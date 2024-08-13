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Ретрофутуристический экшен-платформер Replaced не выйдет в 2024 году, но есть и хорошая новость

Когда Microsoft объявила, что в ретрофутуристический экшен-платформер Replaced от Sad Cat Studios можно будет поиграть на gamescom 2024, надежда фанатов увидеть обещанный в 2024 году релиз разгорелась вновь, но не судьба.

Источник изображений: Sad Cat Studios

Источник изображений: Sad Cat Studios

Напомним, Replaced была представлена летом 2021 года и ожидалась к релизу в 2022-м. Однако позапрошлой весной премьеру перенесли на 2023-й, а в прошлом августе — на 2024-й. Теперь настала очередь ещё одной задержки.

Как стало известно, отныне Replaced планируется к выходу в 2025 году. Разработчики назвали прежние сроки релиза чересчур оптимистичными, учитывая уникальные сложности при производстве проекта.

«Мы горды, что создаём нечто особенное, но нам нужно больше времени, чтобы достичь своих стандартов качества и оправдать ожидания фанатов», — гласит обращение разработчиков по поводу переноса.

Sad Cat Studios напомнила, что Replaced участвовала в июньском фестивале Summer Game Fest 2024, на котором была доступна избранным журналистам, а в демо с gamescom 2024 смогут поиграть все посетители мероприятия.

Для тех, кто на немецкую выставку (пройдёт с 21 по 25 августа в Кёльне) приехать не сможет, создатели Replaced подготовили «что-то особенное». Сюрприз будет раскрыт до конца текущей недели.

Replaced создаётся для PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X, S и Game Pass. Игрокам в роли ИИ, запертого в теле напарника, предстоит бросить вызов преступности Феникс-Сити и найти место в альтернативной Америке 1980-х годов.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Анонс, Xbox,
Теги: replaced, sad cat studios, экшен-платформер
replaced, sad cat studios, экшен-платформер
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