверх по стеклу и дальнейшее его зигзагообразное перемещение вниз. При этом сначала HOBOT-R3 Ultrasonic смачивает салфетки, чтобы лучше работать на стеклянной поверхности. Во время движения вращающий момент колес имитирует движение руки человека. По данным производителя, такой маршрут наиболее эффективно справляется даже с самыми стойкими загрязнениями. Видео работы HOBOT-R3 Ultrasonic вы можете посмотреть здесь.

При работе с «Ультрасоником» важно правильно расположить устройство на поверхности стекла — мойщик должен быть закреплен на расстоянии примерно 10 см сбоку и снизу от краев рамы. В таком случае устройство правильно определит рамки окна и пройдет по всей площади. Производитель утверждает, что планирование маршрута HOBOT-R3 Ultrasonic осуществляется на основе технологии ИИ. В действительности робот, например, четко определял грани зеркала: не выезжал за его пределы и не срывался с поверхности. О края оконной рамы робот не долбится что есть силы: упираясь в раму, «Хобот» издает соответствующий звуковой сигнал.

Самые грязные окна в квартире — на балконе, так как эта сторона дома расположена напротив асфальтированной дороги, а не двора. В результате вся дорожно-автомобильная грязь толстым слоем оседает на стеклах балконных окон. Последний раз они были тщательно вымыты прошлой осенью.

На фото выше хорошо видно, что HOBOT-R3 Ultrasonic делает свою работу отлично. Такой результат я получил после двух проходов робота с каждой стороны. Один проход окна размером 147 × 51 см мойщик выполнил ровно за 4 минуты. При этом заявленный уровень шума устройства соответствует действительности: с расстояния в один метр шумомер зафиксировал среднее звуковое давление 64,4 дБА. Субъективно HOBOT-R3 Ultrasonic шумит так же, как многие напольные роботы-пылесосы.

Уже по конструкции робота-мойщика понятно, что он не будет идеально вымывать края окон — круглые вращающиеся салфетки элементарно не добираются в углы. Перфекционистам придется самостоятельно дочищать стеклянные поверхности за HOBOT-R3 Ultrasonic. А еще после мойки очень грязных балконных окон остались небольшие разводы. Однако, по моему мнению, они не могли не остаться — и вот почему.

На фотографии выше вы видите результат чистки зеркала. Я оценю его на пять с плюсом, так как вся грязь и пыль были удалены и не осталось никаких разводов. Собственно говоря, так мы доказываем, что разводы на окнах оставляют уже загрязненные салфетки из микрофибры. Следовательно, чем чаще вы их меняете — тем эффективнее работает мойщик. Верно и то, что чем грязнее окно — тем дольше его придется мыть. Так что комплектных 14 салфеток может и не хватить для мойки окон в большом помещении, что называется, в один присест.

Это в инструкции по эксплуатации отмечает и сам производитель.

Грязные салфетки легко чистятся. Достаточно вооружиться куском хозяйственного мыла и постирать их вручную в негорячей воде температурой 30-40 градусов Цельсия.

Вот честно: что я ожидал получить от HOBOT-R3 Ultrasonic во время мойки окон, то и получил. Считаю, что робот-мойщик тайваньского производителя хорошо справляется со своей задачей. Но верно и то, что устройств, идеально моющих окна, в природе не существует. В комментариях к HOBOT-298 Ultrasonic пользователи отмечают, что ручная мойка окон осуществляется быстрее, и с этим утверждением тяжело поспорить. Как говорится, если ты смелый, ловкий, умелый — джунгли тебя зовут. Только вот наверняка чудеса эквилибристики хотят демонстрировать далеко не все посетители 3DNews, да и сэкономить время с помощью современного гаджета всегда приятно.

Такое устройство станет отличным подарком, например пожилым родителям. К тому же пользоваться HOBOT-R3 Ultrasonic и обслуживать его оказывается очень просто. Наконец, пусть робот-мойщик и не избавит вас на все 100 % от рутинной уборки, но стекла в окнах любых размеров, зеркала или витрины в магазине, офисе или любом другом помещении после его работы будут всегда блестеть.