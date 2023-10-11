HOTWAV Note 13 Pro — практичный смартфон со строгим дизайном за $100

Компания HOTWAV представила смартфон Note 13 Pro, обладающий строгим привлекательным дизайном и высокой функциональностью при доступной цене.

Смартфон HOTWAV Note 13 Pro оснащён 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1612 × 720 точек), частотой обновления 90 Гц, соотношением сторон 20:9 и яркостью 500 кд/м2, обеспечивающим яркое чёткое изображение. Вне зависимости от того, занимаетесь вы веб-серфингом, смотрите видео или играете в игры, Note 13 Pro гарантирует превосходное качество изображения.

HOTWAV Note 13 Pro базируется на восьмиядерном процессоре Unisoc T606, обеспечивающем плавную работу без задержек при выполнении любых повседневных задач. Благодаря 8 Гбайт ОЗУ с возможностью виртуального расширения до 16 Гбайт и флеш-накопителю на 256 Гбайт, а также слоту для карт памяти microSD объёмом до 1 Тбайт у пользователя будет достаточно места для установки приложений, а также хранения фотографий, видео и различных файлов.

Запечатлеть памятные моменты жизни позволит основная 50-мегапиксельная камера с искусственным интеллектом, которая обеспечит чёткие, яркие фотографии. Главный модуль дополнен 0,08-Мп датчиком глубины сцены. На передней панели расположена 16-мегапиксельная селфи-камера с искусственным интеллектом, которая позволит получать качественные фотопортреты.

HOTWAV Note 13 Pro оснащён массивным аккумулятором ёмкостью 5160 мА·ч, гарантирующим продолжительную работу в автономном режим при активном использовании смартфона: до 20 часов звонков без подзарядки, до 27 часов воспроизведения музыки, 8 часов просмотра видео или 7 часов игр. Благодаря быстрой зарядке мощностью 18 Вт процесс восполнения заряда аккумулятора не займёт много времени.

Для разблокировки смартфона используется боковой сканер отпечатков пальцев или функция распознавания по лицу. Смартфон имеет два слота для SIM-карт. Как и все устройства компании HOTWAV смартфон HOTWAV Note 13 Pro отличается высоким качеством сборки и надёжной работой. В комплекте со смартфоном поставляется зарядка, кабель USB Type-C, защитное стекло на дисплей и прозрачный чехол.

HOTWAV Note 13 Pro поступит в продажу 16 октября. Стоимость новинки для ранних покупателей составит всего $99,99.