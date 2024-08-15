Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении?

Поклонников экранов с глянцевым и полуглянцевым покрытиями много, а подобных мониторов – ощутимая нехватка. Только Apple до сих пор придерживается своей политики, принятой более 15 лет назад, и выпускает решения исключительно с глянцем. Остальные же производители выпускают подобные решения лишь пару раз за десять лет, которые, как правило, по остальным техническим характеристикам остаются ничем не примечательными устройствами.

Любителям же всего нового и дорогого повезло гораздо больше. До сих пор подавляющая часть решений на базе QD-OLED панелей использует глянцевую поверхность экрана. Она создаёт тот самый эффект «кристальной чистой» картинки, так любимой многими фотографами и дизайнерами. Но есть две проблемы – блики/отражения и необходимость использовать повышенную яркость экрана для сохранения высокой визуальной контрастности. В случае с любыми OLED и работой в стандартном динамическом диапазоне (SDR) яркости экрана при ярком внешнем освещении может с легкостью не хватать. Есть ли решение проблемы? Да, использование антибликовой поверхности, как у 99 % настольных мониторов на рынке.

В Samsung добрались до применения антибликового покрытия спустя каких-то 2,5 года производства своих QD-OLED, а первым подобным решением стал новый игровой Odyssey G6 G60SD, который на полной скорости в 360 Гц вторгается в гонку за лучший 27-дюймовый WQHD OLED. Именно с него стартует новая ветка развития QD-OLED, и именно благодаря этой новинке выбор у покупателей OLED в ближайшие полгода может сильно расшириться.

Игровой монитор Samsung Odyssey OLED G6 G60SD был впервые продемонстрирован производителем на выставке CES 2024, проходившей в начале января 2024 года, но официальный старт мировых продаж и анонс пришлись на июнь. Для России датой запуска в продажу выбрано 11 августа, рекомендованная розничная цена составляет 89 999 рублей. Прямых конкурентов в сегменте OLED у монитора Samsung более чем достаточно, однако, если учесть его главную особенность в виде антибликовой поверхности матрицы, реальными конкурентами выступают только самые первые W-OLED решения от пары крупных производителей, которые между тем проигрывают OLED G6 по остальным рабочим характеристикам.

По словам Samsung Display, новая антибликовая поверхность для современных QD-OLED-дисплеев «сводит к минимуму отражение света, тем самым улучшая качество отображения без дополнительного оборудования, благодаря чему во время игры яркость и цветовая палитра остаются одинаковыми при любом освещении».

Samsung Odyssey OLED G6 G60SD Экран Диагональ, дюймы 26,5 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Матовое (Anti-Glare) Стандартное разрешение, пикс. 2560 x 1440 PPI 110 Параметры изображения Тип матрицы Samsung QD-OLED 3rd-Gen Изогнутость Нет Макс. яркость, кд/м2 200 (мин.)/250 (тип.) Контрастность статическая 1 000 000:1/ ∞ Количество отображаемых цветов 1,07 млрд (8 бит + FRC) Максимальная частота развёртки Гц 360 Гц Адаптивная синхронизация Да, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-Sync Compatible, Adaptive-Sync Время отклика, мс 0.03 мс (GtG) Поддержка HDR HDR10, HDR10+ Gaming Максимальные углы обзора по горизонтали/вертикали, ° 178/178 Разъемы, беспроводные соединения, акустика Видеовходы 1x DP 1.4 c DSC;

2x HDMI 2.1; Видеовыходы Нет Дополнительные порты 2x USB 3.0 Type-A;

1х 3,5 мм аудиовыход; Беспроводные соединения Нет Встроенные колонки: число х мощность, Вт Нет Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона (-2° — 25°), изменение высоты (120 мм), поворот вправо-влево (-30° — 30°), переворот (Pivot) VESA-крепление: размеры (мм) 100 х 100 Крепление для замка Kensington Есть Блок питания Внешний Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) 140/35/0,3 Габаритные размеры

(с подставкой) ДхВхГ, мм 612 x 434—554 x 263 Габаритные размеры

(без подставки) ДхВхГ, мм 612 х 354 х 49 Масса нетто (с подставкой), кг 6,9 Масса нетто (без подставки), кг 3,8 Ориентировочная цена 100 000—150 000 рублей

Новинка Samsung оснащена единственной существующей на момент написания обзора плоской 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью третьего поколения c anti-glare поверхностью — она произведена Samsung Display и имеет рабочее разрешение стандарта WQHD (он же QHD, он же 2K): 2560 × 1440 пикселей. На выходе это даёт плотность в 111 ppi и фактически избавляет от необходимости использования системы масштабирования, особенно если у вас всё в порядке со зрением.

Максимальная яркость модели при работе в SDR-режиме заявлена на уровне 200—250 нит (при заполнении экрана на 100 %), что не должно вас сильно удивлять, ведь у большинства современных OLED-телевизоров даже с самой небольшой диагональю экрана в 41,5 дюйма максимальная яркость при полном заполнении экрана белым цветом составляет порядка 120—130 нит в среднем.

Новинка соответствует (без официального сертификата) только одному стандарту HDR — VESA DisplayHDR 400 True Black, но теоретически она способна продемонстрировать пиковые показатели на уровне ~1000 нит на небольших участках экрана (при заполнении на 1—2 %, APL (average picture level)), но только после активации HDR и некоторых ручных изменений параметров в меню дисплея. Присутствует полноценная поддержка работы с HDR10/HDR10+ Gaming-контентом.

Про коэффициент контрастности говорить особо нечего: в силу особенностей работы OLED он стремится к бесконечности, хотя у Samsung указана цифра в 1 000 000:1.

Использование антибликовой поверхности экрана никак не повлияло на поляризационный слой, который у G60SD всё ещё отсутствует. Рабочая поверхность отличается ярко выраженным фиолетово-розовым отливом на свету, а поэтому при ярком внешнем освещении и попадании света на экран воспроизводимый чёрный цвет оказывается даже ярче, чем чёрная нерабочая зона матрицы в 4—8 миллиметров с каждой стороны. Тут можно очень удивиться, особенно если вы видите подобное в первый раз и изначально рассчитывали на «идеальный чёрный» в любых рабочих условиях. Увы, это не совсем тот случай.

Используемая QD-OLED-матрица Samsung выполнена в соответствии со многими стандартами безопасности, поэтому мы можем наблюдать смещение пика синего в спектре подсветки в безопасную область 453,5 нм. В простонародье это называют «аппаратным фильтром синего», говоря о технологии Less Blue Light (и ей подобных). Безопасность новинки подтверждается соответствующим сертификатом TÜV Rheinland.

Благодаря использованию «квантовых точек» производитель добился ощутимого расширения цветового охвата, но заявил только о 99%-м соответствии пространству DCI-P3, хотя, по факту, можно смело вести речь как о высоком покрытии AdobeRGB, так и о вполне себе достойном результате по Rec.2020, не говоря уже о стандартном sRGB.

Вместе с тем матрица заявлена как 10-битная, то есть она должна быть способна воспроизвести до 1,07 миллиарда цветовых оттенков. Но в части источников указывается, что её работа происходит по схеме 8 бит + FRC, во что мы охотно верим.

Теперь о скорости. В характеристиках производитель указывает время отклика GtG в 0,03 мс, что сопоставимо с цифрами для других современных игровых OLED-дисплеев. В этом вопросе подобные дисплеи действительно с легкостью опережают самые быстрые LCD-модели из представленных в продаже.

Общая же плавность изображения была улучшена на 50 % по сравнению с 27-дюймовыми OLED-моделями предыдущего поколения (все они базируются на W-OLED от LG Display), что привело к достижению частоты вертикальной развёртки в 360 Гц. Похожий уровень (360—390 Гц) уже больше года предлагают самые продвинутые аналоги из стана жидкокристаллических мониторов IPS-типа. Так что это ожидаемый и необходимый прогресс для усиления конкурентных преимуществ современных OLED-дисплеев.

Из систем адаптивной синхронизации официально поддерживается AMD FreeSync Premium Pro с полученным сертификатом соответствия. Стандартный рабочий диапазон составляет 48—360 Гц, но при включении технологии LFC (Low Framerate Compensation) он может быть существенно расширен по нижней границе.

Среди особенностей новинки компания Samsung отмечает передовой комплекс технологий OLED Safeguard+. Модель OLED G6 является первым монитором, в котором применена «пульсирующая тепловая трубка» для предотвращения выгорания: «Динамическая система охлаждения испаряет и конденсирует жидкость, рассеивая тепло в 5 раз эффективнее, чем при использовании более старого метода охлаждения на основе графитовых листов».

Дополнительно «система тепловой модуляции» и специальные алгоритмы прогнозируют температуру поверхности и автоматически регулируют яркость соответствующим образом, чтобы уменьшить локальный нагрев экрана. Система обнаруживает статичные логотипы и панели задач, оптимизируя их яркость и сокращая вероятность выхода из строя отдельных органических светодиодов. Наконец, экран самостоятельно затемняется после 10 минут бездействия (яркость падает в несколько раз от установленной пользователем) и возвращается к обычной при любом взаимодействии с монитором.

Список доступных интерфейсов для подключения у монитора широк и современен: два HDMI версии 2.1 (с пропускной способностью 48 Гбит/с) и один DP 1.4 с поддержкой DSC. Для работы с периферией и обновления прошивки монитора есть два набортных USB 3.2 Type-A и соответствующий USB Type-B для подключения к стационарному ПК. Также присутствует 3,5-мм аудиовыход для подключения наушников. Встроенная же акустическая система в мониторе не применяется.

Среди важных дополнительных функций производитель отмечает PiP («картинка в картинке»). Есть режим Ultrawide Game View (дополнительный пресет работы встроенного скалера), некий «оптимизатор уровня чёрного». Вместе с тем никуда не делась объективно быстро и стабильно работающая функция автоматического распознавания источника сигнала Auto Source Switch+.

Управлять монитором Samsung можно с помощью 5-позиционного джойстика, расположенного на задней крышке корпуса. Дизайн новинки повторяет все последние игровые новинки бренда: сам корпус «безрамочный», используется эргономичная подставка, а в качестве приятного дополнения в модели применена система внешней RGB-подсветки Infinity Core Lighting+.

⇡#Комплектация и внешний вид

Samsung Odyssey OLED G6 G60SD поставляется в крупной и увесистой коробке из некрашеного картона. Из основных особенностей — только OLED матрица и диагональ в 27 дюймов.

На единственной наклейке на коробке представлены данные о мониторе. В нашем случае это самый что ни на есть розничный образец, изготовленный на заводе компании Samsung во Вьетнаме.

Комплект поставки монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD включает в себя:

кабель питания;

внешний БП;

кабель DP;

кабель HDMI;

краткое руководство пользователя;

руководство по установке;

гарантийный проспект;

проспект о технике безопасности при использовании монитора;

набор наклеек о соответствии стандартам Energy Star.

Монитор Odyssey OLED G6 G65SC выполнен в «безрамочном» дизайне с практически не заметной чёрной накладкой в нижней части. Он может похвастаться (и удивить) толщиной 3,9 мм в самой тонкой своей части. Модель представлена исключительно в светло-серой расцветке и поставляется с достаточно эргономичной подставкой и VESA-совместимым креплением без необходимости использования переходника.

Монитор Samsung Odyssey OLED G6 G60SD — сдержанный и одновременно максимально стильный, а понять, что перед вами игровая модель, можно лишь по полупрозрачному блоку внешней RGB-подсветки в задней части корпуса. Без него модель можно было бы смело отнести к просто стильным офисным решениям – настолько спокойным дизайном обладает «Одиссей».

Фигурная плоская подставка с закруглёнными углами выполнена из тяжёлого металлического сплава. Ее поверхность анодирована и имеет матовое серое покрытие, под цвет корпуса.

В упаковке монитор находится в разобранном виде. Пользователю потребуется самостоятельно прикрепить основание к подставке, но инструмент для этого не понадобится – используется быстросъёмное соединение, в том числе уникальный быстрый крепёж-соединение подставки и центральной колонны.

Пять миниатюрных резиновых ножек на основании подставки защищают поверхность стола от царапин и предотвращают скольжение монитора на гладких покрытиях.

Тяжёлая подставка обеспечивает монитору хорошую устойчивость, а плоская цельнометаллическая поверхность основания позволяет использовать её в качестве зоны для хранения устройств вроде смартфона, небольшого планшета или наушников.

Система прокладки кабелей у монитора Samsung сводится к держателю из силиконоподобного материала в нижней части центральной стойки. Для жестких кабелей решение не самое эффективное, но хорошо, что оно хотя бы вообще есть.

Заводская эргономика обеспечивает широкие возможности для изменения положения экрана в пространстве: доступны наклон корпуса в диапазоне от -2 до 25 градусов, поворот вправо-влево на 30 градусов, регулировка высоты в диапазоне 120 мм.

Также доступен переворот в портретный режим, выполняемый в обе стороны. Качество центровки экрана от этого немного пострадало, однако сложностей с установкой горизонта у конечного потребителя возникнуть не должно.

Монитор выполнен качественно и эффектно: обработка деталей не вызывает нареканий, покраска без дефектов, зазоры равномерны по всей длине стыков.

В мониторе нет элементов из глянцевого пластика. Матовый корпус светло-серого цвета — немаркий и, соответственно, практичный.

Рабочая поверхность новинки является антибликовой – матовой. Монитор получил статус «OLED Glare Free» после оценки с помощью метода Unified Glare Rating (UGR), разработанного Международной комиссией по освещению и Международной организацией по стандартизации. Сама компания Samsung заявляет, что «поверхность новинки на 54 % менее глянцевая, чем обычное антибликовое покрытие».

По наклейке на корпусе устройства можно сверить все номера (серийный, ID), ещё раз уточнить название модели и повторно подтвердить, что решение сделано на территории Вьетнама.

Интерфейсы подключения у Samsung Odyssey OLED G6 находятся в одной колодке, направленной назад. Подключать кабели максимально удобно.

Система внешней подсветки Core Lighting+ с поддержкой синхронизации Core Sync представлена в виде блока с RGB-светодиодами, которые встроены в полупрозрачное кольцо, прикрывающее область крепежа подставки.

Уровень максимальной яркости у системы невелик, а поэтому создать более-менее приятную атмосферу Core Lighting+ способна только в полной темноте.

Система допускает достаточно глубокую настройку через соответствующий подраздел в меню и, безусловно, порадует поклонников подобных «фишек».

⇡#Основное меню и управление

Основа системы управления монитором — пятипозиционный джойстик, расположенный на задней поверхности корпуса, рядом с колодкой интерфейсных разъёмов.

Индикатор питания с красным свечением практически не даёт о себе знать, расположен на небольшой пластиковой вставке на нижней грани экрана и по умолчанию работает только в режиме ожидания (Standby).

Система управления расположена на нижней грани корпуса, в его центральной части. Присутствует небольшой светодиод питания с красным свечением, изначально активированный только для режима ожидания (Standby).

До открытия основного меню нажатием боковых клавиш можно вызвать функции «быстрого доступа», одну из которых пользователь может выбрать самостоятельно.

Система управления работает стабильно и быстро. Раздражающих задержек нет, анимация плавная, а схема взаимодействия с монитором проста и не требует долгого привыкания.

Меню выполнено в обычных для серии Odyssey чёрно-бирюзовых оттенках и разбито на шесть разделов. Первый из них, как и положено геймерской модели, посвящен игровым настройкам. Здесь может быть включен режим адаптивной кадровой синхронизации, настроен эквалайзер черного (только в SDR-режиме и в определённых предустановленных пресетах), выведен на экран прицел по центру (а при необходимости и уточнено его положение), настроена задняя RGB-подсветка корпуса Core Lighting+ и выбран режим работы встроенного скалера изображения. В качестве нововведения добавлен режим Ultrawide Game View для имитации работы за ультраширокоформатным экраном.

Для подсветки можно выбрать различные эффекты, а также включить функцию CoreSync, в которой подсветка изменяется в зависимости от выводимого на экран изображения.

Во втором разделе меню можно настроить основные параметры изображения. Выбор доступных режимов изображения непосредственно «завязан» на состояние HDR в свойствах экрана ОС.

После отключения HDR в меню откроются пользовательские настройки, жанровые предустановки (FPS, RTS, «Ролевая игра», «Спорт» и т. д.), а также режим эмуляции цветового пространства sRGB (через функцию «Цвет.пространство»).

Также в этом разделе находятся привычные настройки яркости, контрастности, четкости, цвета, уровня черного при HDMI-подключении, режим отдыха глаз (два варианта), установка режима пиковой яркости для HDR. Здесь же есть настройка баланса белого, гаммы, различимости деталей в тенях, улучшение контрастности.

Третий раздел меню посвящен настройкам PiP/PbP. Можно выбрать тип разделения на окна, подстроить размер и положение окон, выбрать источники видео, звука и формат экрана, а также настроить контраст.

Следующий раздел — самый простой: в нем можно только выбрать язык меню и время отображения меню на экране. Русская локализация, как вы уже заметили, в мониторе присутствует и выполнена на достаточно хорошем уровне.

Предпоследний раздел основного меню отведен под системные настройки. Здесь присутствуют различные цветовые фильтры (SeeColor Modes) для людей с особенностями цветовосприятия, есть функция энергосбережения, возможность регулировки громкости при использовании подключенных наушников, настройки USB-портов и режимов ПК/AV, таймеры выключения, выбор версии портов и версии DP для лучшей совместимости. В режиме «Автоперекл. ист.+» монитор автоматически переключается на новый активный источник сигнала.

Представлена возможность выбора функции для «пользовательской клавиши быстрого доступа», активации индикатора питания при работе монитора (а не только в режиме ожидания) и VRR Control. В отдельном подразделе «Защита панели» представлены настраиваемая функция регулировки яркости статичных логотипов и функция обновления (очистки) пикселей, которая происходит до 10 минут после выключения экрана.

Наконец, последний раздел, «Поддержка», содержит систему обновления прошивки, информационные данные по монитору, различные режимы самодиагностики экрана, функцию регистрации продукта (требуется подключение к интернету) и пункт сброса всех настроек к заводскому состоянию.

Монитор Samsung Odyssey OLED G6 S60SD был протестирован при помощи колориметра X-Rite Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 23H2. Во время тестирования частота обновления экрана составляла 360 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 10 бит.

При использовании интерфейсов HDMI 2.1 вы сможете получить те же 360 Гц, без цветового сжатия, но в некоторых случаях может потребоваться снижение глубины цвета до 8 бит (зависит от используемой видеокарты).

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3—4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим нашу старую практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

При настройках по умолчанию в мониторе Samsung Odyssey OLED G6 G60SD пользователь может найти 10 предустановленных режимов, четыре из которых смело можно отнести к разряду игровых. Также следует отметить два подрежима функции «Отдых глаз», расположившихся в отдельном подразделе основного меню дисплея.

Среди всех мы полноценно протестировали только два, один из которых (Графика) был проверен как при работе с полным цветовым охватом, так и в режиме эмуляции sRGB/BT.709.

При тестировании мы использовали интерфейс DisplayPort 1.4 с DSC как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

По умолчанию настройки основных параметров монитора Samsung выглядят следующим образом:

Режим изображения – Эко;

Яркость – 45;

Контраст – 50;

Четкость – 10;

Цвет – 25;

Тон (З/К) – З0/K0;

З0/K0; Улучшение контраста – Выключить;

Цветовая температура – Тёплый1;

Баланс белого (2 точки) – Усил. RGB – (0/0/0);

Усил. RGB (0/0/0); Гамма – 0;

Детали теней – 0;

Настр. цветового простр. – Исходный.

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) мы изменили всего лишь несколько параметров, принявших следующие значения:

Режим изображения – Графика;

Настр. цветового простр. – Исходный;

Исходный; Яркость – 28—29;

Баланс белого (2 точки) – Усил. RGB – (4/-1/-2);

Для доступа к полному перечню необходимых параметров, отсутствия ограничений максимальной яркости и сохранения максимально широкого цветового охвата мы установили режим исходного цветового пространства матрицы. Чтобы получить необходимые значения и улучшить результаты монитора, нам потребовалось отрегулировать только два основных параметра: яркость и цветовую температуру (Усиление RGB). Регулировки почти десятка других параметров не потребовалось.

⇡#Яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности

Проверка рабочего диапазона яркости осуществлялась в режиме «Графика» при заводских установках цветовой температуры (Тёплый1).

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Яркость чёрного (кд/м2) Статическая контрастность (x:1) 50 250 0 ∞ 45 191 0 ∞ 40 160 0 ∞ 35 135 0 ∞ 30 110 0 ∞ 25 89 0 ∞ 20 69 0 ∞ 15 52 0 ∞ 10 38 0 ∞ 5 25 0 ∞ 0 15 0 ∞

В режиме SDR со 100%-м заполнением экрана максимальная яркость оказалась на уровне 251 кд/м2, а нижнее значение составило 15 кд/м2. Коэффициент контрастности приближен к бесконечности, поскольку измерить столь низкий уровень чёрного ни одно из наших измерительных устройств не способно.

При снижении уровня заполнения до 5 % рабочий диапазон яркости изменился несущественно: 15—250 кд/м2. Это достойный результат для современного игрового QD-OLED, и он полностью соответствует заявленным характеристикам. Такие изменения можно не учитывать – матрица отличилась стабильностью работы, что крайне актуально для OLED-дисплеев.

Для достижения максимально возможных цифр мы проверили поведение монитора Samsung в режиме HDR после активации высокой пиковой яркости в меню монитора при разном заполнении экрана.

В этом случае при 2%-м заполнении монитор Samsung смог показать 1033 нит. Последующее увеличение заполнения экрана провоцирует снижение яркости вплоть до 263 нит при 100 %. Результаты высокие и превышают значения, заявленные производителем в ТХ.

Важно отметить, что без ручной установки высокой пиковой яркости монитор Odyssey G6 OLED значительно ограничивает световой поток и не вы получите более 250—252 нит в SDR и 470 нит в HDR при любом уровне заполнения экрана.

⇡#Результаты в режиме Графика + Исходный ЦО

При заводских настройках изучаемый монитор работает в режиме «Эко» с широким цветовым охватом, близким к максимальному для используемой матрицы, и несколько сниженной яркостью экрана. Мы же для полного раскрытия потенциала игрового монитора Samsung проверили его работу после активации режима «Графика» с более высокими показателями максимальной яркости.

Монитору Samsung покорились все три цветовых пространства, что свойственно многим решениям, где используется QD-OLED.

При заводских установках точка белого и баланс серого выставлены близко к референсу, без дополнительного паразитного оттенка, а стабильность ЦТ оттенков серого остаётся крайне высокой, особенно для игрового OLED.

По умолчанию у героя обзора недостаточно различимы глубокие тени (общая проблема подавляющей части OLED-решений), но общая контрастность изображения приближена к эталону.

В качестве референса при проверке монитора через ArgyllCMS мы использовали Display P3 как наиболее подходящий для героя обзора. Однако монитор рассчитан и на AdobeRGB, которое шире Display P3 (DCI-P3) на паре участков CIE-диаграммы. В связи с этим для улучшения результатов цветопередачи монитору Samsung требуется уточнение его цветовых характеристик с помощью создания цветового профиля. Но до этого мы проверим его работу в режиме эмуляции sRGB.

⇡#Результаты в режиме Графика + Авто ЦО (эмуляция sRGB)

Поскольку рассматриваемая новинка — монитор с изначально расширенным цветовым охватом (ЦО), неудивительно встретить в нём режим эмуляции sRGB (для этого необходимо установить параметр «Цветовое пространство» в положение «Авто»), в котором происходит подмешивание компонент в чистые цвета, приводящее к сужению ЦО.

Эмуляция sRGB производится на очень достойном уровне, с небольшим выходом за границу стандарта в зелёно-жёлтой области, что дало излишек охвата всего на 5,5 %.

В вопросах настройках точки белого и баланса серого режим также показал себя хорошо. Точка белого сохраняет изначальное положение, нет никаких явных паразитных оттенков, а баланс серого продолжает радовать.

Не происходит никаких изменений и с гамма-кривыми. Все ещё есть недостаточная различимость глубоких теней, но общая контрастность сцены — в полном порядке.

Подобные особенности изучаемого режима сказались и на финальном отчёте Argyll CMS. Программа отрапортовала о проблемах с настройкой гаммы, которые не могли не повлиять на некоторые цветные патчи. С другой стороны, результаты для игровой модели — всё равно достаточно высокие, поэтому большая часть пользователей с лёгкостью может обойтись без дополнительной настройки и калибровки. Достаточно будет снизить яркость до комфортного уровня — и можно играть.

Если же вам важна различимость в тенях (актуально для соревновательных игр), то вы можете воспользоваться различными дополнительными функциями, в частности «Эквалайзером чёрного», для быстрого высветления теней. Работает он грубо, но необходимый результат будет получен.

⇡#Результаты после калибровки (исходный ЦО)

Сразу отметим: калибровка OLED-монитора не приведёт вас к точной цветопередаче на протяжении всего рабочего процесса, а также не обеспечит уверенности в том, что всё в полном порядке, ведь работа OLED непредсказуема, а потому для профессиональной работы с цветом подобные устройства не совсем подходят. А вот для мультимедиа / сферы развлечений лучшего пока не придумали.

После проведения всех процедур значимых изменений в цветовом охвате не произошло. Полученная разница – на уровне погрешности измерений.

Мы получили необходимую точку белого и ЦТ оттенков серого, а их стабильность сохранилась на изначально высоком уровне. Причиной тому является отсутствие правок кривой в LUT видеокарты. Мы обошлись без них.

В связи с этим нет ощутимых изменений и на гамма-кривых. Недостаток различимости глубоких полутонов всё ещё с нами, однако этот факт могут учитывать программы со встроенной системой управления цветом и автоматически компенсировать данный недостаток на программном уровне – всё благодаря созданному информационному профилю устройства.

К слову, к стабильности цветопередачи с течением времени особых претензий у нас тоже не возникло. Очевидно, что QD-OLED второго и третьего поколения стали гораздо более стабильными, чем их предшественники.

При использовании информационно-корректирующего профиля, созданного в процессе калибровки, монитор Samsung Odyssey G6 смог продемонстрировать низкие отклонения DeltaE94. В таком состоянии дисплея можно смело говорить о точной цветопередаче при использовании в ПК с CMS (Color Management System).

⇡#Результаты в режиме «Отдых глаз — Высокий»

Теперь поговорим о снижении нагрузки на глаза и подрежимы специальной функции под названием «Отдых глаз». Ни одна современная модель не обходится без чего-то подобного. В Samsung сделали два режима воздействия. Мы же в ходе аппаратного тестирования решили полноценно проверить только второй режим «Отдыха глаз», под названием «Высокий».

В нём яркость монитора резко падает до уровня 77—78 нит (измерено при 5%-м заполнении экрана), яркость точки чёрного возрастает почти до 1,17 нит, а коэффициент контрастности, соответственно, падает до 65:1, что удивительно низко для OLED, изначально демонстрирующего коэффициент контрастности, который стремится к бесконечности. Впрочем, именно по такому принципу и должен быть настроен режим, подобный изученному.

Цветовой охват ощутимо сужается. Изображение становится «тёплым», без свойственного многим последним мониторам Samsung паразитного розового оттенка, а средняя гамма снижается до 1.1, в связи с чем изображение дополнительно теряет визуальную контрастность.

Вместе с тем происходит раннее перенасыщение картинки по всем трём каналам начиная ещё с 84—85 % рабочего диапазона. Это значит, что полностью пропадает различимость светлых полутонов – они сливаются воедино. Какое это имеет отношение к снижению нагрузки на глаза, непонятно. Скорее, тут речь идёт о совершенно обратном эффекте.

Таким образом, выводы по режиму будут однозначными: ему требуются доработки по настройке гамма-кривых. В нынешнем состоянии режим, пожалуй, вызывает повышенный дискомфорт, а должен, наоборот, его усиливать. Предполагаем, что данная особенность будет исправлена производителем в одном из следующих обновлений прошивки монитора. Сложностей с этим возникнуть не должно.

Теперь поговорим о дополнительных возможностях настройки цветопередачи монитора. В попытках плавно вывести различимость глубоких теней мы решили кратко рассмотреть влияние опций «Детали теней» и «Гамма» на общую цветопередачу.

«Детали теней» отвечает за регулировку различимости глубоких теней. Диапазон коррекции составляет от -5 до +5 с шагом в единицу. В нашем случае требуется только плюсовая коррекция.

К сожалению, как оказалось в ходе тестирования, функция прибавляет различимости в средних тенях, а глубокие остаются на месте. Этот характер изменений сохраняется во всём диапазоне, но выше продемонстрированы результаты только с +1 и +2.

Компенсация гаммы работает схожим образом, увы. Затрагивается всё, что только можно, исключая глубокие тени. Очевидно, производитель обеспокоен энергопотреблением и сроком жизни своего устройства, а поэтому делает всё, что возможно, для того, чтобы панель использовала как можно больше выключенных пикселей – максимально тёмных.

⇡#Равномерность рабочего поля

Равномерность рабочего поля (слово «подсветка» здесь неуместно: каждый пиксель в OLED — сам себе подсветка) дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 К. Система компенсации неравномерности рабочего поля в модели не применяется, нет и системы компенсации яркости белого (это новая функция некоторых OLED-дисплеев).

Последняя в случае c Odyssey G6 OLED в целом и не нужна – матрица и встроенный процессор обработки сигнала справляются с этой задачей самостоятельно, демонстрируя максимальную стабильность яркости при выводе SDR-сигнала при любом уровне заполнения APL.

Картинка выше демонстрирует фотографию белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки.

На белом поле проблемы равномерности отсутствуют. Монитор продемонстрировал феноменально низкие отклонения в 0,2 % в среднем и 1 % в максимуме – результатов выше этого нам ещё не приходилось видеть. Стабильность сохраняется и при выводе светлых и тёмных серых полей, что радует нас ещё больше.

Среднее отклонение от центральной точки при измерении цветовой температуры составило 0,9 %, а максимальное — 1,4 %. ЦТ снижается к двум краям матрицы, но отличий не больше, чем на 160 К. Это великолепный результат, на уровне дорогих профессиональных мониторов для работы с цветом.

С равномерностью чёрного, как вы знаете, проблем у OLED нет. При выводе на экран чёрной заливки все пиксели выключаются — и мы остаёмся свидетелями присутствия белого курсора мышки и работающей (если вы её не забыли включить) системы внешней RGB-подсветки Core Lighting+. Никакого Glow-эффекта и проблем с «подсветкой», как у LCD.

⇡# Качество градиентов и бандинг

10-битная OLED-матрица, работающая по схеме 8 бит + FRC, смогла продемонстрировать вполне равномерные градиенты в большинстве проверенных режимов. После снижения яркости до низкого/среднего уровней качество градиентов слегка падает, проявляется большее количество резких переходов с различными паразитными оттенками, картинка становится немного «грязной» — с мелким шумом в глубоких тенях, который будет заметен, только если сильно вглядываться в экран на близком расстоянии.

Между тем QD-OLED-панели последних поколений демонстрируют гораздо более высокие результаты в тесте на качество тональных переходов, чем их конкуренты на W-OLED. Относительно высокие результаты сохраняются во всем диапазоне регулировки яркости, чего не скажешь о W-OLED, которые резко снижают качество и динамический диапазон даже после снижения яркости на 10—15 % от возможного максимума.

Монитор может обойтись без корректировочного профиля с правками в LUT видеокарты, и тогда качество градиентов будет оставаться на изначально высоком уровне. Если же вам необходима различимость глубоких теней во всех приложениях и играх, профиль приведёт к порче градиентов – пример показан выше на втором изображении.

Без профиля эту особенность можно быстро поправить с помощью регулировки параметра «Эквалайзер чёрного» в игровом подразделе меню модели. Но при определённых значениях параметра вы окажетесь в ситуации, когда способность монитора Samsung к воспроизведению глубоких теней попросту исчезнет. Как лучше, решать только вам. Идеального варианта здесь точно нет.

Cказалась эта особенность и на проявлении бандинг-эффекта. Монитор показал себя хуже большинства игровых TN+Film- и *VA-представителей, не говоря уже про IPS-решения. Тут стоит еще раз отметить, что любые домашние OLED-устройства (тем более игровые, как герой обзора) предназначены прежде всего для потребления мультимедийного контента и игр, но, пока ещё, точно не для работы с цветом.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода, пропуск кадров и адаптивная синхронизация

Первые OLED-экраны не могли похвастаться высокой скоростью отклика (особенно экраны телефонов). Но со временем, обкатав технологию, производители начали наращивать частоту развёртки и наделять экраны громкими характеристиками типа «0,1 мс GtG». Для продуктов же на основе современных панелей QD-OLED от Samsung базовой величиной выступает 0,03 мс GtG вне зависимости от частоты развёртки – 120, 144, 175—180 или 240—360 Гц.

Используемая в мониторе Samsung новейшая QD-OLED-матрица третьего поколения предлагает доступный на данный момент максимум для OLED в виде 360 Гц как при DP-, так и при HDMI 2.1-подключении.

При этом варианты разгона матрицы по скорости отклика под общим названием Overdrive (OD) в новинке отсутствуют (для OLED это нормально), нет и функции «вставки чёрного кадра». Последнее простительно для OLED со столь высокой частотой вертикальной развёртки.

Проведя проверку Samsung Odyssey OLED G6, мы пришли к выводу, что чёткость движущегося изображения на OLED-новинке полностью соответствует уровню премиального игрового монитора, а визуально ощутимо превосходит то, что могут предложить лучшие скоростные IPS-представители из лагеря 360—390-Гц решений в сопоставимом формате (~27 дюймов WQHD).

Герой обзора демонстрирует практически полное отсутствие смазывания и визуально заметных артефактов. Повышение частоты с 240 до 360 Гц влечёт за собой, фактически, только улучшение плавности. Улучшения четкости картинки дополнительные 120 Гц практически не приносят, что наглядно продемонстрировано выше на сравнительном изображении.

Для анализа времени отклика в случае с QD-OLED-новинкой, учитывая особенности её работы, мы выбрали так называемое воспринимаемое время отклика (Perceived Time), учитывающее возможные артефакты и время для полной фиксации требуемой яркости. Тем временем мы продолжили использовать наиболее строгий допуск RGB 5, а рассчитывать на сверхнизкие значения при этом точно не стоит.

В ходе тестирования аппаратно-программным комплексом OSRTT мы проверили работу монитора лишь на максимальной частоте в 360 Гц. В этом случае среднее время отклика не превысило 1,51 мс, а самый быстрый переход GtG произошёл за 0,7 мс. Слабые артефакты есть на цифрах, но зрительно мы с ними не столкнулись. Пара проблемных переходов, повлиявших на финальный результат, являются особенностью отработки монитором изменения цвета при выводе картинки на весь экран и работы OLED в целом.

Если же воспользоваться стандартами и методикой оценки, используемыми производителями, то результаты скорости модели Samsung OLED G6 ещё более впечатляют: воспринимаемое время — всего 0,71 мс в среднем. Получить результат выше, скорее всего, можно, но тогда потребуется измерительное оборудование с ещё большей дискретностью и, соответственно, повышенной точностью.

Что касается задержки вывода, то с ней у монитора Samsung проблем тоже нет: на частоте 360 Гц она не превышает 1,7 мс в среднем, что является великолепным результатом.

Монитор поддерживает все необходимые стандарты адаптивной синхронизации (без официальной сертификации G-Sync Compatible) без использования какого-либо аппаратного модуля. Системы прекрасно работают в заявленном диапазоне частот (48—360 Гц), позволяя добиться отсутствия микролагов и разрывов картинки при сильно плавающем уровне FPS. Стоит отметить возможное возникновение мерцания OLED на низких частотах – то, к чему стоит быть готовым, если вы любите играть с активным VRR.

Говоря о стабильности максимальной частоты развёртки, можно отметить, что и тут всё хорошо. Специальный тест из пакета TestUFO это полностью подтверждает: 360 Гц стабильны во времени. Проблем не возникает.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Широкие углы обзора и высокая стабильность картинки – то, за что многие в первую очередь и любят OLED-дисплеи. Актуально это и для небольшого, по нынешним меркам, QD-OLED-монитора от Samsung.

На представленном выше изображении всё прекрасно видно. При изменении угла просмотра в широком диапазоне красочность и яркость картинки на экране практически не меняются и остаются на высоком уровне. Ни один *VA и даже IPS не могут показать такого уровня стабильности. Больше тут сказать просто нечего.

Что касается нелюбимого многими Glow-эффекта, то все OLED-матрицы от него полностью избавлены. В любых сложных ситуациях картинка на экране остаётся без «белой пелены», контрастность практически не снижается, как и общая насыщенность картинки.

Углы не выцветают, а чёрный никогда не становится светло-серым с паразитными оттенками, как это случается на IPS- и *VA-дисплеях.

В мониторе Samsung Odyssey OLED G6 G60SD применена QD-OLED-панель третьего поколения с диагональю 27 дюймов, матовой (антибликовой) поверхностью и особой структурой пикселей, которая является переработанной на фоне первых QD-OLED. Рассмотрим полученные макроснимки:

Как и у всех прямых (и не очень) QD-OLED-конкурентов, в первую очередь видна новая структура пикселей: три субпикселя собраны в треугольник, но теперь (в отличие от QD-OLED первого поколения) они представлены в виде прямоугольников и квадратов и занимают большее пространство подложки матрицы.

Это приводит к увеличению эффективности работы панели: улучшается качество прорисовки мелких деталей, снижается различимость визуальных артефактов, да и паразитные контуры (зеленые и розовые полосы на границах объектов) стали заметны гораздо меньше, хотя полностью не исчезли.

Притом что по структуре это по-прежнему RGB, по форме пикселя такая панель далека от большинства знакомых нам LCD-панелей, поэтому ни Windows, ни MacOS, ни Linux не способны работать с ней полноценно. Проблемы с прорисовкой могут встречаться повсеместно. А вот как сильно они будут бросаться в глаза, зависит от расстояния до экрана и остроты вашего зрения. По моему опыту, на панелях QD-OLED второго и третьего поколения для этого всё же надо сильно всматриваться в экран на минимальном расстоянии от него.

Матовая поверхность экрана c заметным розово-фиолетовым отливом (особенно хорошо заметным при ярком внешнем свете) не создаёт видимого кристаллического эффекта, в отличие от многих похожих поверхностей для LCD-моделей. Изображение чистое, с достаточным визуальным контрастом.

Антибликовые свойства у матрицы выражены сильно, однако при попадании света на экран «глубокий чёрный цвет» быстро выцветает и становится более ярким, чем на обычных LCD-экранах с матовой или полуматовой защитной поверхностью. Данная особенность QD-OLED никуда не делась и проявляет себя в полной мере – «чёрный цвет» при слегка отличающихся условиях внешнего освещения продемонстрирован на изображениях выше. Так что QD-OLED может обеспечить действительно глубокий чёрный только при хорошей световой изоляции (ночью, в отсутствии внешнего света) – об этом не стоит забывать.

В маркетинговых материалах к монитору Samsung Odyssey OLED G6 G60SD компания Samsung декларирует наличие технологии устранения мерцания Flicker Free. В ходе наших тестов мы формально подтвердили, что это действительно так. Но есть нюансы.

При высоком уровне яркости на статичном проверочном изображении пульсации (а не ШИМ в привычном понимании) действительно можно скрыть. При снижении же уровня яркости до 0—50 % сделать это становится гораздо сложнее. На двух последних изображениях чётко видны чёрные полосы, свидетельствующие о том, что пульсации, пускай и небольшие, присутствуют. Если же сильно захотеть, их можно выявить и при 100%-й яркости (первое изображение выше).

Визуально быстро определить постоянство флуктуаций (изменений) яркости OLED можно, взглянув на любое серое поле или небольшие тёмные (но не чёрные) участки изображения. Оба заключения подтверждает прибор Radex Lupin. При высокой яркости изображения пульсации находятся на уровне в 2—8 %. Если же проводить проверку только на самом светлом (белом) поле, то в зависимости от уровня яркости в настройках экрана пульсации не превышают 1,2—3,8 %.

В целом, за свои глаза пользователи могут быть спокойны. Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и не выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

В мониторе Samsung Odyssey OLED G6 G60SD используется крупный внешний блок питания. Никаких паразитных звуков в ходе работы дисплея при любых настройках мы для себя не отметили. В том числе отсутствовал писк дросселей, на который жалуются некоторые покупатели данной модели на западных форумах.

Компания Samsung наконец-то добралась до антибликового покрытия своих QD-OLED-матриц и представила новый игровой Odyssey G6 G60SD, который открыл следующую ветвь развития скоростных OLED. В новинке производитель показал все свои последние наработки и поставил прямых конкурентов в неловкое положение: у тех, кто использует W-OLED, нет никакого движения вперёд, а приобретатели глянцевых QD-OLED остались где-то позади. Ведь новая панель QD-OLED c технологией Glare Free – ожидаемое движение в верном направлении, максимально актуальное для OLED с относительно низкими показателями максимальной яркости в режиме SDR (стандартный динамический диапазон). Для борьбы с ярким внешним светом у них нет каких-либо возможностей, кроме использования защитных антибликовых поверхностей матриц. Похоже, Samsung берегла данную «разработку» в качестве очередного «ноу-хау», время которого пришло.

Монитор хорош по большинству параметров, придраться к чему-либо сложно. Единственное, что мы хотели бы отметить, – сохранившаяся особенность в виде отсутствия поляризационного фильтра и матрица, которая удивляет ярко выраженным фиолетово-розовым паразитным оттенком и все ещё выцветающим на свету чёрным цветом. Данный эффект с приходом антибликового покрытия, похоже, только усилился, и теперь настоящий чёрный (по меркам всех любителей OLED-технологии) можно будет увидеть только при полном отсутствии внешнего света. Это печально. Удачи в правильном выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

значительные улучшения рабочих характеристик QD-OLED-матрицы третьего поколения: теперь субъективных и объективных претензий стало ощутимо меньше;

современный дизайн и хорошее качество исполнения;

достойный выбор современных интерфейсов подключения (DP 1.4 с DSC, HDMI 2.1) и USB-хаб с двумя портами USB 3.2 Type-A;

широкая эргономика заводской подставки и наличие VESA-совместимого крепления;

система управления на базе пятипозиционного джойстика;

достойная система внешней подсветки Core Lighting+ в комплексе с системой синхронизации Core Sync;

комплекс защиты OLED Safeguard+ на основе улучшенных алгоритмов и новой системы охлаждения с «пульсирующей тепловой трубкой»;

наличие сертификата соответствия стандарту TÜV Rheinland – он получен благодаря изменённому спектру подсветки со сдвигом пика синего в безопасную область 453,5 нм, без влияния на цветовую температуру;

отличные возможности для воспроизведения полноценного HDR-контента – одно из важнейших достоинств OLED;

крайне широкий цветовой охват, захватывающий все три основных цветовых пространства (AdobeRGB, Display P3, sRGB);

высокая точность эмуляции рабочего пространства sRGB/Rec.709 при установке цветового пространства в положение «Авто»;

очень хорошая заводская настройка для игровой OLED-модели;

доступно 10-битное представления цвета с максимальной частотой 360 Гц и активным HDR;

широкий диапазон регулировки яркости для OLED-монитора: 15—251 нит в SDR при 100 % заполнении экрана и свыше 1000 нит в HDR при 2 % заполнении, но с сохранением достойной настройки цветовой температуры – одно из важнейших преимуществ перед W-OLED;

крайне высокая стабильность цветовой температуры в большинстве заводских пресетов;

поддержка всех необходимых технологий адаптивной синхронизации в широком рабочем диапазоне (особенно при использовании функции LFC на AMD);

высочайшая скорость отклика и плавность изображения на экране при полном отсутствии режимов Overdrive;

сверхнизкая задержка вывода и отсутствие пропуска кадров даже на частоте 360 Гц;

идеальная равномерность свечения на светлом поле (и оттенках серого) по уровням яркости и цветовой температуре – представить результаты выше - невозможно;

отличные углы обзора и стабильность картинки;

антибликовая поверхность матрицы (OLED Glare Free) – теперь работа в различных условиях будет проходить гораздо комфортнее;

полное отсутствие Glow-эффекта и идеальный чёрный (до момента появления внешнего освещения);

отсутствие различимого кристаллического эффекта, абсолютно чистая картинка и отсутствие cross-hatching, несмотря на антибликовую поверхность матрицы;

пока ещё единственный матовый QD-OLED в данном классе игровых решений.

Недостатки:

сильный бандинг-эффект и предрасположенность к окрашиванию в чёрный цвет всех ближайших тёмных полутонов: это особенность почти всех OLED, и решается она регулировкой параметра «Эквалайзер чёрного», с которой вы сможете полностью отказаться от глубоких теней… (так себе вариант, но лучше, чем его отсутствие).

Может не устроить: