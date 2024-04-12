Подключение российских соцобъектов к 4G затормозилось из-за отсутствия отечественных базовых станций

Минцифры предоставило «Ростелекому» двухлетнюю отсрочку на установку отечественных базовых станций 4G на объекты Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) в рамках проекта по подключению социально значимых объектов к интернету. Оператору придётся финансировать проект из собственных средств, и обойдётся он, по оценкам экспертов, до 9 млрд руб. — точную сумму назвать не получится, потому что цен на отечественное оборудование ещё нет.

Первоначально установку базовых станций планировали завершить до 2024 года, но сейчас срок перенесли на 2026 год, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол Главной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) — документ гласит, что проект является одним из условий выделения частот для «Ростелекома». На вышках РТРС, обладающей монополией на наземную трансляцию эфирного телевидения — эфирных каналов первого и второго мультиплексов — также размещаются принадлежащие Tele2 (входит в «Ростелеком») базовые станции стандарта LTE в рамках проекта по обеспечению связью малых и удалённых поселений. По состоянию на 2022 год в сети РТРС эксплуатировались 5,5 тыс. объектов связи.

В 2019 году «Ростелеком» был назначен единым исполнителем работ по подключению социально значимых объектов к беспроводным каналам связи и прокладки волоконно-оптических линий связи к РТРС. В 2019–2020 Минцифры заключило с оператором два соответствующих контракта на общую сумму 6,9 млрд руб. Общий бюджет проекта за 2019–2024 гг. составил около 73 млрд руб. При этом в протоколе ГКРЧ от 29 марта указывается, что установку базовых станций «Ростелеком» будет производить за счёт собственной инвестиционной программы: с 2026 по 2030 год оператору надлежит устанавливать не менее 500 базовых станций в год и не менее 2012 единиц за всё время.

Представитель «Ростелекома» подтвердил «Коммерсанту», что компания получила отсрочку: «За это время как раз должны появиться базовые станции отечественного производства». Объёмы фактических вложений в проект в компании назвать не смогли, поскольку цены на отечественные базовые станции ещё не установлены. При этом «Ростелеком» владеет 51 % компании «Булат», которая занимается разработкой этого оборудования. Реализация проекта обойдётся оператору от 5 до 9 млрд руб., считает опрошенный изданием эксперт — он тоже отметил, что отсутствие цен на отечественное оборудование затрудняет оценку, но предположил, что оно может оказаться в 1,3–2 раза дороже импортных аналогов, то есть около 5 млн руб. за единицу. При этом «из-за подорожания компонентов» может значительно измениться и эта цена, предупредил эксперт.