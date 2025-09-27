Энтузиасты объединили двенадцать dial-up модемов для просмотра YouTube без тормозов

Четверть века назад вряд ли кто-то думал о широкополосном подключении к интернету. Тогда верхом совершенства была работа по коммутируемому каналу на скорости 56 Кбит/с. При этом оставалась возможность параллельного подключения пары модемов и, теоретически, ещё большего их числа. Сегодня сайты и сервисы «потяжелели» настолько, что 100 Мбит/с — это меньшее, что рекомендовано в отрасли. Но можно ли хоть как-то приблизиться к такой скорости в реалиях начала 2000-х годов?

Авторы YouTube-канала The Serial Port решили проверить возможность просмотра потокового видео с помощью стопки старых dial-up модемов. Для этого было подобрано соответствующее «железо» и программы. Авторы сразу отбросили идею использования внутренних модемов, таких, как карты расширения Diamond Multimedia Shotgun — это PCI-адаптеры с двумя встроенными модемами. Такие карты не получили широкого распространения и их настройка была достаточно сложной.

Была выбрана стратегия подключения модемов через множество COM-портов на ПК с помощью расширения протокола Multilink PPP, хорошо совместимого с Windows XP (работа на ПК под управлением Windows ME у авторов эксперимента не пошла). Телефонные линии для эксперимента симулировало оборудование Cisco VoIP. В компьютер были установлены две PCI-карты с несколькими COM-портами, к каждому из которых подключался один dial-up модем. Экспериментаторам пришлось попотеть, выставляя комбинации DIP-переключателей на портах и модемах для бесконфликтной работы в связке. Всего было подключено и испытано в работе одновременно 12 модемов.

На представленном видео эксперимента можно потешить свою ностальгию звуком работающего dial-up модема и даже больше, ведь одновременно работали 12 модемов. В итоге удалось добиться скорости соединения 668,8 кбит/с и просмотра видео с YouTube без буферизации, хотя и с небольшими тормозами. Но что вы хотели от ПК 2004 года выпуска? Как считают экспериментаторы, они наверняка установили мировой рекорд одновременной работы нескольких модемов по коммутируемым каналам. На этом они не собираются останавливаться и будут добиваться новых рекордов, благо Multilink PPP не имеет видимых ограничений по числу одновременно подключаемых модемов.