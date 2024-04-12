Защищённый смартфон FOSSiBOT F106 Pro с мощным 34-мм динамиком и фонариком на 512 люмен скоро поступит в продажу

Китайский бренд FOSSiBOT, специализирующийся на разработке сверхпрочных мобильных устройств, сообщил о предстоящем выходе защищённого смартфона FOSSiBOT F106 Pro. Новинка станет надёжным спутником для любителей походов и отдыха на природе, а также строителей, геологов, работников горячего цеха и представителей других профессий, которые работают в суровых условиях внешней среды. FOSSiBOT F106 Pro поступит в продажу в середине апреля.

По словам производителя, это первый в мире защищённый телефон, сочетающий в себе повышенную прочность и устойчивость к воздействию внешней среды с мощным динамиком и возможностью использования в качестве мощного источника освещения для кемпинга. FOSSiBOT F106 Pro позиционируется компанией как лучший по своим характеристикам смартфон в его серии защищённых устройств.

Смартфон оснащён 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ (2408×1080 точек, 401 PPI), частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 20:9. Благодаря тонким рамкам соотношение площади экрана к поверхности фронтальной панели корпуса составляет 83 %. Защиту экрана от царапин и повреждений обеспечивает прочное стекло Dragontrail Glass от Asahi.

В верхней части экрана размещена фронтальная 16-Мп камера с сенсором Sony IMX471 для съёмки селфи. На тыльной панели находится основная 48-Мп ИИ-камера с фазовым автофокусом (PDAF), дополненная 20-Мп камерой ночного видения с сенсором Sony IMX350, благодаря чему с помощью смартфона можно получать качественные снимки при любом освещении в любое время суток. С учётом водонепроницаемости согласно стандартам IP68/IP69K, любители дайвинга смогут использовать FOSSiBOT F106 Pro для съёмки под водой.

FOSSiBOT F106 Pro базируется на процессоре MediaTek Helio G85 (два ядра Cortex-A75 с частотой до 2,0 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц и графическое ядро Mali-G52 MP2 с частотой 1 ГГц), изготовленном по 12-нм техпроцессу. В сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 7 Гбайт за счёт флеш-памяти смартфон обеспечивает запуск ресурсоёмких приложений и тяжёлых игр. Ёмкость флеш-накопителя составляет до 256 Гбайт. Объём памяти можно увеличить ещё на 512 Гбайт за счёт поддержки карт памяти microSD.

Одной из особенностей FOSSiBOT F106 Pro является громкий динамик диаметром 34 мм с номинальной мощностью 3 Вт, пиковой мощностью 3,5 Вт и максимальным уровнем громкости 103 дБ. Он не только не даст пропустить звонок даже в шумной обстановке, но и позволит наслаждаться музыкой на отдыхе в кемпинге или во время стоянки в походе. Также на отдыхе будет не лишним фонарик мощностью 3 Вт с тремя уровнями яркости (максимальная — 512 люмен) с поддержкой режимов SOS и вспышки.

Смартфон оснащён массивной батареей ёмкостью 12 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, которая обеспечивает восполнение заряда до 70 % всего за 1,5 часа и до 100 % — за 3 часа. Благодаря большой ёмкости батареи можно не опасаться внезапного отключения смартфона из-за её разрядки во время похода.

Для разблокировки FOSSiBOT F106 Pro используется сканер отпечатков пальцев или функция Face Unlock. Смартфон отличается оригинальным дизайном и работает под управлением ОС Android 14.0.