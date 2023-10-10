Обзор смартфона realme 11: на балансе

С запуском 5G-сетей в ассортименте смартфонов китайских компаний, и до этого чрезвычайно запутанном, разобраться стало практически невозможно. Вот и сейчас — realme 11 был представлен одновременно с realme 11 Pro/Pro+ (про последний мы уже рассказывали). Но… это другой realme 11. Здесь мы говорим про смартфон, известный на международном рынке как realme 11 4G. И это не просто упрощенная версия того realme 11 без 5G-модема или даже с другой аппаратной платформой — это вообще другой смартфон, с совершенно иными характеристиками и своим дизайном. А называется так же. И на российском рынке это безальтернативный realme 11.

В нем производитель постарался объединить самые актуальные тренды года: платформу MediaTek Helio G99, «быстрый» AMOLED-экран (правда, 90-Гц, а не 120-Гц), камеру на много мегапикселей (108, если быть точным), емкую батарею с быстрой зарядкой. Все это — в тонком и достаточно легком корпусе. По сути, мы имеем дело с максимально универсальным аппаратом, созданным, чтобы понравиться более-менее всем, без конкретной аудитории с конкретными запросами. Но не слишком ли опасно выпускать на перенасыщенный рынок гаджет без изюминки? Посмотрим.

realme 11 Infinix NOTE 30 Pro HONOR X9a Google Pixel 6a OnePlus Nord CE 2 Дисплей 6,4 дюйма, Super AMOLED, 2400 × 1080 точек, 411 ppi; 90 Гц 6,67 дюйма, AMOLED, 2460 × 1080 точек, 395 ppi; 120 Гц 6,67 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 395 ppi; 120 Гц 6,1 дюйма, OLED, 2400 × 1080 точек (429 ppi) 6,43 дюйма, AMOLED, 2400 × 1080 точек, 409 ppi; 90 Гц Защитное стекло Gorilla Glass 5 Нет информации Нет информации Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5 Процессор Mediatek Helio G99: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Mediatek Helio G99: восемь ядер (2 × Cortex-A76, частота 2,2 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Qualcomm Snapdragon 695: восемь ядер [2 × Kryo 660 Gold (ARM Cortex-A78), частота 2,2 ГГц и 6 × Kryo 660 Silver (ARM Cortex-A55), частота 1,7 ГГц] Google Tensor: восемь ядер (2 × ARM Cortex-X1, частота 2,8 ГГц + 2 × ARM Cortex-A76, частота 2,25 ГГц + 4 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) MediaTek Dimensity 900: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A78, частота 2,4 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 2,0 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G57 MC2 ARM Mali-G57 MC2 Adreno 619 ARM Mali-G78 ARM Mali-G68 MC4 Оперативная память 8 Гбайт 8 Гбайт 6/8 Гбайт 6 Гбайт 6/8 Гбайт Флеш-память 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128 Гбайт 128 Гбайт Разъемы USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C USB Type-C USB Type-C, 3,5 мм Слот для карты памяти Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Нет Нет Есть (отдельный слот для microSD) SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/1900/2100 МГц HSDPA 800/850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц Сотовая связь 4G LTE, диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 LTE, нет информации LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 LTE (Cat.18, 1200/150 Мбит/с), диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 Сотовая связь 5G Нет Нет SA/NSA, диапазоны не уточняются SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 40, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 5.0 5.1 5.2 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou Датчики Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Двойной модуль, 108 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 (стандартный угол обзора + монохромная камера-помощник), фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 108 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, ƒ/2,4 + 0,08 Мп (стандартный угол обзора + макро + датчик глубины), фазовый автофокус на главной камере, четверная светодиодная вспышка Тройной модуль, 64 + 5 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол + стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус с главным модулем, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 12,2 Мп, ƒ/1,7 + 12 Мп, ƒ/2,2 (расширенный угол + стандартный угол обзора), фазовый автофокус на главной камере, оптический стабилизатор на главной камере, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 64 + 8 + 2 Мп, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,4 (расширенный угол, стандартный угол обзора + макро), фазовый автофокус в основном модуле, светодиодная вспышка Фронтальная камера 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, вспышка 16 Мп, ƒ/2,5, без автофокуса, без вспышки 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки 16 Мп, ƒ/2,4, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 68 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 68 Вт Несъемный аккумулятор: 19,38 Вт·ч (5100 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 40 Вт Несъемный аккумулятор: 16,76 Вт·ч (4410 мА·ч, 3,8 В); зарядки нет в комплекте (поддерживается мощностью до 18 Вт) Несъемный аккумулятор: 17,1 Вт⋅ч (4500 мА⋅ч, 3,8 В); зарядка мощностью 65 Вт Размер 159,9 × 73,3 × 8 мм 168,5 × 76,5 × 8,5 мм 161,6 × 73,9 × 7,9 мм 152,2 × 71,8 × 8,9 мм 160,6 × 73,2 × 7,8 мм Масса 178 граммов 205 граммов 175 граммов 178 граммов 173 грамма Защита от воды и пыли Нет Нет Нет IP67 Нет Операционная система Android 13, оболочка realme UI 4.0 Android 13, оболочка XOS 13 Android 12, оболочка Magic UI 6.2 Android 12 Android 11, оболочка OxygenOS 11 Актуальная цена От 22 999 рублей От 20 000 рублей От 24 000 рублей От 29 700 рублей От 26 990 рублей

⇡#Дизайн и эргономичность

Если «международный» realme 11 (назовем его realme 11 5G) оформлен в том же стиле, что и realme 11 Pro/Pro+ (кожаная или стеклянная с особым напылением спинка, центральный блок камер), то дизайн «нашего» realme 11 полностью своеобразный.

Хотя лицевая панель плюс-минус та же — плоское стекло (без изогнутых граней), фронтальная камера в миниатюрном отверстии в углу, небольшие рамки вокруг экрана, но с довольно значимым «подбородком». Экран занимает 90,8 % поверхности — нормальный показатель, но даже в этом ценовом диапазоне далекий от предельных.

А вот задняя панель совсем иная. Блок камер тут находится в углу и оформлен без особенных украшательств — простой черный кружок с двумя объективами, вспышкой и заглушкой для симметрии. Сама спинка сделана из полупрозрачного зеркального пластика, внешне больше напоминающего стекло. Грани — плоские, смартфон можно ставить на ребро без подставок. Кстати, боковины тоже пластиковые.

Отсутствие скошенных краев что спереди, что сзади позитивно влияет на уверенность хвата — гаджет не выскальзывает из рук. Но негативно сказывается на визуальном восприятии корпуса: он кажется толще, чем есть на самом деле. На самом же деле realme 11 – один из самых тонких смартфонов в классе со своими восемью миллиметрами (ровно восемью миллиметрами). И легкий — 178 граммов. При этом батарея стандартная — на пять тысяч миллиампер-часов. С учетом этого — и того, что здесь относительно небольшой экран (6,4 дюйма), — такой тонкий корпус увидеть даже неожиданно. Вспомним, к примеру, толстого малыша ASUS Zenfone 10 – в случае с менее широким и высоким корпусом скомпоновать все корректно сложнее. Здесь — удалось.

Цветовых вариаций две: черная и золотая, как в нашем случае. Причем она не просто золотая, а переливающаяся золотая: под определенным углом зрения чуть зеленоватая, под другим — желтоватая. Смотрится в любом случае красиво.

Функциональные элементы обычные — на месте и мини-джек, и порт USB Type-C, ставший наконец-то общим стандартом, — это касается не только Apple, но и компаний, делающих андроидные смартфоны с microUSB. Надеюсь, их больше не будет. Обе аппаратные клавиши — на правой грани, в кнопку питания вмонтирован сканер отпечатков.

В комплекте есть чехол из прозрачного силикона. Он туго надевается и хорошо сидит на смартфоне, но с лицевой стороны у него крупные выступы, дающие дополнительную защиту при возможном падении гаджета и одновременно слегка мешающие управлению.

Сканер отпечатков работает нормально, насколько это возможно для бокового сенсора, — площадь маленькая, поэтому процент срабатываний ниже, чем у экранных сканеров, например, или у систем идентификации лица. Зато скорость — выше. Кстати, пользоваться сканером при надетом чехле удобнее — так клавиши лучше разделяются по высоте, создается более серьезное углубление, куда палец попадает сам собой, вообще без ошибок.

Что довольно ожидаемо, realme 11 работает на базе Android 13 с оболочкой realme UI 4.0. Мы уже сталкивались с ней не раз, в том числе и на ближайшем родственнике, realme 11 Pro+, — хотя ладно, на самом деле это сводный брат с куда более мощным содержимым.

Галерея скриншотов

Никаких проблем с оболочкой у совсем не такого мощного realme 11 не возникает – система работает очень быстро и без ошибок. Правда, вибромоторчик здесь слабенький и неинтересный, тактильностью realme 11 Pro+ и не пахнет, увы.

Что касается интерфейса, то тут все актуально: настройки разделены по группам, на заблокированный экран можно добавить быстрое управление плеером (правда, почему-то только Spotify, так что листаем дальше — это не для нас), появилась возможность создания больших папок, переписаны виджеты (и вообще им отведена более серьезная роль). При этом в целом выглядит интерфейс традиционно — к примеру, панель быстрых настроек и уведомлений общая, а не разделена на две шторки, как это модно.

Повторюсь: если сравнивать с прошлой realme UI, то в этой версии заново отрисованы основные значки, переработаны центр быстрых настроек и системные настройки (теперь разделенные на «карточки», как во многих других оболочках).

⇡#Дисплей и звук

В realme 11 установлен дисплей с матрицей Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2400 × 1080 точек. Экран относительно небольшой по современным меркам, но как по мне – это едва ли не самая удачная диагональ: не слишком мало для привычного к «лопатам» человека, но и комфортно в использовании. Смартфон все равно двуручный, конечно, но по крайней мере его можно нормально держать в руке. К тому же для такой диагонали Full HD-разрешение в самый раз – плотность пикселей превышает 400 ppi (составляя 411 ppi, если точнее).

Экран может работать с повышенной частотой – до 90 Гц. Уровень не самый высокий, но субъективно, как я уже не раз писал в других обзорах, даже такой частоты достаточно, чтобы скроллинг ощущался значительно более плавным, нежели при 60 герцах. Да, хотелось бы большего, но и критиковать за «слишком низкую частоту» не вижу здесь смысла. В играх, правда, не поддерживается и такая частота, увы. И да, здесь обычный дисплей, а не LTPO – частота меняется только между значениями 60 и 90 Гц. Также здесь нет высокой частоты димминга, как у realme 11 Pro+, — на низкой яркости будет заметное мерцание из-за широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Измеренный предельный уровень яркости (замер проводится при неярком искусственном свете) составляет 487 кд/м2 — вполне нормальный показатель для таких условий измерения. Пик заявлен высокий – до 1000 кд/м2. Он достигается при просмотре HDR-контента (и позволяет дисплею соответствовать стандарту HDR10) и при ярком солнечном свете, когда яркость принудительно поднимается даже без выставленного параметра автоматической подстройки.

В настройках дисплея можно изменить размер и тип шрифтов, отрегулировать систему отображения часов и значков уведомлений на заблокированном смартфоне, установить темную или светлую тему интерфейса (или настроить таймер их включения). Имеется опция программного расширения цветовой гаммы в видео, которая не оказывает особенного влияния на картинку.

Цветопередача дисплея регулируется: есть две основные предустановки («Яркие цвета» и «Естественный»), а также «режим Pro» c подпунктами «Кинематографические» и «Великолепно». Доступна ручная регулировка цветовой температуры для каждого режима. Я измерил цветопередачу экрана realme 11 в режиме «Яркие цвета», который используется по умолчанию, а также в режимах «Естественный» и Pro («Кинематографические» цвета). Цветовая температура оставлена без изменений.

В режиме «Яркие цвета» цветовое пространство с очень высокой точностью соответствует стандарту DCI-P3, не дотягивая чуть-чуть на красных оттенках. Средняя гамма оттенков серого в пределах нормы — 2,30, кривые чуть поднимаются на светлых оттенках. Цветовая температура слегка повышена – до уровня 7 000 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 2,77 при норме 3 и эталонном значении 2. Это отличный показатель — в режиме по умолчанию дисплей настроен очень хорошо, можно ничего не трогать.

В режиме «Естественный» цветовой охват сужается до пространства sRGB (опять-таки с высокой точностью), а цвета теплеют — цветовая температура оказывается даже чуть ниже эталона. Среднее значение гаммы оттенков серого не меняется, но кривые чуть более хаотичны. Впрочем, среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 1,80. Да-да, в пределах эталонного значения 2,00. Редчайший случай для экрана мобильного устройства.

В режиме Pro («Кинематографические») экран как бы совмещает два вышеперечисленных режима цветопередачи: цветовой охват снова расширяется до DCI-P3, цветовая температура при этом – ниже 6 500 К. Гамма не меняется от режима к режиму, а среднее отклонение DeltaE по таблице ColorChecker составляет 2,24.

По итогу экран недорогого смартфона realme 11 следует признать настроенным фактически эталонно: высокая степень соответствия целевому цветовому пространству, адекватная цветовая температура, очень точная цветопередача. Прекрасная работа.

А вот со звуком у realme 11 не все гладко – здесь используется монофонический динамик стандартного уровня, а при передаче данных по Bluetooth (версия 5.2) не поддерживаются профили высокого разрешения LDAC и aptX. Но хотя бы есть мини-джек – остается опция подключения аналоговых наушников.

Смартфон получил хитовую платформу MediaTek Helio G99 – вероятно, самую популярную на сегодня из актуальных (есть, конечно, Qualcomm Snapdragon 680, но ей, по-хорошему, уже пора на покой, как и прошлым Helio).

MediaTek Helio G99 состоит из восьми вычислительных ядер: два ARM Cortex-A76 тактовой частотой 2,2 ГГц + шесть ARM Cortex-A55 частотой 2,0 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G57 MC2 с тактовой частотой 950 МГц. Технологический процесс — условные 6 нм. 5G-модем отсутствует.

По производительности все предельно ожидаемо. Для смартфона ценой до 20 тысяч рублей она кажется более чем достаточной, но realme 11 чуть выходит за рамки… и не встречает там каких-то сверхмощных конкурентов, кроме, пожалуй, Google Pixel 6a, который при цене не намного выше предлагает производительность иного уровня. С остальными конкурентами realme 11 идет в общей группе. Шустрая работа интерфейса, нормальная скорость открывания приложений, достаточная компетентность в играх – запустятся все, но придется потерпеть фиксированную на невысоком уровне кадровую частоту в тех же PUBG Mobile или Call Of Duty Mobile.

Результаты синтетических тестов realme 11

Троттлингу процессор realme 11 не подвержен – значимого понижения частоты ресурсные тесты не фиксируют.

В российской рознице realme 11 предлагается с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и флеш-накопителем стандарта UFS 2.2 емкостью 128 или 256 Гбайт. Энергонезависимая память расширяется при помощи карточки MicroSD, причем для ее размещения выделен специальный слот — жертвовать одной из SIM-карт не придется. Оперативную память тоже можно увеличить, забрав у накопителя до 8 дополнительных гигабайт (но это, конечно, совсем не такие скоростные гигабайты).

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

Не просто так realme 11 зовется на международном рынке realme 11 4G – 5G-модема в нем нет. При этом с LTE все хорошо: все необходимые диапазоны поддерживаются, скорость соединения нормальная и стабильная. В смартфоне предусмотрено два слота для SIM-карт (стандарта nanoSIM), а вот eSIM не реализована.

Все необходимые беспроводные модули на месте: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (два диапазона, но без поддержки Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, NFC, навигационный модуль с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo.

В realme 11 установлены две камеры, причем сопровожденные необычным программным решением. Дело в том, что за съемку из двух отвечает одна, на 108 мегапикселей. Вторая – это монохромная камера, помогающая с усилением резкости и в целом улучшением качества фото (то, что маркетологи называют ИИ-камера или камера-помощник). Мы привыкли, что сенсоры, выполненные по схеме Quad Bayer (пиксели объединяются в группы по четыре) или Nona Bayer (по девять) предлагают не только опцию съемки в очень высоком разрешении, но и «гибридный» зум – программное масштабирование с повышенным качеством из-за возможности снять фото со сверхвысоким разрешением и затем уже от него делать кроп. Здесь есть та же возможность, но при этом зум доступен не двукратный, а трехкратный. Точнее, все даже сложнее: при дневной съемке доступен по умолчанию трехкратный зум, при ночной – только двукратный, а трехкратный – это уже чисто программное масштабирование.

Итак, в главной камере используется 108-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HM6. Его характеристики: габариты – 1/1,67 дюйма, размер отдельного пикселя – 0,64 мкм. Пиксели объединяются в группы по девять, то есть по умолчанию камера снимает с разрешением 12 мегапикселей. С этим сенсором работает оптика с эквивалентным фокусным расстоянием 25 мм и светосилой f/1,8 – с фазовым автофокусом, но без оптической стабилизации. Вторая камера получила двухмегапиксельный сенсор, но это, по сути, не имеет значения — она сугубо вспомогательная.

Выше можно увидеть примеры съемки с базовым и повышенным разрешением – серьезной разницы в резкости нет, детализация повышается незначительно. Разрешающая способность оптики оставляет желать лучшего, так что опцию съемки со 108 мегапикселями можно назвать скорее условной.

Как я уже писал выше, realme 11 пытается сломать систему одинаковых по набору опций камер и предлагает не двукратный, а трехкратный зум (примерно 75 мм в 35-мм эквиваленте) – но тоже «гибридный», как у конкурентов. Оптического зума тут не предусмотрено. Опция же трехкратного «гибридного» зума реализована вполне нормально: есть заметное повышение контурной резкости ради более высокой детализации, также чуть более заметны шумы, но в целом картинка смотрится неплохо, особенно на экране смартфона. Зум вполне применим на практике, в том числе и в художественных целях. Причем снимать с зумом можно также и в условиях ночного города, при мощном уличном освещении. Ну а ночью в парках, к примеру, картинка уже несколько «плывет», изображение получается недостаточно детализированным.

Любопытно, но при стандартном фокусном расстоянии, без каких-либо дополнительных кропов и программных ухищрений, камера realme 11 выдает похожий «перешарп» — очень уж хочет показаться резкой, хотя и естественной резкости модулю, думаю, хватило бы. В остальном – порядок. Да, цветопередача может показаться излишне насыщенной даже без подключения дополнительной помощи ИИ, но тут уже дело вкуса – многим подобные цвета нравятся, какого-то совсем уж откровенного перебора в любом случае нет. Динамический диапазон достаточно широкий, шумы приемлемые (но видны на небе даже при дневной съемке). Ночью камера вполне применима – уже в более широком спектре условий, нежели зум.

Пара деталей, требующих дополнительных слов. Во-первых, меня очень порадовало естественное боке при съемке крупным планом: фотографировать цветочки после дождя – одно удовольствие. Во-вторых, не порадовала работа автофокуса в тех же условиях. Макрокамеры как таковой тут нет — снимать надо на основную. Нет и специального макрорежима, где камеру «просят» ограничиться минимальной дистанцией фокусировки. В результате она очень регулярно промахивается с фокусом, подтверждая при этом фокусировку на объекте. Надо быть очень аккуратным при съемке крупным планом и несколько раз проверять результат — процент брака высокий.

Есть специализированный ночной режим, который работает со стандартным углом обзора и с двукратным зумом, как я уже говорил. Организован ночной режим стандартным способом: смартфон примерно за секунду (или чуть дольше – зависит от освещенности) делает некоторое количество снимков с различной экспозицией и затем объединяет их, допиливая результат программно с применением технологий машинного обучения – еще за пару секунд. В принципе, включать его принудительно стоит либо для съемки с зумом (при стандартном угле обзора ночью он активируется сам), либо для большего контроля над съемкой. Работает он вполне эффективно, но, к примеру, с зумом уже не вытягивает сложные сюжеты – возможны расфокус и сильная нехватка деталей при повышенной яркости. Также при ночной съемке доступны специальные фильтры, умно тонирующие кадр и меняющие общее настроение картинки – фирменные для смартфонов концерна BBK (vivo, OPPO, OnePlus, realme).

В портретном режиме есть программное размытие заднего плана, работающее чуть грубовато, но без явных артефактов, и четко определяющее, где объект, а где фон. Есть набор фильтров, тонирующих изображение (фильтров боке, как на старших моделях смартфонов realme, нет). Имеется вполне эффективный бьютификатор, не превращающий модель при этом в мультяшку. Но, как часто бывает, в этом режиме доступно одно-единственное фокусное расстояние — при съемке крупным/средним планом будут заметны пространственные искажения.

Приложение камеры знакомо по другим смартфонам на realme UI 4.0. Отмечаем нормальную навигацию и набор не совсем обычных режимов. К примеру, тут есть каждый раз озадачивающий меня режим «Улица», который дублирует полноценный «Профессиональный» режим с ручными настройками, но меньшим количеством опций. Или режим «Сдвиг/Уклон», прихотливо трактующий эффект tilt-shift. Несмотря на своеобразие этих режимов, приятно, что они перешли в более недорогой сегмент со старших моделей.

Галерея снимков

С видеосъемкой у realme 11 дела обстоят так себе. Предельное разрешение – Full HD. Кадровая частота фиксированная – 30 кадров в секунду. Есть два фокусных расстояния по умолчанию (стандартное и двукратный зум), но переключаться между ними в процессе съемки нельзя. Да и в любом случае это программный зум, потери в качестве изображения очень заметные. Из дополнительных опций – только съемка с бьютификацией и фильтрами, тонирующими изображение. Качество картинки нормальное, но не более того. Вроде бы есть цифровая стабилизация, но по факту она работает слабо — в движении не поснимаешь, любое дрожание рук отражается на видео.

Фронтальная камера в realme 11: 16 мегапикселей, оптика светосилой ƒ/2,5. Автофокуса и вспышки нет. Есть бьютификация (пара примеров – выше), портретный режим с размытием фона. Селфи получаются нормально, но в целом модуль не выдающийся – против солнца заметны сильные засветы, искусственное боке он «рисует» грубовато. Съемка ведется в разрешении 8 Мп, но доступны два фокусных расстояния. Есть портретный режим – вполне адекватный, как и в случае с тыльной камерой, но без спецэффектов боке. А вот бьютификация как раз более продвинутая – можно регулировать не только степень ее воздействия, но и конкретные параметры (кожа более гладкая, глаза побольше — и так далее).

В realme 11 установлен аккумулятор емкостью 19 Вт⋅ч (5000 мА⋅ч, 3,8 В). В сочетании с энергоэффективной, хорошо себя зарекомендовавшей в плане теплоотдачи платформой и относительно небольшим OLED-экраном это обеспечивает хорошую автономность даже при активированном режиме Always-On Display и с повышенной частотой обновления экрана. Смартфон надежно держит заряд световой день даже под серьезной нагрузкой. Единственная претензия к realme 11 в этом отношении – потери заряда в режиме ожидания. Они есть, и довольно заметные.

Общие ощущения подтверждаются нашим тестом с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi. В нем realme 11 продержался 14,5 часа — нормальный, но не выдающийся результат для смартфона с OLED-экраном (тем более не самым крупным относительно показателей конкурентов).

В комплекте со смартфоном идет очень быстрое зарядное устройство мощностью 67 Вт, которое заряжает смартфон полностью примерно за 40 минут, а на 50 % — за 17 минут (подтверждаю тут указанное в пресс-релизе). Отличный уровень. Беспроводная зарядка при этом не поддерживается – не тот класс устройств.

У realme получился действительно сбалансированный смартфон – да, без особенного характера, но с очень вменяемым набором достоинств и компромиссов. Удачные габариты в сочетании с экраном нормальной диагонали, неплохая (но не выдающаяся, особенно в плане видео) камера (с небольшой изюминкой в виде трехкратного зума против двукратного у всех конкурентов), хорошая автономность в сочетании с очень быстрой зарядкой, превосходно настроенный OLED-экран.

Из каких-то заметных для этой ценовой категории недочетов можно отметить разве что отсутствие стереофонических динамиков, но и это, пожалуй, скорее пока норма. В общем, у realme получился очень приятный смартфон. И безумная путаница с модельным рядом не должна стать помехой realme 11 на пути к успеху.

Достоинства:

аккуратный баланс габаритов и диагонали экрана;

смартфон тонкий и относительно легкий;

превосходно настроенный OLED-дисплей с поддержкой частоты 90 Гц;

хорошее качество съемки со стандартным фокусным расстоянием;

достойная автономность и очень быстрая зарядка;

оболочка приятна в обращении и быстро работает.

Недостатки: