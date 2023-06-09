Обзор смартфона HONOR Magic5 Pro: магия, которой мы заждались

Претендентом на звание лучшего камерофона в 2023 году назвали его не мы — сразу после своего выхода HONOR Magic5 Pro захватил лидерство в рейтинге мобильных камер DxOMark, а на момент написания материала держит уверенное второе место после HUAWEI P60 Pro. По набору камер флагман HONOR даже интереснее аппарата Huawei – при том же диапазоне доступных фокусных расстояний здесь использован квадромодуль с TOF-камерой и сразу тремя Quad Bayer-модулями.

К этому богатству добавляем OLED-дисплей диагональю 6,81 дюйма, платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, емкую батарею (5100 мА·ч) с быстрой зарядкой (66 Вт) и необычный дизайн со здоровенным блоком камер — и получаем cтандартный флагманский набор, в котором нашлось место особой изюминке. Мы когда-то тестировали HONOR Magic второго поколения, и уже тогда было немного грустно, что серия почти не продается за пределами Китая. Сегодня же остается только порадоваться, что столь «нафаршированный» смартфон все-таки добрался до международного рынка.

HONOR Magic5 Pro HUAWEI P60 Pro Xiaomi 13 Pro Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 14 Pro Дисплей 6,81 дюйма, LTPO OLED, 2848 × 1312, 460 ppi, 120 Гц 6,67 дюйма, LTPO OLED, 2700 × 1220, 444 ppi, 120 Гц 6,73 дюйма, LTPO AMOLED,

3200 × 1440 точек, 522 ppi, 120 Гц 6,8 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3088, 500 ppi, 120 Гц 6,1 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2556 × 1179, 460 ppi, 120 Гц Защитное стекло Нет информации Kunlun Glass Corning Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass Victus 2 Нет информации Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: одно ядро ARM Cortex-X3 частотой 3,2 ГГц, два ядра ARM Cortex-A715 с частотой 2,8 ГГц, два ядра ARM Cortex-A710 с частотой 2,8 ГГц, три ядра ARM Cortex-A510 с частотой 2,0 ГГц Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G: одно ядро ARM Cortex-X2 частотой 3,19 ГГц, три ядра ARM Cortex-A710 частотой 2,75 ГГц, четыре ядра ARM Cortex-A510 частотой 1,8 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: одно ядро ARM Cortex-X3 частотой 3,2 ГГц, два ядра ARM Cortex-A715 с частотой 2,8 ГГц, два ядра ARM Cortex-A710 с частотой 2,8 ГГц, три ядра ARM Cortex-A510 с частотой 2,0 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy: одно ядро ARM Cortex-X3 частотой 3,36 ГГц, два ядра ARM Cortex-A715 частотой 2,8 ГГц, два ядра ARM Cortex-A710 частотой 2,8 ГГц, три ядра ARM Cortex-A510 частотой 2,0 ГГц Apple A16 Bionic: шесть ядер (2 × Everest, частота 3,46 ГГц + 4 × Sawtooth, частота 2,02 ГГц) Графический контроллер Adreno 740 Adreno 730 Adreno 740 Adreno 740 Apple GPU (5 ядер) Оперативная память 8/12/16 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 8/12 Гбайт 6 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 128/256/512/1024 Гбайт 128/256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Да (только NM) Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C Lightning SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), или две eSIM (версия для США), или две nano-SIM (версия для Китая) Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800/1900 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1×EV-DO HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA200 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1×EV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 (китайская версия) LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 (американская версия) LTE-A, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 (международная версия) Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78, 79 Нет SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6/mmWave: диапазоны 1, 7, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 (американская версия) SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 NFC Есть Есть Есть Есть Есть (Apple Pay) Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Нет Основная камера Четверной модуль, 50 + 50 + 50 + TOF, ƒ/1,6 + ƒ/2,0 + ƒ/3,0 (ЭФР от 13 до 90 мм), гибридный автофокус на главном модуле, автофокус на двух других модулях, оптический стабилизатор на главном и телефото-модулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль, 48 + 48 + 13, ƒ/1,4—ƒ/4,0 + ƒ/2,1 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 90 мм), гибридный автофокус на главном модуле, автофокус на двух других модулях, оптический стабилизатор на главном и телефото-модулях, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50,3 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 50 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 14 до 75 мм), автофокус со всеми камерами, оптический стабилизатор с главным модулем, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 + 10 + 10 + 12 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/2,4 + ƒ/4,9 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 230 мм), оптический стабилизатор с основной и обеими зум-камерами, ультраширокий угол обзора, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль: 48 + 12 + 12 Мп + LiDAR, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,8 (ЭФР от 13 до 77 мм), светодиодная вспышка, фазовый автофокус, оптическая стабилизация – в основном модуле и телемодулях Фронтальная камера Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/2,4 + TOF, фиксированный фокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки, + биометрический датчик/датчик глубины Питание Несъемный аккумулятор: 19,38 Вт·ч (5100 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 18,30 Вт·ч (4815 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 18,32 Вт·ч (4820 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 12,16 Вт·ч (3200 мА·ч, 3,8 В) Размер 162,9 × 76,7 × 8,8 мм 161 × 74,5 × 8,3 мм 162,9 × 74,6 × 8,4 или 8,7 мм 163,4 × 78,1 × 8,9 мм 147,5 × 71,5 × 7,9 мм Масса 219 граммов 200 граммов 210 или 229 граммов 234 грамма 206 граммов Защита корпуса IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Операционная система Android 13, оболочка Magic OS 7.1 Android, оболочка EMUI 13 (без сервисов Google) Android 13, оболочка MIUI Android 13, оболочка One UI iOS 16 Актуальная цена От 1 000 евро От 79 990 рублей От 80 400 рублей за глобальную версию От 89 990 рублей От 89 900 рублей

⇡#Дизайн, эргономичность и программное обеспечение

Первое, что обращает на себя внимание во внешности HONOR Magic5 Pro, – огромный, просто гигантский блок камер. Причем дело не только в том, что он занимает добрую треть спинки, но и в том, насколько он выступает над и так не самым тонким и компактным корпусом.

Причем ладно бы большой камерный блок просто бросался в глаза – это еще и не очень удобно, к сожалению. Во-первых, при съемке на широкий угол немудрено заснять кусок своего пальца – ухватить смартфон так, чтобы пальцы были далеко от камер, сложно. Во-вторых, выпуклый блок со скошенными гранями мешает органичному хвату – по крайней мере, мне, тут есть разные мнения. Привыкаешь со временем, особенно если одеть смартфон в чехол, – но эргономическое решение, на мой взгляд, так себе. Чехол из прозрачного силикона, к слову, есть в комплекте.

Лицевая панель почти классическая, но тоже не без особенностей. Во-первых, это двойная селфи-камера. Овал смещен от центра и не мозолит глаз, и все же при просмотре видео стоит либо использовать черные рамки, либо терпеть такое вот «бельмо». Это цена за дополнительную TOF-камеру, обеспечивающую 3D-сканирование лица и, соответственно, более надежную и безопасную систему распознавания лица, чем почти у всех конкурентов (кроме iPhone). Во-вторых, экран здесь скошен по всем граням, а не только по бокам.

Материалы, как и положено флагману, премиальные. Спереди и сзади – закаленное стекло (марка не уточняется), грани сделаны из алюминия с неизбежными пластиковыми прожилками для антенн. Отмечу, что спинка нескользкая – чехол все равно рекомендуется, но из руки гаджет сбежать не норовит. Корпус пыле- и влагозащищен по стандарту IP68.

Но удобным HONOR Magic5 Pro я все же не назову — в первую очередь из-за габаритов. Смартфон очень большой: и по высоте-ширине, что неизбежно при диагонали экрана 6,81 дюйма, и по толщине – 8,8 мм плюс камера. Ну и масса тоже внушительная – 219 граммов. Хотя да, Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max все еще тяжелее.

По материалам есть варианты: помимо стеклянных HONOR Magic5 Pro в черном, зеленом и голубом исполнении также предлагаются смартфоны со спинкой из искусственной кожи в сиреневом или оранжевом цвете. Об их доступности в РФ пока не известно ничего. Кстати, отмечу, что это тот редкий случай, когда устройство в черном корпусе выглядит, пожалуй, наиболее выигрышно. Нам достался зеленый Magic5 Pro, и он неплох, но черный смотрится максимально люксово – своим глубоким, почти не отражающим свет черным напоминает скорее не гаджет, а рояль. Ну ладно, часть рояля.

Функциональные элементы стандартные, с бонусом в виде ИК-порта на верхней грани и двух выделенных стереодинамиков. Мини-джека нет.

Сканер отпечатков в HONOR Magic5 Pro расположен под поверхностью экрана — используется достаточно шустрый и отзывчивый оптический сенсор, весьма чувствительный и реагирующий на прикосновение даже влажного пальца. Немного расстроило только его местоположение – слишком близко к нижнему краю корпуса. Смартфон приходится перехватывать в руке, что прикоснуться к области сканирования большим пальцем. Также отсутствует тактильное подтверждение срабатывания. А вот система идентификации по лицу хороша, о чем я уже говорил выше. Благодаря дополнительной камере обмануть систему фотографией не получится, да и работает она очень быстро – на мой взгляд, быстрее, чем в iPhone.

Галерея скриншотов

HONOR Magic5 Pro работает под управлением Android 13 со свеженькой оболочкой Magic OS 7.1, которая дебютировала как раз на двух представленных одновременно Magic: о складном Magic Vs мы уже рассказывали, теперь пришла пора и «традиционного» флагмана. В том же обзоре я и рассказывал об этой оболочке – вычитаем все опции, связанные со складным экраном, и получаем… ну, по сути, то же, что мы видели в Magic UI 6.1. Но с другим именем – обратите внимание, что это теперь OS, а не UI (хотя на деле это, конечно, именно UI – в роли операционной системы здесь все еще Android). Бросается в глаза разве что слегка расширенная функциональность умного помощника YoYo – теперь он умеет распознавать текст на картинке. Оболочка в любом случае опрятная, быстрая, с модными большими папками и без какой-либо странной специфики. Даже если вы переходите на HONOR с какого-то другого флагмана на Android, все будет вполне знакомо. Google-сервисы на месте, да.

⇡#Дисплей и звук

HONOR Magic5 Pro получил изогнутый LTPO OLED-дисплей с диагональю 6,81 дюйма и разрешением 2848 × 1312 точек. Плотность пикселей – 460 ppi. Максимально актуальный на сегодняшний день тип дисплея, с динамической частотой обновления, переключающейся «на лету» в диапазоне от 1 до 120 Гц в зависимости от типа контента. Программно это переключение реализовано корректно – каких-то провалов в частоте в необычных ситуациях я не заметил.

Помимо повышенной плавности обновления, экран HONOR Magic5 Pro может похвастать и отсутствием видимого мерцания: экран поддерживает частоту ШИМ до 2160 Гц. Заметить ШИМ при такой частоте невозможно.

В остальных своих проявлениях экран смартфона столь же хорош. Заявленная поддержка HDR10 подтверждается нашими измерениями. Замеренный предельный уровень яркости без программного повышения при автоподстройке (измерение проводится при искусственном свете ламп накаливания) составил 754 кд/м2. Результат прекрасный – уверенное второе место после старших Samsung Galaxy, которые также не размениваются на условия тестирования, выдавая мощный уровень даже при искусственном свете. На солнце экран дополнительно повышает яркость, пользоваться гаджетом комфортно в любых условиях. Отмечу, что при отображении HDR-контента заявлен пик в 1800 кд/м2. Тут остается только довериться производителю, поскольку померить картинку в динамике мы не можем, – но, думается, здесь он не лукавит.

Набор настроек экрана весьма богатый: настраиваемый режим защиты зрения перед сном (причем можно даже включить отображение циркадных ритмов сна и настроить расписание), настройка шрифтов и масштаба изображения, регулировка разрешения, темный/светлый формат интерфейса, «подгонка» SDR-контента под HDR, программное повышение частоты кадров на видео. Также доступна регулировка разрешения (по умолчанию стоит «умное» разрешение, при котором смартфон сам регулирует детализацию картинки) и настройка частоты кадров – да, можно отдать все на откуп смартфону, а можно принудительно активировать 120 Гц. А вот непосредственно настроек цветопередачи немного: есть две предустановки (обычная и яркая – по умолчанию стоит яркая) и возможность выбора цветовой температуры. Автоподстройки под внешнее освещение нет. Я измерил цветопередачу дисплея HONOR Magic5 Pro в обоих режимах с температурой по умолчанию.

В ярком режиме cредняя гамма составляет 2,24, кривые немного уходят вверх на светлых тонах, цветовая температура слегка превышает эталон, но настолько слабо, что говорить о холодных оттенках не приходится, – на уровне 6 700-6 800 К. Среднее отклонение DeltaE по таблице ColorChecker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 2,75 — и это очень хороший показатель.

В обычном режиме экран подстраивается под цветовой охват текущего изображения на экране — в случае наших тестовых паттернов это sRGB. Охват соответствующий – дисплей HONOR Magic5 Pro работает здесь четко. Средняя гамма в норме (2,24), кривые при этом хороши, цветовая температура эталонная уже без всяких «почти» (чуть ниже 6 500 К по всему спектру), среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 2,29 – в границах нормы. Экран настроен превосходно.

Со звуком у HONOR Magic5 Pro все по-флагмански: нет мини-джека, но есть поддержка ключевых профилей Bluetooth для передачи звука высокого качества (aptX, aptX HD, LDAC), отличные стереодинамики на месте – причем используются два выделенных динамика, а не схема «основной + разговорный».

HONOR Magic5 Pro построен на уже не раз встречавшейся нам платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Она выполнена по схеме 1+2+2+3: в ее состав входит одно высокопроизводительное ядро ARM Cortex-X3 с частотой 3,2 ГГц, два ядра ARM Cortex-A715 с тактовой частотой 2,8 ГГц, два ядра ARM Cortex-A710 с той же частотой и три энергоэффективных ARM Cortex-A510 с частотой 2,0 ГГц. Все они модифицированы Qualcomm. Набор инструкций – ARMv9-A. Тактовая частота графики Adreno 740 составляет 680 МГц. Платформа поддерживает оперативную память стандарта LPDDR5X и флеш-накопители стандарта UFS 4.0. В Snapdragon 8 Gen 2 встроен модем Snapdragon X70 5G (скорость загрузки данных до 10 Гбит/с, скорость отправки — до 3,5 Гбит/с). Техпроцесс – условные 4 нм.

Мы уже имели дело с этой платформой в смартфонах Samsung Galaxy S23 Ultra (версия for Galaxy с разогнанным главным ядром), OnePlus 11 и Xiaomi 13 Pro. В Xiaomi, правда, ее мощь была подрезана заранее ради борьбы с перегревами и троттлингом, еще больше «убивающим» производительность. Здесь же платформа работает «на все деньги» — по результатам запущенных нами бенчмарков, именно HONOR Magic5 Pro можно назвать самым мощным смартфоном на сегодня. Ну или как минимум по результатам бенчмарка AnTuTu.

Результаты синтетических тестов HONOR Magic5 Pro

Но у этого есть ожидаемая обратная сторона. Троттлит процессор в HONOR Magic5 Pro весьма сурово. В ресурсных тестах из пакета 3DMark мы видим понижение частот вплоть до 34-35 %. В CPU Throttling Test при этом помягче, но все равно можно говорить о заметном троттлинге, снижающем потенциал платформы. И да, под нагрузкой гаджет очень заметно греется. Но до перегрева и принудительной остановки процессов у меня дело не доходило.

Производитель устанавливает в HONOR Magic5 Pro накопители стандарта UFS 4.0 и оперативную память стандарта LPDDR5X — полный отрыв и никаких компромиссов. У нас на тестe побывал HONOR Magic5 Pro в версии 12+512 Гбайт. Слот для карты памяти отсутствует, но с учетом того, что версии с накопителем на 128 Гбайт просто не существует, а минимальный объем накопителя составляет 256 Гбайт, это не кажется таким уж критичным.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В HONOR Magic5 Pro есть и 5G-модем, и LTE-модем. В Интернете я нашел только диапазоны для китайской версии — про то, какая будет предлагаться в России (и гарантированно ли смартфон доедет до РФ), на момент написания обзора неизвестно. Но даже в китайской версии, как можно увидеть, есть все необходимые для корректной работы сетей 4G диапазоны. По 5G — без комментариев. В смартфоне есть два слота для nano-SIM, также поддерживается eSIM, при активации «занимающая место» второй физической симки.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/6, NFC. Смартфон умеет «совмещать» мобильный интернет и Wi-Fi для повышения стабильности и скорости соединения. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Отметим, что для улучшения приема сигнала антенны Wi-Fi и Bluetooth разнесены по разным частям смартфона, что исключает взаимные помехи; вдобавок применяется выделенный радиочип для улучшения работы всех беспроводных подключений.

HONOR Magic5 Pro – не первый смартфон сразу с тремя Quad Bayer-модулями и далеко не последний. Фактически вместе с Xiaomi 13 Pro он открывает новый тренд — сенсоры с повышенным количеством (и особой структурой) субпикселей теперь используются на всех ключевых камерах. Слово «ключевых» тут используется потому, что всего камер на HONOR Magic5 Pro четыре — три отвечают за съемку с различными фокусными расстояниями, и все это дополнено TOF-камерой для улучшения программного размытия заднего плана. Если учесть, повальный отказ большинства производителей от этих «датчиков глубины», такое решение выглядит необычным. Чуть подробнее об этом поговорим в разрезе портретов, пока же остановимся на трех основных камерах. И да, стоит отметить, что производители окончательно перестали напирать на количество камер — HONOR везде указывает, что Magic5 Pro получил именно три тыльные камеры, вынося TOF-модуль за скобки.

Главный модуль получил «кастомизированный» сенсор Sony IMX878. Габариты сенсора — 1/1,12” (размеры отдельного пикселя — 1,4 мкм). Разрешение — 50 мегапикселей. С этим сенсором работает объектив со светосилой f/1,6 (весьма впечатляет с учетом крупного для смартфона датчика изображения) и эквивалентным фокусным расстоянием в 23 мм. Применяется гибридная система фокусировки — вместе с фазовым автофокусом, выполненным по схеме Dual Pixel, используется контрастный автофокус с лазерным дальномером; есть оптический стабилизатор.

Две другие камеры — и широкоугольная, и телефото — получили сенсоры габаритами 1/2,76" и разрешением 50 Мп (размер отдельного пикселя — 0,64 мкм). За расширенный угол обзора отвечает оптика с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм (угол обзора — 122 градуса) и светосилой f/2,2, за зум — объектив с ЭФР 90 мм и светосилой f/3,0. Обе камеры поддерживают автофокус. Телефотомодуль вдобавок получил оптическую стабилизацию — это кажется обязательным для флагманов, но, напомним, «телевик» Xiaomi 13 Pro был лишен такой опции. И еще одна деталь — согласно EXIF, реальное фокусное расстояние этой камеры в 35-мм эквиваленте составляет 95 мм — вероятно, используется небольшой кроп.

Все три модуля по умолчанию снимают с разрешением 12,5 мегапикселя, но, как и любой другой сенсор со структурой пикселей Quad Bayer, в любой момент позволяют переключиться на съемку с повышенным (до 50 мегапикселей) разрешением. Примеры — выше. Несмотря на то, что в телефотомодуле, как указано выше, применяется кроп, на разрешении это не сказывается.

По умолчанию съемка на HONOR Magic5 Pro доступна c четырьмя фокусными расстояниями: тремя базовыми (от расширенного угла до 3,5-кратного зума) и десятикратным «гибридным» зумом, при котором съемка ведется с использованием всех 50 мегапикселей телефотомодуля, а затем отсекается «лишнее». Качество съемки на главную камеру не вызывает никаких вопросов при любом освещении и в любых условиях: днем радуют цветопередача, детализация и динамический диапазон, ночью отмечаем качественную проработку светлых и теневых областей, насыщенную картинку и аккуратный баланс между шумами и «замыленностью» от работы шумодава. Сочетание крупного сенсора, светосильной оптики и оптического стабилизатора подкрепляется хорошей программной обработкой. Чуть расстраивает только бликующая оптика – источники света отрабатываются так себе, на фото много бликов на манер iPhone.

Широкоугольная камера прекрасно себя проявляет днем – действительно впечатляющий угол обзора, достойная резкость в центре кадра, неизбежные искажения по краям кадра не преувеличены. Цветопередача корректная – если только не активировать дополнительную помощь нейросетей («Фотосъемка на базе ИИ»), которая приводит к перебору с насыщенностью и акцентами. А вот ночью широкоугольный модуль снимает уже хуже: картинка достаточно блеклая, деталей ощутимо не хватает, причем в том числе и в центре кадра – тут уже свойства широкоугольной оптики ни при чем.

Трехкратный зум радует – да, иногда имеет место излишнее повышение контурной резкости, в некоторых сюжетах можно заметить «жирные» контуры объектов, но в целом все в пределах нормы. Ночью этот модуль отрабатывает хорошо – картинка, как правило, резкая, с хорошими цветами. Но да, повышение контурной резкости уже бросается в глаза, контуры плывут очень заметно. Десятикратный зум также кажется более чем применимым для художественной съемки в условиях дневного или вечернего освещения – особенно если снимки не пойдут за пределы соцсетей. На большом мониторе уже видны огрехи, но опять же в пределах разумного. Для ночной съемки десятикратный зум уже мало применим.

Помимо четырех фокусных расстояний по умолчанию, на HONOR Magic5 Pro можно снимать и с программным зумом c экстремальными значениями вплоть до 100-кратного. Смартфон изо всех сил пытается «дотянуть» картинку до приемлемого уровня, но, конечно, получается это очень условно. Разглядеть текст можно, какие-то детали тоже различимы, но о художественной ценности фотографий с таким масштабированием говорить не приходится.

Ночной режим доступен при четырех фокусных расстояниях HONOR Magic5 Pro, то есть оптическим зумом он не ограничивается. Мы видим, что в этом режиме повышаются и резкость, и яркость снимков, но не радикально. Смартфон неплохо снимает в темноте и без применения ночного режима, так что не могу назвать его использование обязательным в данном случае. Не обойтись без него только в условиях кромешной темноты, когда он способен «вытянуть» слабо различимую даже человеческим глазом картинку.

Камера HONOR Magic5 Pro всегда применяет нейросети для обработки снимков – особенно это вмешательство в виде «додуманных» деталей заметно при съемке с зумом. Но можно увеличить влияние искусственного интеллекта, активировав специальный режим. Работает он ожидаемо – цвета приукрашены, изображение более яркое и «мультяшное». Но все в пределах разумного – порой различить снимки с дополнительным вмешательством ИИ и без него невозможно.

А вот и обещанный разговор про портретный режим. Мы много говорим о так называемых датчиках глубины и их мифическом влиянии. В HONOR Magic5 Pro установлена TOF-камера — это уже не условный модуль, который неизвестно, на что влияет. Эта камера реально способна помогать вычислять расстояние до трехмерного объекта и его положение в пространстве. И возможно, она также помогает при автофокусе, хорошо выделяя объекты в динамике — по крайней мере о динамическом захвате объектов смартфон сообщает при первом запуске приложения камеры.

Но вот в портретах его влияние не прослеживается. Возможностей в портретном режиме минимум — два фокусных расстояния (для съемки ростовых/поясных планов и крупных планов), регулируемая виртуальная диафрагма и настраиваемая бьютификация. Каких-то интересных эффектов боке, дополнительных — и оправдывающих наличие лишней камеры — опций я не увидел. Само качество размытия и отделения объекта от фона можно назвать обычным — подобного уровня позволяют добиться и смартфоны без заявленного специального модуля. К примеру, на OnePlus 11, смартфоне более низкого ценового класса с близкими по характеристикам основными камерами и той же аппаратной платформой, портреты смотрятся значительно более породисто. Здесь же — просто нормально: хороший тон кожи, обычное размытие без ярких артефактов.

А вот в макросъемке HONOR Magic5 Pro выступает более интересно. Для съемки крупных планов подходят сразу два модуля: широкоугольный, с минимальной дистанцией фокусировки в 2,5 см, и телефотомодуль, с минимальной дистанцией фокусировки в 30 см. Более крупные планы возможны при съемке на широкоугольную камеру, зато с использованием телефотомодуля получается добиться более интересного боке — причем естественного, а не виртуального, как в портретном режиме.

Приложение камеры в Magic OS 7.1 по сравнению с тем, что мы видели в MagicUI 6.1, по сути, не поменялось: нормальная навигация, возможность переключаться между основными фокусными расстояниями при съемке видео (а не только зуммировать при помощи ползунка), обилие опций. Ну и нормальное расположение фокусных расстояний для переключения, в отличие от того, что можно наблюдать, например, на HONOR X9a.

Галерея снимков

Если с фотосъемкой HONOR Magic5 Pro без каких-либо скидок находится на передовом краю, то по видео не все так радужно. В 8К снимать видео смартфон вообще не умеет, в 4К — умеет, причем с частотой до 60 кадров в секунду. Но в этом случае — только на основной и зум-модули (с возможностью переключаться между ними на лету). На все три камеры доступна съемка в 4К только с частотой до 30 кадров в секунду. Зато отлично отрабатывает стабилизация, причем как чисто цифровая, так и сочетание цифровой и оптической, доступное для главной камеры. Из опций отмечаем ночной режим («Суперночной»!), встроенную бьютификацию для портретных видео, замедленную съемку (замедление вплоть до восьмикратного), режим «Мультивидео» со съемкой одновременно на тыльную и фронтальную камеры. По качеству видео претензий нет – картинка гладкая, не дергается, с хорошей детализацией.

Также, конечно же, стоит сказать про специальный режим съемки видео «Фильм» — с особыми фильтрами, возможностью получения LOG-видео, опять же бьютификацией и искусственным размытием фона для портретного видео. Выше – пример ночной съемки в режиме «Фильм» с одним из фильтров.

Фронтальная камера в HONOR Magic5 Pro двойная: наряду с 12-мегапиксельным модулем светосилой f/2,4 (без автофокуса и вспышки) установлена TOF-камера – здесь она используется в первую очередь для распознавания лица. Есть бьютификатор и портретный режим с размытием фона. В портретном режиме доступно одно фокусное расстояние, а без него – сразу три, можно делать групповые селфи. Качество съемки очень неплохое, но не выдающееся.

HONOR Magic5 Pro получил батарею емкостью 19,38 Вт·ч (5100 мА·ч, 3,8 В). Вроде бы много, но очень крупный и яркий дисплей, а также весьма требовательная «печка» в роли аппаратной платформы не позволяют рассчитывать на рекордную автономность. Впрочем, с ней, в принципе, все хорошо: день на одном заряде смартфон проживет даже под серьезной нагрузкой. Искать розетку в течение дня придется разве что в том случае, если вы проснулись с не полностью заряженным смартфоном.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, HONOR Magic5 Pro продержался чуть более 15 часов – для гаджета с OLED-экраном результат обычный.

HONOR Magic5 Pro получил в комплекте зарядное устройство мощностью 66 Вт. За 15 минут батарея при зарядке от комплектного адаптера набирает до 45 % от максимума, а на полную зарядку у смартфона уходит чуть меньше 50 минут. Достойно. Также гаджет поддерживает быструю беспроводную зарядку (до 50 Вт) и умеет отдавать энергию без проводов сам (с мощностью до 5 Вт).

HONOR Magic5 Pro – это не просто топовый камерофон, в котором все остальное выполнено всего лишь хорошо. Это весьма впечатляющий флагман почти по всем параметрам. Тут и джентльменский набор из пакета «Премиальный смартфон»: влагозащита IP68, LTPO-дисплей с гибко меняющейся частотой обновления, беспроводная зарядка, Snapdragon 8 Gen 2, быстрейшая память. Тут и свои особые преимущества: дисплей очень яркий и превосходно настроен, есть ИК-порт, есть фронтальная TOF-камера, позволяющая всерьез довериться идентификации лица.

Однако есть и сомнительные моменты: очень крупный и не слишком удобный (на мой вкус) корпус, средние возможности в записи видео, невыдающаяся работа широкоугольной камеры в темноте, заметный троттлинг. Но самое главное – непредсказуемость и по цене, и по дате, когда HONOR Magic5 Pro станет доступен в РФ.

И тем не менее смартфон заслужил нашу медаль «3DNews рекомендует» — в первую очередь благодаря впечатляющему качеству фотосъемки (подтверждаем – это один из лучших камерофонов 2023 года), но также и потому, что смог поддержать камеру комплексом других добродетелей.

Достоинства:

очень яркий и превосходно настроенный LTPO OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 120 Гц;

высокая производительность и быстрая память;

прекрасное качество фото при дневном свете на все камеры;

отличное качество съемки ночью на главную камеру;

неплохая автономность плюс быстрая зарядка (в том числе беспроводная);

серьезная система распознавания лица.

Недостатки: