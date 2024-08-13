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«Аквариус» представила шесть новых моделей ноутбуков: для офиса, госслужащих, бизнесменов и работы в поле

Компания «Аквариус» сообщила об обновлении ассортимента своих ноутбуков. Продуктовая линейка лэптопов российского производителя пополнилась шестью моделями лэптопов, представляющими три группы устройств. Помимо улучшенных функциональных характеристик, новые ноутбуки спроектированы в соответствии с ключевыми трендами промышленного дизайна.

Cmp NS626. Источник изображений: «Аквариус»

Cmp NS626. Источник изображений: «Аквариус»

В первую группу устройств вошли многофункциональные модели ноутбуков для федеральных органов исполнительной власти и компаний государственного сектора.

Aquarius Cmp NS626

Aquarius Cmp NS626

Модель Aquarius Cmp NS626 является преемником модели Aquarius Cmp NS616 и работает на базе процессоров Intel Core 12-го и 13-го поколений моделей Core i3/i5/i7. Ноутбук оснащён экраном с диагональю 16 дюймов, обладающим соотношением сторон 16:10 и поддерживающим разрешение 2560 × 1600 пикселей. Верхняя крышка устройства выполнена из магниевого сплава для обеспечения прочности конструкции и комфортного веса. Новинка подходит как офисным сотрудникам, так работникам государственных или образовательных учреждений.

Aquarius Cmp NE356

Aquarius Cmp NE356

Модель Aquarius Cmp NE356 сочетает в себе классический дизайн, оснащена 16-дюймовым экраном формата 16:10 с поддержкой разрешения WUXGA. В основе новинки используется процессор AMD Ryzen 5 6000-й серии (модель не уточняется). Ноутбук предлагает широкий набор проводных и беспроводных интерфейсов для подключения периферийных устройств. Новинка подойдет для использования в образовательной среде, офисным сотрудникам и работникам государственных учреждений.

Вторую группу устройств представляют модели ноутбуков для корпоративного сегмента и бизнеса, предъявляющих повышенные требования к дизайну, самым современным технологиям и весу.

Aquarius CMP NS934

Aquarius CMP NS934

Бизнес-ноутбук Aquarius CMP NS934 обладает весом менее 1 кг благодаря корпусу из магниевого сплава. Устройство оснащено широким набором проводных и беспроводных интерфейсов для подключения периферийных устройств. Лэптоп предлагает 14-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10 и поддержкой разрешения разрешением WUXGA (1920 × 1200 пикселей). В основе предлагаются процессоры Intel Core 12-го и 13-го поколений. Модель подходит для работы мобильным руководителям, сотрудникам, которые работают с удаленным доступом к терминальной инфраструктуре или инфраструктурой VDI. Несмотря на малый вес, CMP NS934 обладает всеми возможностями ноутбуков Aquarius корпоративного класса, отмечает производитель. Устройство подходит для компаний, работающих с чувствительной информацией, в том числе с государственной тайной.

Aquarius Cmp NS636

Aquarius Cmp NS636

Дизайн ноутбука Aquarius Cmp NS636 был разработан собственной дизайн-студией компании «Аквариус». Лэптоп собран в алюминиевом корпусе и оснащён самыми современными технологиями для удобства работы в режиме видеоконференции: он получил 16-дюймовый экран, 5-Мп веб-камеру, два микрофона с шумоподавлением и четыре динамика. В основе системы используется процессоры Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также оперативная память стандарта DDR5. Aquarius Cmp NS636 подходит для работы в мобильном офисе. Он оснащён влагозащитной клавиатурой и сканером отпечатков пальцев. Эти ноутбуки также могут использовать работники, имеющие доступ к конфиденциальной информации.

Aquarius Cmp NS634

Aquarius Cmp NS634

Модель ноутбука Aquarius Cmp NS634 является устройством корпоративного класса и схожа по характеристикам с NS636. Новинка отличается компактными размерами за счёт меньшего экрана с диагональю 14 дюймов и меньшим весом. В Aquarius Cmp NS634 предусмотрены два микрофона с шумоподавлением и четыре динамика для проведения видеоконференцсвязи. Также есть возможность установить опциональный модуль LTE для постоянного нахождения в сети.

Aquarius Cmp NS715R

Aquarius Cmp NS715R

К третьей группе устройств относятся ноутбуки для выполнения специальных задач и работы в любых погодных и полевых условиях.

Серию представляет модель Aquarius Cmp NS715R на базе Intel Core 11-го поколения. Корпус ноутбук выполнен из ударопрочного пластика с ребрами жесткости и усиленными угловыми элементами конструкции с уровнем пылевлагозащиты IP65. Новинка получила 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD.

Устройство может использоваться как для работы в полевых условиях, так и в неблагоприятных условиях эксплуатации. Также такой ноутбук подойдёт тем, кто взаимодействует с удаленным доступом к терминальной инфраструктуре или инфраструктурой VDI.

Представленные модели ноутбуков Aquarius предлагают до 64 Гбайт оперативной памяти, а также оснащаются твердотельными накопителями объёмом от 256 Гбайт до 1 Тбайт. Кроме того, все новинки совместимы со всеми основными отечественными операционными системами.

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: аквариус, ноутбуки, российские производители
аквариус, ноутбуки, российские производители
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