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Кремний-углеродные батареи в смартфонах HONOR – уже реальность

 
То, про что в прошлом году сначала ходили слухи, а потом появлялись скупые диаграммы с презентации генерального директора HONOR Джорджа Джао, уже применяется в серийных смартфонах. Поговорим о кремний-углеродном аккумуляторе подробнее на примере батареи из HONOR Magic V2
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Не могу сказать, что прогресс в сфере мобильных телефонов идет в последние годы какими-то бешеными темпами – технологии несколько буксуют. Но гаджеты, выпущенные в 2020-м году, например, все же уже не смотрятся так уж выигрышно на фоне актуальных: есть постепенный прогресс и в экранах, и в мощи аппаратных платформ, и в количестве (и скорости) оперативной памяти, и еще по ряду параметров. Но одно уже долгие годы оставалось неизменным: несмотря на бесконечные разговоры о поиске новых решений, на смартфоны по-прежнему, как и 10, и 20 лет назад, ставят литий-полимерные батареи. Но HONOR, кажется, ломает эту печальную традицию, прерывая застой.

Впервые о новом типе аккумуляторов в смартфонах HONOR стало известно примерно год назад – в своей презентации некоторые детали раскрыл генеральный директор компании Джордж Джао (George Zhao). Но мы знаем, какой длины бывают пути у новых технологий от первого анонса до применения в конечных устройствах. Порой это путь длиной в вечность. Но тогда же пошли слухи, что именно аккумуляторы нового типа установлены на свежий флагман компании, HONOR Magic5 Pro, пусть и только на китайском рынке.

Первым же официально подтвержденным случаем использования кремний-углеродных батарей стал складной HONOR Magic V2, который наконец добирается до международного рынка. В сентябре прошлого года нам удалось кратко познакомиться с этим гаджетом, ставшим сразу самым тонким складным смартфоном – и за полгода это первенство никто не успел поколебать. Еще бы, ведь одной из главных причин таких достоинств стал новый тип аккумуляторов – особенно компактный и с повышенной емкостью.

Итак, чем характерен новый тип аккумулятора? Во-первых, это, конечно, отсутствие лития в составе – да, страшилки про, то, что скоро металл в земных недрах закончится, оказались преувеличены, но переход на новый тип ключевого материала в любом случае несет хотя бы психологический эффект.

Во-вторых, гораздо более высокая емкость теоретическая нового типа материала – примерно в 10 раз выше на один грамм, чем у традиционного графита (такой значительный прогресс стал возможен благодаря современной технологии осаждения из газовой фазы «на месте»).

В-третьих, новая технология позволяет телефонам стабильно и надежно работать при низких напряжениях. При напряжении ниже 3,4 В эта система обеспечивает увеличение мощности более чем в три раза по сравнению с традиционными системами. По сравнению с графитовой системой, кремний-углеродная обеспечивает на 240 % большую мощность.

Общее повышение реальной емкости в итоге составляет, на данный момент, 12,8 %. Не в 10 раз больше, как в теории, но это в любом случае позволяет заметно уменьшить размер батареи при сохранении (и даже увеличении) емкости. Именно это и позволило оснастить HONOR Magic V2 батареей емкостью 5000 мА·ч – той же емкости, что и у HONOR Magic Vs при радикально меньшей толщине корпуса.

Так что это очень даже прорывные неполные 13 процентов. На первый взгляд да, корпус просто стал тоньше, емкость аккумулятора немного повысилась – но по факту прорывов в области аккумуляторов не было уже очень долго. Остается надеяться, что и HONOR не остановится на этом, и конкуренты будут поспевать, и мы увидим, наконец, новую гонку – во времени автономной работы.

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Теги: honor, article
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