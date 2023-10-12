Обзор UWQHD-монитора MSI MEG 342C QD-OLED: праздник к нам приходит

Сегмент 34-дюймовых мониторов с рабочим разрешением 3440 × 1440 пикселей, которые демонстрируют плотность пикселей и качество картинки на уровне классических 27-дюймовых WQHD-вариантов, давно знаком публике и продолжает с каждым годом набирать обороты популярности. Однако в этом классе технические характеристики устройств меняются редко. Компании год за годом вносят несущественные изменения, неспособные глобально повлиять на воспроизведение картинки и, соответственно , на впечатления потребителя. Но так было до выхода на рынок 34-дюймовой QD-OLED-матрицы компании Samsung, которую взяли на вооружение все те, кто смог до неё добраться.

Первой компанией, у которой это получилось, была американская Dell, покинувшая российский рынок. Производитель летом 2022 года успел представить и запустить в продажу две слегка различающиеся модели серии Alienware на базе 34-дюймовой QD-OLED. В первые месяцы продаж с ними было много проблем, связанных с браком рабочего покрытия матрицы и программными ошибками прошивок дисплеев.

В то же самое время в MSI успели анонсировать и свой MEG 342C QD-OLED, но реальный выход модели в продажу состоялся гораздо позже – в конце февраля 2023 года, после чего продукт успел получить награду CES 2023 Innovation Awards. За этот временной промежуток в продаже также успели появится по одной похожей модели от самой Samsung и Philips, но с иным подходом, нежели предпочли в MSI.

Производитель дал своему новому MEG 342C QD-OLED громкий слоган: «Рождение суперзвезды» (но в английском проспекте это звучит несколько иначе: «Brilliance Made Possible»). Сильно! Впрочем, разобравшись со всеми техническими особенностями модели, а также познакомившись с ней поближе, начинаешь лучше понимать, почему в MSI предпочли именно такое описание для своего первого QD-OLED-решения. Но давайте обо всём по порядку.

Монитор MSI MEG 342C QD-OLED появился в продаже на территории США ближе к апрелю 2023 года по цене $999 без учёта налогов и периодически возникающих скидок. Ровно столько же требуют за его ближайших конкурентов производства Dell и Samsung. В России за экземпляр MSI из «официальной» поставки с гарантией производителя с недавнего времени просят 165 тысяч рублей. Без неё можно рассчитывать на экономию порядка 20-25 тысяч рублей, и тогда по цене монитор становится сопоставимым с ввозимыми при помощи «параллельного импорта» (частниками с «Авито») решениями конкурентов с фактически отсутствующей гарантией. Тут есть над чем поразмыслить!

MSI MEG 342C QD-OLED Экран Диагональ, дюймов 34,18 Соотношение сторон 21:9 Покрытие матрицы Полуглянцевая плёнка Стандартное разрешение, пикс. 3440 × 1440 PPI 109 Параметры изображения Тип матрицы Curved 1800R QD-OLED (Samsung) Пиксельная структура Triangle RGB Макс. яркость, кд/м2 250 (в среднем)/1000 (HDR Peak) Контрастность статическая 1 000 000 : 1 Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (10 бит) Частота вертикальной развёртки, Гц 48-175 Адаптивная синхронизация G-Sync Compatible (неоф.), AMD FreeSync Premium Pro, Adaptive-Sync Время отклика, мс 0,03 мс (GtG) Поддержка HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 400, VESA DisplayHDR 1000 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178 Разъёмы Видеовходы 2 × HDMI 2.1;

1 × DisplayPort 1.4a с DSC;

1 × USB Type-C (DP Alternate Mode, PowerDelivery 65 Вт) Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × Audio-Line (3,5 мм);

1 × Audio-In;

1 × Audio-Out;

4 × USB 3.2 Gen1 Type-A

1 × USB 3.2 Gen 1 Type B Встроенные колонки: число × мощность, Вт Нет Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона (от -5 до 20°), изменение высоты (100 мм) VESA-крепление: размеры (мм) 100 × 100 Крепление для замка Kensington Да Блок питания Встроенный Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) НД / НД / 0,3-0,5 Габаритные размеры (с подставкой), Д × В × Г, мм 814 × 375 × 293 Габаритные размеры (без подставки), Д × В × Г, мм 814 × 375 × 143 Масса нетто (с подставкой), кг 9,3 Масса нетто (без подставки), кг 6,5 Ориентировочная цена 145 000-170 000 рублей

Новинка от MSI использует единственную существующую на момент написания 34-дюймовую QD-OLED-панель — она произведена Samsung и имеет рабочее разрешение стандарта UWQHD: 3440 × 1440 пикселей. На выходе это даёт плотность в 109-110 ppi и фактически отсутствующую необходимость в использовании системы масштабирования, особенно если у вас всё в порядке со зрением. Кривизна экрана составляет 1800R – адекватный уровень для используемой диагонали.

За последние два года мы успели протестировать далеко не один OLED-монитор и телевизор, но все они были выполнены на базе W-OLED-панелей компании LG Display. Теперь же настало время познакомиться с альтернативным взглядом на панели с органическими светодиодами от главного конкурента в лице Samsung c её новой разработкой — QD-OLED. Для корейцев это новая ветвь развития, которая может принести серьёзные плоды в ближайшей годы. А может и не принести — время всё расставит на свои места.

⇡#Немного истории OLED

В 2011-2012 году компания LG вывели в продажу свои первые OLED-телевизоры с RGB-подобными OLED-панелями, которые оказались достаточно капризными в вопросах надёжности. В 2017 году производитель начал поставки решений с модифицированными панелями типа WRGB OLED (они же W-OLED).

Отличие от обычной RGB тут в том, что инженеры добавили в структуру матрицы четвертый субпиксель, белого цвета (W). Три остальных субпикселя стали, как и в случае со всеми LCD-подобными панелями, приобретать свой базовый цвет с помощью цветных светофильтров, которые расположены перед слоем органических светодиодов, излучающих белый/голубой свет. Так удалось избавится от сильно различающихся в плане живучести органических светодиодов разных цветов, теперь используя только базовые «белые», а также увеличить яркость экрана. Но проявились и минусы: нестандартная структура пикселя (четыре субпикселя) снизила визуальное разрешение изображения, а дополнительный слой в структуре панели (те самые светофильтры) негативно повлиял на другие характеристики матрицы, связанные с цветовоспроизведением.

В Samsung долго на это смотрели, развивали *VA-матрицы с «квантовыми точками», но и не забывали, что ответом на W-OLED должно стать решение на базе органических светодиодов. Для этого была разработана Quantum Dot OLED (QD-OLED). Эта технология сочетает в себе преимущества OLED и «квантовых точек», которые Samsung повсеместно использует в своих продуктах, в том числе при производстве тех самых жидкокристаллических LCD-матриц для самых разных устройств (от телефонов до огромных телевизоров).

Совместив две современные технологии, Samsung, по словам представителей самой компании, добилась значительного увеличения светового потока по двум основным цветам (красному и зелёному, в светофильтры которых инкапсулированы те самые «квантовые точки»). Также «кватновые точки» в сочетании с OLED расширили цветовой охват, снизили энергопотребление, улучшили углы обзора. А сравнение, конечно же, происходит с W-OLED-матрицами производства LG Display. Других популярных вариантов OLED на рынке попросту нет.

Максимальная яркость модели при работе в SDR-режиме заявлена на уровне 250 нит (при заполнении экрана на 100 %), что не должно вас сильно удивлять, ведь у большинства современных OLED-телевизоров даже с самой небольшой диагональю экрана в 41,5 дюйма максимальная яркость при полном заполнении экрана белым цветом составляет порядка 120-130 нит в среднем. Так что если 250 нит у MSI MEG 342C реальны, то это будет большой победой.

Новинка официально соответствует только одному стандарту HDR — VESA DisplayHDR 400 True Black, но в настройках дисплея есть возможность перейти к стандарту VESA DisplayHDR 1000, в котором он теоретически способен продемонстрировать пиковые показатели на уровне ~1000 нит на небольших участках экрана [при заполнении на один процент, APL (average picture level)].

Про коэффициент контрастности же говорить особо нечего: в силу особенностей работы OLED и использования особой светопоглощающей подложки он стремится к бесконечности, хотя у MSI, как и у всех конкурентов, указана цифра в 1 000 000:1.

Мне довелось поработать с тремя другими QD-OLED-моделями от конкурентов, и благодаря этому я знаю, что поляризационный слой в современных 34-дюймовых QD-OLED-решениях не используется. Сама поверхность является полуглянцевой, с фиолетово-розовым отливом на свету, а поэтому при ярком внешнем освещении и попадании света на экран, воспроизводимый чёрный цвет оказывается даже ярче, чем чёрная нерабочая зона матрицы в несколько миллиметров с каждой стороны. Тут можно сильно удивиться, особенно если вы видите подобное в первый раз и изначально рассчитывали на «идеальный чёрный» в любых рабочих условиях. Увы, это не совсем тот случай.

Используемая QD-OLED-матрица Samsung выполнена в соответствии со многими стандартами безопасности, поэтому мы можем наблюдать смещение пика синего в спектре подсветки в безопасную область 453,5 нм. В MSI это называют «аппаратным фильтром синего», говоря о технологии Less Blue Light Pro и подтверждая безопасность своей новинки соответствующим сертификатом TÜV Rheinland.

Благодаря использованию «квантовых точек» производитель добился ощутимого расширения цветового охвата, но конкретных цифр не заявил, ограничившись указанием соответствия некому стандарту QD Premium Color (он же является и дополнительным режимом изображения) и точности цветопередачи на уровне DeltaE<2. Матрица заявлена как 10-битная, то есть она должна быть способной воспроизвести до 1,07 миллиарда цветовых оттенков. Используется ли метод подмешивания ближайших цветов (FRC) для получения столь большой цифры – вопрос.

Теперь про скорость. В характеристиках производитель указывает время отклика GtG в 0,03 мс, что сопоставимо с цифрами для других современных игровых OLED-дисплеев. В этом вопросе подобные дисплеи действительно с легкостью опережают самые быстрые LCD-модели из представленных в продаже. Но с общей плавностью изображения дела обстоят похуже, ведь за неё в большей степени отвечает максимальная частота вертикальной развёртки, которая у MSI MEG 342C QD-OLED составляет 175 Гц. Это много — почти в три раза выше, чем классические 60 Гц, но это не 240-280, не 360-390 и тем более не 500-540 Гц, как у некоторых игровых жидкокристаллических мониторов.

Будучи продвинутым игровым решением, новый монитор от MSI полноценно поддерживает стандарт VESA Adaptive-Sync, а также соответствует требованиям AMD FreeSync Premium Pro и, конечно, с легкостью переваривает NVIDIA G-Sync в режиме Compatible (но без официального сертификата). Рабочий диапазон составляет 48-175 Гц, но при включении технологии LFC (Low Framerate Compensation) он может быть существенно расширен по нижней границе.

Список доступных интерфейсов для подключения у монитора широк и современен: два HDMI версии 2.1, один DP 1.4a с поддержкой DSC, USB Type-C с DP Alt Mode для подключения мобильных устройств (ноутбуки, планшеты, телефоны) с мощностью PD 65 Вт.

Встроенной акустической системы в 342C QD-OLED нет. Для подключения наушников в мониторе есть как раздельные аудиоразъёмы на боковой панели, так и сдвоенный 3,5-мм порт на основной колодке. Для работы же с различной периферией производитель предлагает воспользоваться встроенным USB-концентратором с четырьмя портами USB 3.2 Gen1. Доступна встроенная функция KVM для работы одним комплектом «клавиатура + мышка» на двух подключенных устройствах (стационарный ПК и ноутбук). Также есть хорошо знакомые функции PiP и PbP с широким спектром настроек.

Поддерживается пользовательское обновление прошивки дисплея, но какой-либо необходимости в данной процедуре мы не испытали – монитор работал корректно.

MSI MEG 342C QD-OLED выполнен в «безрамочном» дизайне с трёх сторон, с пластиковой накладкой в нижней части. Он комплектуется простой в вопросе эргономики, но визуально изысканной подставкой с кричащими золотистыми элементами. Дополняет дизайн MEG 342C синхронизируемая система подсветки RGB Mystic Light, представляющая собой в данном случае ленту подсветки SpectrumBar на нижнем торце корпуса. Подсветка эффектно отрабатывает себя каждое включение и выключение монитора, но после настройки она способна на гораздо большее, а её максимальный уровень яркости приятно удивляет.

Система управления монитором выполнена на базе привычного 5-позиционного джойстика и нескольких дополнительных клавиш, одна из которых программируемая.

В MSI отдельно выделяют встроенный набор микрофонов с шумоподавлением (на случай если ваша гарнитура обходится без микрофонов), а также расположившиеся рядом датчики внешней освещённости, замеряющий не только уровень света, но и его цветовую температуру для последующей интеллектуальной коррекции настроек экрана в соответствии со внешними условиями в рабочем помещении.

Из программных особенностей компания выделяет программу Gamming Intelligence для оптимизации и настройки монитора под конкретные игры и приложения, программный комплекс MSI Center для установки дополнительных плагинов, а также утилиту MSI OLED Care с дополнительными функциями для снижения риска «выгорания» органических светодиодов. Но даже без них монитор будет просить у вас провести быструю (7-10 минут) «очистку экрана» каждые 4 часа работы экрана, будет ограничивать яркость статичных объектов, периодически производить сдвиг пикселей (что иногда можно с легкостью заметить невооруженным глазом) и использовать все остальные встроенные в прошивку системы защиты OLED, многие из которых связаны с управлением яркостью светодиодов в зависимости от уровня заполнения экрана. Скучно с MSI MEG 342C QD-OLED вам точно не будет!

⇡#Комплектация и внешний вид

Монитор MSI MEG 342C QD-OLED поставляется в большой и тяжелой картонной коробке с приятным визуальным оформлением и качественной полиграфией. Для удобства переноски присутствует два специальных выреза-ручки с торцов упаковки.

На фасадах коробки представлены фотографии монитора с двух сторон и его основные особенности в виде пиктограмм с подписями.

Благодаря наклейке на боковине коробки можно более подробно узнать ряд технических характеристик модели, серийный номер и место выпуска (Китай, MICRO-STAR International).

К нам в лабораторию модель попала не в полном боевом комплекте, заводской же комплект включает в себя следующее:

кабель питания;

кабель DisplayPort;

кабель HDMI;

кабель USB Type-C → USB Type-C;

кабель USB Type-B → USB Type-A;

аудиокабель;

держатель для мышки.

В дизайне MEG 342C QD-OLED компания MSI немного изменила свой первоначальный подход, тем самым разбавив линейку MEG чем-то действительно новым, пускай и не по всем фронтам. Для своей премиальной новинки дизайнеры решили использовать акцент на «золотых» элементах.

Больше всего их можно найти на центральной колонне и подставке, а на корпусе самого устройства в «цвет премиума» окрашены кнопки и джойстик управления, логотип MSI спереди и логотип игровой серии сзади. К удивлению, смотрится всё это органично, не вычурно. В MSI остановились в правильный момент.

Подставка с большим количеством сложных переходов и форм выглядит надежно и ощущается крепко сбитой, хотя производитель и не использует внешнюю отделку из алюминия или стали. У MSI весь корпус и подставка выполнены из пластика, а металлические элементы используются лишь для каркаса.

Для прокладки кабелей в нижней части центральной колонны сделан специальный вырез. Вариант точно не самый эффективный, но что есть, то есть. Область с подключенными кабелями закрывает задняя крышка, делая визуальный образ устройства более завершённым.

Сама подставка крупная — её глубина кому-то, вероятно, покажется излишней. Для крепления подставки к корпусу придётся воспользоваться четырьмя винтами из комплекта поставки и крестовой отвёрткой. Система быстрого крепления в мониторе MSI не используется, что странно, если учитывать класс устройства. Применяется стандартное винтовое крепление VESA стандарта 100 × 100 мм. Если же монитор стоит на заводской подставке, то крепление на финальном этапе закрывается пластиковой крышкой с вентиляционными прорезями для более эффектной работы встроенной активной системы охлаждения.

Да, вам не послышалось. В мониторе MSI MEG 342C QD-OLED применяется активная система охлаждения, что является нормой для устройств данного класса. Вентилятор начинает работать практически сразу после включения, ещё примерно через 10-15 минут работы резко ускоряется и продолжает работать на такой скорости до момента выключения дисплея или его перехода в режим ожидания. Субъективно про уровень шума: в условиях использования тихого системного блока в комнате со слегка приоткрым окном шум от вентилятора не досаждал, так что относить его наличие к недостаткам устройства я бы не стал. Вентилятор есть, как и у всех конкурентов, от него никуда не деться. Да, в теории подшипники могут выйти из строя, может появится дополнительный шум, но о таких случаях мы с вами если и узнаем, то не раньше чем через несколько лет. Или не узнаем, потому что будет всё в порядке…

Подставка позволяет менять наклон панели и высоту установки корпуса. Поворот вправо-влево и переворот в портретный режим производитель не предложил.

Все крепёжные элементы монитора, в том числе внутренности подставки и основания, выполнены из металла. На Y-подобном основании предусмотрены четыре резиновых накладки для предотвращения скольжения.

Отметим, что герой обзора оснащён матрицей с полуглянцевой рабочей поверхностью, которой в MSI приписывают антибликовые свойства. Возможно, в каком-либо объёме они и есть, но на фоне современных решений с полуматовой поверхностью считайте, что у MEG 342C они отсутствуют. Добавим к этому отсутствие поляризатора (особенность QD-OLED-панели Samsung), что приводит к резкому высветлению тёмных сцен (особенно чёрного цвета) и падению контрастности изображения при ярком внешнем свете в помещении. Зато у модели отсутствует так называемый кристаллический эффект в любом его проявлении – это плюс.

По наклейке на корпусе устройства можно сверить все номера (серийный, номер партии и так далее) и наконец-то узнать примерную дату производства. Попавший к нам экземпляр был выпущен апреле 2023 года силами самой MSI.

Основные интерфейсы для подключения у MSI MEG 342C QD-OLED находятся в задней части корпуса, на двух колодках с двух сторон от центральной стойки. Они ориентированы вниз. Из-за отсутствия возможности переворота в портретный режим подключать кабели не очень удобно.

А вот к отдельной панели с двумя дополнительными USB 3.2 Gen1 и двумя аудиопортами, размещенными на левой грани корпуса, вопросов не возникает – доступ к ней свободный.

Современный подход в дизайне MEG 342C QD-OLED привёл к сокращению количества элементов декора. Для изготовления «безрамочного» корпуса используется пластик одного типа. Относительно небольшое же количество «золотых» рюшечек грамотно разнесено по корпусу монитора и его подставке.

Пластик, используемый для изготовления корпуса MSI MEG 342C QD-OLED, высокого качества, покраска без дефектов, зазоры равномерны по всей длине стыков, грани без заусенцев. В мониторе нет глянцевых элементов, металл толстый и жёсткий, весь пластик практичный – следы от пальцев и ладоней остаются практически не видны.

Монитор не скрипит и не хрустит при скручивании и изменении положения – сказывается толщина корпуса и самих пластиковых элементов. Нет люфтов и у используемых кнопок и джойстика системы управления дисплеем. В общем, никаких вопросов к качеству изготовления MSI MEG 342C QD-OLED у нас нет. Смело ставим максимальную оценку.

Система внешней подсветки монитора представлена «эксклюзивной иллюминационной панелью SpectrumBar», размещённой на нижней грани корпуса. Настройка цветовых эффектов осуществляется через меню монитора или утилиту Mystic Light. Больше всего лично мне понравился режим MSI-Glow Sync. При его активации светодиодная полоса ненавязчиво адаптируется к изображению на экране, а не сияет всеми цветами RGB-радуги, как это сделано при настройках по умолчанию (режим Mystic Light).

Используемая система подсветки яркая и эффектная. С мерцанием и плавным затуханием при включении и выключении соответственно. По умолчанию установлена яркость в 40 %, но её можно регулировать в диапазоне от 0 до 100 с шагом в 20 %. На доступном максимуме яркость впечатляет – система озаряет собой всё пространство вокруг. Сзади монитора никаких элементов подсветки нет. При необходимости система подсветки может быть дезактивирована.

⇡#Меню и управление

Основа системы управления монитором — удобный 5-позиционный джойстик, кнопка питания и дополнительная клавиша запуска приложения Gaming Intelligence (будет работать только после установки программы на ПК), расположенные в задней части устройства, с правой стороны.

Полупрозрачный индикатор состояния с белым светодиодом находится рядом с клавишей включения, свет направлен вниз. Во время работы индикатор не мешает и не отвлекает. При необходимости его можно перевести в режим, когда он светится только в состоянии Standby.

В MSI перерисовали дизайн меню: стали преобладать холодные тёмные полутона с плавными переходами, но по структуре меню монитор схож со многими другими игровыми моделями бренда.

Сама система управления достаточно быстрая, OSD-меню шустро откликается на все действия со стороны пользователя. Управлять монитором просто в любое время суток, привыкание практически не требуется.

При настройках по умолчанию при смещении джойстика в одну из четырёх сторон производитель установил быстрый доступ к выбору наэкранного прицела, активации KVM, переключению источника сигнала и выбора предустановленного режима изображения из раздела Game Mode. При необходимости функции можно переопределить в соответствующем разделе меню и выбрать более подходящие.

Основное меню состоит из девяти главных разделов. По умолчанию выставлен русский язык, что, несомненно, приятно удивляет, а с другой стороны – мешает в некоторых ситуациях с настройкой монитора, поскольку перевод неполный и не самый точный. Это простительно, но по этой же причине мы познакомим вас с меню на английском.

Первый раздел, G.I., встречает нас функциями автоматической регулировки яркости и цветовой температуры по встроенным в монитор датчикам (работают эти системы лучше, чем было раньше, но всё еще не идеально). Есть возможность активации «улучшателя» звукового тракта (Sound Tune), представлены настройки функции KVM, выбор наэкранного прицела и настройка функции Optix Scope, которая может не только приблизить выбранную зону экрана, но и прогнать её через различные цветовые фильтры для лучшей различимости тех же противников в игре на тёмной сцене.

Второй раздел, Gaming, позволяет выбрать один из шести предустановленных игровых режимов изображения, включить Night Vision (поднимает различимость глубоких тёмных оттенков), активировать счётчик частоты развёртки или таймер и включить поддержку систем адаптивной синхронизации, после чего станут недоступны несколько функций, среди которых важные для некоторых PiP/PbP.

Дополнительные режимы изображения, которые производитель отнёс к профессиональным, представлены в разделе с соответствующим названием. Здесь же можно обнаружить включение программного фильтра Low Blue Light (он активируется автоматически при выборе режима Anti-Blue) и дополнительную регулировку контурной резкости Image Enhancement, которую мы советуем не трогать и оставить в выключенном положении.

Отрегулировать яркость и контрастность, резкость, цветовую температуру, выбрать режим работы встроенного скалера монитора и определить, в каком режиме HDR будет работать QD-OLED-панель, – всё это можно сделать в четвёртом разделе, Image.

Выбрать источник сигнала и дезактивировать автоматический его поиск можно в следующем за ним разделе Input.

Под глубокие настройки функций PiP/PbP выделен отдельный раздел. В нём также указаны ограничения, которые вносятся после активации любой из двух функций. А их, прямо скажем, оказалось немало.

Выбрать функции быстрого доступа для четырёх положений 5-позиционного джойстика управления предлагается в разделе Navi Key.

В разделе Setting предлагается выбрать язык локализации меню, отрегулировать прозрачность OSD-экрана, изменить время до его исчезновения при отсутствии действий со стороны пользователя, изменить источник аудио и настроить работу внешней системы подсветки SpectrumBar, а также поведение светодиода питания. Можно внести внутренние коррекции работы HDMI 2.1 при подключении к ПК или игровой консоли, включить защиту HDMI CEC и поддержку быстрой зарядки PD мощностью 65 Вт.

Здесь же предлагается вывести подраздел с основной рабочей информацией по монитору. Функция реализована странно – блок выводится до момента, пока пользователь не дезактивирует данный пункт в меню. В противном случае он будет постоянно появляться в правой части экрана.

Наконец, специально для своего первого QD-OLED-дисплея в MSI интегрировали дополнительный раздел под названием MSI OLED Care, в котором пользователь может обнаружить такие технологии «сохранения и продления жизни OLED», как Pixel Shift (сдвиг картинки на пару пикселей в определённом временном промежутке), Panel Protect (быстрый и долгий режимы «обновления панели» с выключением монитора на 7-10 и 30-40 минут соответственно), Static Screen Detection (определение статичных объектов и принудительное снижение яркости подобных элементов). В подразделе OLED Panel Info можно посмотреть информацию по работающим алгоритмам, но почему-то даже в английской локализации все элементы «съехали». Впрочем, это наверняка поправят.

Большую часть системных утилит для работы с монитором производитель предлагает установить через официальное тяжеловесное приложение MSI Center. Для их полноценной работы потребуется подключение монитора по USB Type-C к ноутбуку или дополнительное подключение по USB Type-B → USB Type-A к стационарному ПК.

Самыми полезными для MSI MEG 342C QD-OLED являются утилиты Mystic Light для полноценной настройки работы внешней системы подсветки, MSI OLED Care для работы дополнительных функций по защите OLED-панели от выгорания и хорошо знакомая нам MSI Gaming Intelligence, скачиваемая отдельно.

После установки Gaming Intelligence для её запуска можно воспользоваться отдельно выделенной под эту задачу кнопкой на корпусе устройства, расположенной над джойстиком.

Производитель предлагает наглядно и быстро поменять почти все доступные параметры дисплея для каждого из предустановленных режимов. Можно выбрать раскладку для расположения нескольких окон на экране, задать режим для того или иного приложения, выбрать рабочее разрешение, глубину цвета, ориентацию и частоту. Предлагается настроить режим проецирования и основные параметры работы клавиатуры и мышки. Другими словами – всего побольше, да в одном месте. Всё работает как надо, но нужна ли она в действительности – вопрос.

Монитор MSI MEG 342C QD-OLED был протестирован при помощи колориметра X-Rite i1 Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 22H2, во время тестирования частота обновления экрана составляла 175 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 8 бит – для проведения полноценного тестирования цветопередачи и прочих возможностей дисплея этого более чем достаточно.

Для получения возможности работы в 10-битном режиме частота вертикальной развёртки должна быть снижена до 144 Гц. Только после этого действия появляются дополнительные 2 бита. Это относится, как DP-подключению, так и HDMI 2.1.

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

⇡#Проблемы тестирования OLED и используемые технологии

Тестирование очередного OLED-экрана в очередной раз привнесло некоторые изменения в методику тестирования и отступление от ранее принятых принципов. На этот раз мы не стали отказываться от полноценной калибровки и провели её для того, чтобы уже в который раз показать её некоторую бессмысленность в случае c моделями на базе органических светодиодов. Причина кроется в используемых автоматических технологиях снижения энергопотребления и тепловыделения вкупе с прочими функциями «продления жизни» OLED, свойственных, всем OLED ТВ и мониторам. Среди прочего мы говорим вот про эти классические технологии, которые имеют прямое отношение и к герою обзора от MSI:

ABL — Automatic Brightness Limiter (автоматический ограничитель яркости в зависимости от объёма и общей яркости сцены);

— Automatic Brightness Limiter (автоматический ограничитель яркости в зависимости от объёма и общей яркости сцены); ASBL/ASC — Automatic Static Brightness Limiter/Auto Static Control (автоматическая система контроля яркости статичных изображений — в случае с CG48 её работа определяется тем, находится ли пользователь перед экраном, согласно датчику присутствия; также она включается при продолжительном чтении с экрана в отсутствие прокрутки страниц);

— Automatic Static Brightness Limiter/Auto Static Control (автоматическая система контроля яркости статичных изображений — в случае с CG48 её работа определяется тем, находится ли пользователь перед экраном, согласно датчику присутствия; также она включается при продолжительном чтении с экрана в отсутствие прокрутки страниц); APCS — Auto Prevention Compensation System (автоматическая система профилактической корректировки – в простом понимании это «сдвиг пикселей» в неизвестном временном периоде – тот самый Pixel Shift в меню дисплея);

— Auto Prevention Compensation System (автоматическая система профилактической корректировки – в простом понимании это «сдвиг пикселей» в неизвестном временном периоде – тот самый Pixel Shift в меню дисплея); AOCS — Auto Organic Compensation System (автоматическая система органичной корректировки – в случае с MSI MEG 342C QD-OLED это один из вариантов отработки функции Panel Protect, которая возникает с предложение провести «очистку» каждые 4 часа работы экрана). Можно отказаться и сделать её позже (вручную или по следующему уведомлению), но лучше так не делать.

Монитор MEG 342C QD-OLED от MSI, как и подавляющая часть OLED-телевизоров/мониторов (вне зависимости от конкретной разновидности данной технологии), изменяет яркость каждого пикселя в зависимости от уровня общей яркости сцены, демонстрируемой на экране. Показания яркости в центральной точке экрана в режиме SDR могут меняться на ~5-15 % в зависимости от яркости и цветности сцены вокруг.

Дисплей способен показать высокие цифры (в основном в режиме HDR) только на небольших участках (1-5 % от площади экрана) на протяжении небольшого отрезка времени. Также иногда он стремится окрасить крайние тёмные оттенки серого в глубокий чёрный, а при бездействии пользователя постепенно снижает яркость экрана. Но если вам, вдруг, показалось, что всё это – проблема исключительно нового продукта от MSI, то смеем вас огорчить – так ведут себя и все его прямые конкуренты. Всё вышеобозначенное – особенности работы QD-OLED от Samsung и любых других органических панелей.

Чтобы обойти некоторые ограничения OLED и показать аппаратные возможности новинки, подавляющая часть тестов на точность цветопередачи была проведена по проверочным плашкам с заливкой не более 3 % площади экрана. Тем самым мы дали новинке продемонстрировать себя лучше, чем она может проявить себя в более реалистичных условиях работы.

В части тестов яркость была установлена на максимальном уровне, контрастность сохранилась на 70 % (её снижение визуально практически не сказалось на работе технологии ABL). Отключить основные (!) технологии энергосбережения и «сохранения жизни QD-OLED-матрицы» у игрового монитора MSI невозможно.

Для тестирования были выбраны исключительно режимы эмуляции различных цветовых пространств, стандартный режим с заводскими установкам и режим снижения нагрузки на глаза Anti-Blue (он же фильтр Low Blue Light).

⇡#Рабочие параметры и особенности настройки

В мониторе MSI 342C QD-OLED производитель предлагает 5 игровых режимов, 7 «профессиональных» и один пользовательский с заводскими установками цвета, готовый к полностью ручной настройке.

При тестировании мы использовали интерфейс DisplayPort 1.4a как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

игровой режим – «Премиум цвет» (мы сразу переключили в «Пользователь»);

яркость – 70;

контрастность – 70;

резкость – 0;

ночного видение – «Откл.»

цветовая температура – «Обычное»;

DisplayHDR – True Black 400;

Ambient RGB Light – «Откл.»;

Auto Brightness Control – «Откл.»

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) параметры приняли следующий вид:

профессиональный режим – «Пользователь»;

яркость – 30;

контрастность – 70;

резкость – 0;

ночного видение – «Откл.»;

цветовая температура – «Пользователь» (96/99/99);

DisplayHDR – HDR1000;

Ambient RGB Light – «Откл.»;

Auto Brightness Control – «Откл.»

В этом режиме доступен полный спектр настроек, но изменению подверглись только яркость и цветовая температура. Возможности регулировки скорости разгона матрицы у монитора отсутствуют — это норма для OLED-дисплеев.

⇡#Яркость белого в SDR и в HDR при разном уровне заполнения

Проверка осуществлялась в режиме «Пользователь» при установках контрастности и цветовой температуры в заводских значениях.

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 100 229 0 ∞ 90 216 0 ∞ 80 206 0 ∞ 70 194 0 ∞ 60 170 0 ∞ 50 146 0 ∞ 40 122 0 ∞ 30 100 0 ∞ 20 74 0 ∞ 10 52 0 ∞ 0 29 0 ∞

В режиме SDR со 100 %-м заполнением экрана максимальная яркость оказалась на уровне 229 кд/м2, а нижнее значение составило 29 кд/м2. Коэффициент контрастности приближен к бесконечности, поскольку измерить столь низкий уровень чёрного ни одно из наших измерительных устройств не способно.

При снижении уровня заполнения до 2 % рабочий диапазон яркости изменился: 33-238 кд/м2. Это хороший результат для настольного OLED-монитора.

Для достижения максимально возможных цифр мы проверили поведение MSI MEG 342C QD-OLED в режиме HDR после активации DisplayHDR 1000 в меню монитора при разном заполнении экрана.

К нашему удивлению, режим привёл к снижению пиковой яркости при 50-, 75- и 100 %-м заполнении. Она оказалась даже ниже, чем в режиме SDR, что, по всей видимости, связано с активацией иных настроек цветовой температуры (усиления RGB). При 1-2 %-м заполнении (разницы между ними не оказалось) новинка MSI смогла показать 698 нит. На фоне конкурентов производства Dell это не очень высокий результат, зато настройки цветовой температуры у MEG 342C QD-OLED остаются корректными – без ухода в холодный оттенок, благодаря которому яркость можно ощутимо поднять (чем и занимаются некоторые компании, выпускающие OLED-решения). Тут вопросов у нас не возникло: мы за подход, принятый в MSI.

⇡#Результаты при стандартных настройках (режим User)

При заводских настройках изучаемый монитор работает в режиме User («Пользователь») с широким цветовым охватом, близким к максимальному для используемой матрицы.

Монитору MSI покорились все три цветовых пространства, что свойственно многим решениям, где используется модификатор в виде квантовых точек (QD).

При заводских установках точка белого и баланс серого выставлены близко к референсу, без дополнительного паразитного оттенка, а стабильность ЦТ оттенков серого остаётся крайне высокой, особенно для игрового OLED.

По умолчанию у MSI MEG 342C QD-OLED плохо различимы глубокие тени, но общая контрастность изображения слегка снижена за счёт повышения яркости на средних участках. Впрочем, в этом тоже нет 100 %-й уверенности, поскольку в зависимости от площади вывода тестовых изображений и времени наработки экрана результаты меняются прямо на глазах. О высокой стабильности цветопередачи говорить не приходится.

В качестве референса при проверке монитора через ArgyllCMS мы использовали стандарт AdobeRGB как наиболее подходящий для героя обзора. Но и это его не спасло, поскольку монитор рассчитан и на Display P3 (DCI-P3), который шире AdobeRGB на паре участков CIE-диаграммы. Так что в заводском режиме всё как-то не до конца ясно. Переходим к калибровке.

⇡#Результаты после настройки и калибровки

Сразу отметим – калибровка OLED-монитора не приведёт вас к точной цветопередаче на протяжении всего рабочего процесса, а также не обеспечит уверенности в том, что всё в полном порядке. OLED-матрицы непредсказуемы, поэтому для профессиональной работы с цветом (да и любительской тоже) подобные устройства не подходят. А вот для мультимедиа (сферы развлечений) – в самый раз.

После проведения всех процедур программы показали нам, что общий объём цветовых данных существенно увеличился (почти на 15 %), но по 2D CIE-диаграмме этого, конечно, не понять. Будем считать, что MEG 342C QD-OLED вышел на свой теоретический предел — больше просто некуда.

По части точки белого и баланса серого мы достигли требуемых значений, а стабильность ЦТ оттенков серого стала ещё выше.

С гамма-кривыми ситуация обратная. Мы стали свидетелями сразу трёх проблемных участков, которые ставят крест на работе с цветом и разговорах о какой-либо точности цветопередачи. Мы повторяли процедуру проверки несколько раз — и результат всегда различался. Так что картинка выше – всего лишь один из многих возможных вариантов.

Зато мы успели получить относительно высокий результат сразу после окончания процедуры калибровки, без лишнего ожидания. В таких условиях совсем не удивительно, что монитор MSI 342C QD-OLED смог продемонстрировать низкие отклонения DeltaE94. Но в последующем, через пару часов – сутки порадовать точностью он нас уже не смог. Такие вот они, домашние OLED…

⇡#Результаты в режимах эмуляции (RGB, Display P3, AdobeRGB)

Поскольку рассматриваемая новинка — монитор с изначально расширенным цветовым охватом, неудивительно встретить в нём режимы эмуляции sRGB, Display P3 (тот же DCI-P3, но с классической гаммой 2,2) и даже AdobeRGB, в которых происходит подмешивание компонент в чистые цвета, приводящее к сужению ЦО в соответствии с требованиями конкретного пользователя. На этот раз мы решили предоставить результаты всех трёх режимов в одном разделе, сделав общий вывод о точности эмуляции.

Сразу отметим, что в каждом режиме доступна регулировка яркости, но заблокирована настройка цветовой температуры. Лучшие результаты эмуляции показали режимы AdobeRGB и Display P3, а вот с sRGB производитель поспешил и расширил рабочее пространства на лишние 17 % относительно рассматриваемого референса.

Цветовая температура в пресетах настроена чуть лучше, чем при заводских установках, — она плавает в пределах 100К без явного паразитного оттенка. Стабильность ЦТ оттенков серого приятно удивляет.

По результатам замера гамма-кривых следует отметить, что в этом плане никакой принципиальной разницы между режимами для себя мы не отметили. В каждом из них проявилась проблема с подъёмом в тенях и общее снижение контрастности.

Особенно не по нраву такие проблемы с гаммой пришлись программе Argyll CMS в ходе тестирования точности цветопередачи. Лучшие результаты смог показать пресет AdobeRGB, а вот к sRGB и Display P3 есть определённые вопросы касательно воспроизведения части рабочего диапазона, что прекрасно видно по приложенным отчётам из программы.

Финальный вопрос: следует ли использовать данные режимы эмуляции? Да, режимы могут оказаться полезными, если вы захотите снизить насыщенность картинки и привести её к оригинальному виду. Но в любом из случаев рассчитывать на точную и стабильную цветопередачу не стоит. Перед нами домашний игровой OLED — и этим всё сказано!

⇡#Результаты в режиме Anti-Blue

Будучи аналогом технологии Low Blue Light, режим, который в MSI назвали Anti-Blue, должен снижать нагрузку на глаза, особенно в условиях работы со слабым внешним освещением.

При переходе в него стандартная яркость находится на высоком уровне в 136 нит (по 60 % яркости и контрастности по умолчанию), но проблем с её дальнейшей ручной регулировкой не возникает.

Цветовой охват в Anti-Blue немного сужается, но принципиальных изменений относительно заводских настроек не происходит. Можете смело считать, что продолжаете работать в широком цветовом пространстве.

Кроме того, мы хотели бы отметить вновь увеличенный до значения в 3 единицы уровень резкости (против 0 по умолчанию в User Mode). Чтобы привести изображение к адекватному виду, следует выставить 0 и для рассматриваемого режима Anti-Blue, что мы и сделали.

Точка белого совместно с оттенками серого перебирается к ~4900-5000 К с легким паразитным оттенком и отличным балансом ЦТ оттенков серого. Подобный результат действительно может привести к снижению нагрузки на глаза, о чём свидетельствует и оценка спектра свечения, представленного на картинке в начале раздела.

Гамма-кривые в режиме Anti-Blue настроены прямо как доктор прописал. С помощью них производитель снизил контрастность изображения и поднял различимость в тенях. Другими словами – сделал всё от него требуемое. Регулировать яркость в данном режиме можно, а вот точка белого останется такой какой есть.

На выходе мы имеем корректно настроенный режим – точно в соответствии с названием и требованиями потребителей. В теории пресет Anti-Blue может существенно снизить нагрузку на глаза. На практике же перед нами OLED-решение, работающее при низкой яркости, что неизбежно приводит к мерцанию, так что большого расчёта на подобный режим мы всё же делать бы не стали.

⇡#Равномерность рабочего поля

Равномерность рабочего поля (слово «подсветка» здесь неуместно — каждый пиксель в OLED светится самостоятельно) дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 кельвин. Система компенсации неравномерности рабочего поля в модели не применяется, как нет и системы компенсации яркости белого (это новая функция некоторых самых современных OLED-дисплеев).

Картинка выше демонстрирует фотографию белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки.

На белом поле проблемы равномерности отсутствуют. Монитор продемонстрировал феноменально низкие отклонения в 0,9 % в среднем и 4,8 % в максимуме.

Стабильность сохраняется и при выводе светлых и тёмных серых полей, что радует нас ещё больше.

С равномерностью цветовой температуры на светлых полях у MSI MEG 342C QD-OLED проблем также нет: отклонения в 1 % в среднем и 1,7 % в максимуме – результат, который не смог продемонстрировать ни один LCD-монитор из прошедших нашу лабораторию за последние 10 лет (а может, и все 15). Это успех!

С равномерностью чёрного, как вы знаете, проблем у OLED нет. При выводе на экран чёрной заливки все пиксели выключаются — и мы остаёмся свидетелями присутствия белого курсора мышки и работающего индикатора питания на нижней панели корпуса. Никакого Glow-эффекта и проблем с «подсветкой». Всё же мечты иногда сбываются.

⇡#Визуальная оценка изображения и особенности модели

⇡#Качество градиентов и бандинг

10-битная OLED-матрица (с использованием FRC или без – никто не знает) в MSI MEG 342C QD-OLED смогла продемонстрировать вполне себе равномерные (по меркам крупных OLED) градиенты в большинстве проверенных режимов, но исключительно при высоких уровнях установленной яркости. После же её снижения до ~40-50 % и ниже качество градиентов падает, проявляется большое количество резких переходов с различными паразитными оттенками, картинка становится грязной, с визуальными дефектами. Это происходит прямо на глазах, а причиной тому, по всей видимости, является ограничение динамического диапазона в ходе регулировки значения Brightness.

Применение корректировочного профиля с небольшими правками в LUT видеокарты приводит к последующему ощутимому снижению качества прорисовки градиентов: появляется достаточное количество резких переходов со слабым проявлением паразитных оттенков почти во всём диапазоне. Нормально ли это для OLED и QD-OLED? Да, более чем.

Знакомое многим владельцам OLED-телевизоров и мониторов явление — потеря различимости глубоких тёмных оттенков — присутствует и у продукта от MSI, в чём сам производитель не виноват. При определённых цветовых настройках модель любит окрашивать крайние тёмные участки в сплошной чёрный, тем самым увеличивая общую контрастность сцены, особенно в HDR.

Эту особенность можно слегка поправить с помощью регулировки параметра Night Vision в меню модели, но при определённых значениях параметра вы окажетесь в ситуации, когда способность MEG 342C к воспроизведению глубоких теней попросту исчезнет. Как лучше – решать только вам. Идеального варианта здесь точно нет.

Cказалась эта особенность и на проявлении бандинг-эффекта. Монитор показал себя хуже большинства игровых TN+Film- и *VA-представителей, не говоря уже про IPS-решения. Тут мы ещё раз повторим, что любые домашние OLED-устройства – это про потребление мультимедийного контента и игры, но точно не про работу с цветом или даже с документами.

⇡#Скорость отклика и пропуск кадров

Первые OLED-экраны не могли похвастаться высокой скоростью отклика (особенно экраны телефонов), но со временем, обкатав технологию, производители начали наращивать частоту развёртки и наделять экраны громкими эпитетами вида «0,1 мс GtG». Для продуктов же на базе современных панелей QD-OLED от Samsung базовой величиной выступает 0,03 мс GtG, что подтверждают в ходе аппаратного тестирования на время отклика западные обозреватели.

Используемая в мониторе MSI QD-OLED-матрица имеет нативную частоту развёртки 144 Гц, но производитель, как и некоторые конкуренты, увеличил её до 175 Гц с помощью заводского разгона (Overclock) – без необходимости его активации в меню устройства. При этом варианты разгона матрицы по скорости отклика под общим названием Overdrive в новинке отсутствуют (для OLED это нормально), как нет и функции «вставки чёрного кадра» VRB, которую можно найти во многих других игровых решениях бренда на базе жидкокристаллических (LCD) матриц. Для OLED-новинки она стала бы хорошим дополнением, но чего нет – того нет.

Проведя проверку, мы пришли к выводу, что чёткость движущегося изображения на OLED-новинке от MSI в целом соответствует уровню современного игрового монитора, а визуально несколько превосходит то, что могут предложить лучшие скоростные IPS-представители из лагеря 144-180-Гц решений.

Герой обзора демонстрирует минимальное смазывание и полное отсутствие видимых артефактов, а по визуальной оценке оказывается слегка быстрее, чем оба конкурента от Dell Alienware. Другими словами – вопросов к скорости MSI MEG 342C QD-OLED у вас точно не возникнет. Главное, чтобы ваша система смогла продемонстрировать хотя бы стабильные 100-120 FPS в разрешении 3440 × 1440 пикселей и с желаемыми настройками графики.

Монитор поддерживает все необходимые стандарты адаптивной синхронизации без использования какого-либо аппаратного модуля. Системы прекрасно работают в заявленном диапазоне частот, позволяя добиться отсутствия микролагов и разрывов картинки при сильно плавающем уровне FPS.

И хотя на момент тестирования (начало октября 2023 года) монитор не является официально сертифицированным NVIDIA для работы с G-Sync в режиме Compatible, никаких реальных проблем совместимости нет – всё работает как часы.

Говоря про стабильность максимальной частоты развёртки, можно отметить, что и тут всё хорошо. Специальный тест из пакета TestUFO это полностью подтверждает – 144-175 Гц (в зависимости от того хотите ли вы активировать 10-битный режим или нет) стабильны во времени. Проблем не возникает.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Широкие углы обзора и высокая стабильность картинки – то, за что многие в первую очередь и любят OLED-дисплеи. Актуально это и для 34-дюймового QD-OLED от MSI, хотя, к примеру, это не всегда можно сказать про очень крупные OLED с диагональю от 48 дюймов и выше.

По представленному выше изображению всё прекрасно видно. При изменении угла просмотра в широком диапазоне красочность и яркость картинки на экране MSI меняется слабо и остаётся на высоком уровне. Больше тут сказать попросту нечего.

Что касается многими нелюбимого Glow-эффекта, то все OLED-матрицы от него полностью избавлены. В любых сложных ситуациях картинка на экране остаётся без «белой пелены», контрастность практически не снижается, как и общая насыщенность картинки. Углы не выцветают, а чёрный никогда не становится светло-серым с паразитными оттенками, как это случается на IPS- и *VA-дисплеях.

⇡#Кристаллический эффект, Cross-hatching, ШИМ

В мониторе применена QD-OLED-панель с диагональю 34 дюйма, полуглянцевой поверхностью и особой структурой пикселей. Рассмотрим полученные макроснимки:

Как и у всех прямых конкурентов, в первую очередь видна новая для большинства потребителей структура пикселей: три субпикселя собраны в треугольник, все они разные по форме и размеру. Между пикселями, как и между субпикселями, достаточно большое расстояние (чёрная подложка). Всё вместе это приводит к снижению визуального разрешения (чёткости картинки), ухудшению качества воспроизведения мелких деталей, шрифтов и тонких линий. Ну и к возможному проявлению паразитных контуров (зелёному и розовому на границах объектов – обычное явление для новых QD-OLED-панелей от Samsung).

При том, что по структуре это по-прежнему RGB, по форме пикселя такая панель далека от большинства знакомых нам LCD- панелей, поэтому ни Windows, ни MacOS, ни Linux не способны работать с ней полноценно. Проблемы с прорисовкой будут встречаться повсеместно. А вот как сильно они будут бросаться вам в глаза — зависит от расстояния до экрана и остроты вашего зрения.

Компания Samsung как производитель матрицы отмечает, что проблема кроется в системе сглаживания шрифтов Clear Type (видимо, речь в основном про Windows), но, по моему опыту, её выключение делает прорисовку текста и мелких элементов на QD-OLED только хуже.

Полуглянцевая поверхность экрана c заметным розово-фиолетовым отливом (особенно хорошо заметном при ярком внешнем свете) не оставляет кристаллическому эффету никакого шанса: изображение чистое – как с обложки качественного глянцевого журнала.

От эффекта Cross-Hatching матрица в MSI MEG 342C QD-OLED также не страдает. Антибликовые свойства у матрицы (по мнению производителя) есть, но в реальности выражены они слабо.

В рекламных проспектах к своему монитору компания MSI ничего не сказала про пульсации и мерцание. Но пользователям эта информация крайне важна. В ходе наших тестов мы формально подтвердили, что всё в полном порядке. Но есть нюансы.

При высоком уровне яркости на статичном проверочном изображении пульсации (а не ШИМ в привычном понимании) действительно можно скрыть. При снижении же уровня яркости до 0-10 % сделать это становится гораздо сложнее. На втором изображении чётко видны чёрные полосы, свидетельствующие о том, что пульсации, пускай и небольшие, но присутствуют. Если же сильно захотеть, то их можно выявить и при 100%-й яркости. На то это и подразновидность OLED дисплея.

Визуально быстро определить постоянство флуктуаций (изменений) яркости OLED можно, взглянув на любое серое поле или небольшие тёмные (но не чёрные) участки изображения. Оба заключения подтверждает прибор Radex Lupin. При высокой яркости в зависимости от яркости участка изображения пульсации находятся на уровне в 2-10+ % в зависимости от настроек яркости монитора. К слову, на достаточно старом игровом IPS с частотой 165 Гц в тех же условиях тестирования уровень пульсаций не превысил 0,5 %.

Герой обзора использует в своём составе встроенный в корпус блок питания. Паразитные звуки во время работы на любых настройках нами отмечены не были, за исключением постоянного монотонного шума активной системы охлаждения. Да, его легко услышать, он постоянно присутствует даже если вы не играете, но его легко заглушить фоновой музыкой на минимальной громкости либо приоткрытым окном, выходящим на улицу.

Новый QD-OLED монитор от MSI MEG 342C – уникальное в своем классе устройство, напичканное всем что только можно представить в настольном игровом мониторе. Компания MSI не поскупилась на дополнительные функции и технологии, переосмыслила подход к дизайну не только самого монитора, но и его меню, обновила алгоритмы работы датчиков внешней освещённости и цветовой температуры, улучшила систему внешней подсветки (по субъективному мнению автора, это лучший вариант из всех доступных у MSI). Ну и в целом тайваньцы постарались вложить в героя обзора весь свой багаж знаний, наработанный за последние 3-4 года. Вышло действительно качественно, а по цене устройство сопоставимо с большей частью решений от конкурентов, у которых возможностей объективно меньше.

Все основные достоинства и недостатки, связанные с установленной матрицей, – заслуга (и в прямом, и в переносном смысле) производителя самой панели, компании Samsung. Собственно, только она на данный момент и делает 34-дюймовые UWQHD OLED-матрицы. Из этих достоинств и недостатков следует общий вывод, в котором очень важно отдавать себе отчёт: MSI MEG 342C QD-OLED – не универсальное решение. Это прекрасный монитор для потребления развлекательного контента и игр, а для работы (причём любой) лучше использовать качественные LCD-решения, коих в ассортименте MSI более чем достаточно. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

продуманный, стильный дизайн;

отличное качество материалов и сборки;

отличный комплект поставки;

широкий выбор интерфейсов подключения (DP 1.4a, USB Type-C с DP Alt Mode + 65 Вт PD и 2 × HDMI 2.1);

дополнительный USB 3.2 Gen1-хаб для подключения периферийных устройств и несколько аудио разъёмов;

набор игровых функций (прицел, счёт FPS, таймеры);

набор дополнительных функций для продуктивности (KVM, PiP, PbP);

беспроблемная система управления на базе пятипозиционного джойстика и пары физических клавиш;

широкий выбор среди дополнительных утилит MSI для настройки и контроля состояния монитора;

эффектная система внешней подсветки SpectrumBar в комплекте с системой управления Mystic Light;

улучшенная работоспособность и алгоритмы работы систем автоматической регулировки уровня яркости и цветовой температуры монитора в зависимости от условий внешнего освещения – вполне себе можно использовать;

полная совместимость с игровыми приставками последнего поколения;

наличие сертификата соответствия стандарту TUV Eyesafe Certified – он получен благодаря изменённому спектру подсветки со сдвигом пика синего в безопасную область 453 нм, без влияния на цветовую температуру;

отличные возможности для воспроизведения полноценного HDR-контента, несмотря на отсутствие сертификации VESA, – одно из важнейших достоинств OLED;

крайне широкий цветовой охват, захватывающий все три основных цветовых пространства (AdobeRGB, Display P3, sRGB);

корректно настроенный режим для снижения нагрузки на глаза Anti-Blue – редкое явление в последние годы;

доступно 10-битное представления цвета при снижении частоты вертикальной развёртки до 144 Гц – 175 Гц возможно только в 8-битном режиме, что для большинства потребителей не будет являться ограничением;

широкий диапазон регулировки яркости для OLED-монитора – 29-229 нит в SDR при 100 % заполнении экрана и до почти 700 нит в HDR при 1-2 % заполнении, но с сохранением достойной настройки цветовой температуры – мы ЗА такой подход;

крайне высокая стабильность цветовой температуры в большинстве заводских пресетов;

поддержка всех необходимых технологий адаптивной синхронизации в широком рабочем диапазоне (особенно при использовании функции LFC на AMD);

высокая скорость и плавность изображения на экране при полном отсутствии режимов Overdrive;

идеальная равномерность свечения на светлом поле (и оттенках серого) по уровням яркости и цветовой температуре;

отличные углы обзора и стабильность картинки – лучше вы себе и представить не можете;

полное отсутствие Glow-эффекта и идеальный чёрный;

отсутствие различимого кристаллического эффекта, абсолютно чистая картинки и отсутствие cross-hatching;

в условиях других рынков – это самая продвинутая модель среди всех конкурентов, предлагаемых за схожие деньги.

Недостатки:

низкая точность эмуляции пространства sRGB в соответствующем режиме – превышение цветового объёма на 17 %;

неотключаемые технологии «сбережения» органических светодиодов (ABL и ASBL/ASC), постоянно влияющие на яркость изображения на экране вне зависимости от выставленных в меню параметров;

резкое снижение качества градиентов при уменьшении яркости – такова одна из неприятных особенностей OLED;

сильный бандинг-эффект и предрасположенность к окрашиванию в чёрный цвет всех ближайших тёмных полутонов: это особенность почти всех OLED, и решается она регулировкой параметра Night Vision, с которой вы сможете полностью отказаться от глубоких теней… (так себе вариант);

«грязные» однородные поля при сильном снижении яркости экрана – напоминает кристаллический эффект в смеси с плохой равномерностью по яркости и ЦТ – ещё одна особенность OLED.

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