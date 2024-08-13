Четырёхметровый прототип космоплана на перекиси водорода разогнался до 0,9 Маха

Новозеландская компания Dawn Aerospace сообщила о проведении нового цикла испытаний прототипа космоплана Mk-II Aurora с ракетным двигателем на керосине и перекиси водорода. Прототип превзошёл прежние показатели скорости и высоты подъёма в 3 и 5 раз соответственно. Он разогнался почти до скорости звука и должен будет вскоре её преодолеть, чтобы когда-нибудь обеспечить до двух запусков полезной нагрузки в сутки в стратосферу или на низкую орбиту.

Год назад прототип космоплана Mk-II Aurora длиной 4,5 м мог разгоняться всего до 315 км/ч и поднимался на 1800 м. Но в ходе последней серии испытаний ранее этим летом прототип поднялся на высоту 15 000 м и разогнался до скорости 0,9 Маха. До преодоления звукового барьера осталось всего ничего. Это будет сделано позже прототипом Mk-IIA, а прототип Mk-IIB достигнет гиперзвуковых скоростей.

Целью компании Dawn Aerospace заявлено создание многоразового средства доставки небольшой полезной нагрузки на высоту от 30 до 100 км, а также вывод до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту в случае использования одноразовой верхней ступени. В стратосферу самолёт на ракетном двигателе сможет поднимать до 900 кг полезного груза. Как считают в Dawn Aerospace, заявленный диапазон высот не охвачен как воздушными шарами, так и спутниками.

Стратегия компании заключается в том, чтобы подбираться к многоразовым средствам доставки полезной нагрузки постепенно, осваивая всё более сложные миссии как по объёму груза, так и по высотам. Главным преимуществом предложенного подхода и его реализации в виде космоплана с фактически ракетным двигателем является возможность скорейшей подготовки судна к повторному запуску. В течение суток космоплан может совершать два полноценных коммерческих полёта.