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Подключение российских соцобъектов к 4G затормозилось из-за отсутствия отечественных базовых станций

Минцифры предоставило «Ростелекому» двухлетнюю отсрочку на установку отечественных базовых станций 4G на объекты Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в рамках проекта по подключению социально значимых объектов к интернету. Оператору придётся финансировать проект из собственных средств, и обойдётся он, по оценкам экспертов, до 9 млрд руб. — точную сумму назвать не получится, потому что цен на отечественное оборудование ещё нет.

Источник изображения: Maxwell Fury / pixabay.com

Источник изображения: Maxwell Fury / pixabay.com

Первоначально установку базовых станций планировали завершить до 2024 года, но сейчас срок перенесли на 2026 год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол Главной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) — документ гласит, что проект является одним из условий выделения частот для «Ростелекома». На вышках РТРС, обладающей монополией на наземную трансляцию эфирного телевидения — эфирных каналов первого и второго мультиплексов — также размещаются принадлежащие Tele2 (входит в «Ростелеком») базовые станции стандарта LTE в рамках проекта по обеспечению связью малых и удалённых поселений. По состоянию на 2022 год в сети РТРС эксплуатировались 5,5 тыс. объектов связи.

В 2019 году «Ростелеком» был назначен единым исполнителем работ по подключению социально значимых объектов к беспроводным каналам связи и прокладки волоконно-оптических линий связи к РТРС. В 2019–2020 Минцифры заключило с оператором два соответствующих контракта на общую сумму 6,9 млрд руб. Общий бюджет проекта за 2019–2024 гг. составил около 73 млрд руб. При этом в протоколе ГКРЧ от 29 марта указывается, что установку базовых станций «Ростелеком» будет производить за счёт собственной инвестиционной программы: с 2026 по 2030 год оператору надлежит устанавливать не менее 500 базовых станций в год и не менее 2012 единиц за всё время.

Представитель «Ростелекома» подтвердил «Коммерсанту», что компания получила отсрочку: «За это время как раз должны появиться базовые станции отечественного производства». Объёмы фактических вложений в проект в компании назвать не смогли, поскольку цены на отечественные базовые станции ещё не установлены. При этом «Ростелеком» владеет 51 % компании «Булат», которая занимается разработкой этого оборудования. Реализация проекта обойдётся оператору от 5 до 9 млрд руб., считает опрошенный изданием эксперт — он тоже отметил, что отсутствие цен на отечественное оборудование затрудняет оценку, но предположил, что оно может оказаться в 1,3–2 раза дороже импортных аналогов, то есть около 5 млн руб. за единицу. При этом «из-за подорожания компонентов» может значительно измениться и эта цена, предупредил эксперт.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, сети и коммуникации, российская наука и промышленность,
Теги: ростелеком, базовая станция, lte
ростелеком, базовая станция, lte
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