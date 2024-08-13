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Ролевая стратегия Band of Crusaders отправит игроков в «мир The Witcher без ведьмаков» — геймплейный трейлер и подробности

Разработчики из независимой польской студии Virtual Alchemy представили свою дебютную игру — ролевую стратегию в жанре тёмного фэнтези Band of Crusaders. Анонс сопровождался двухминутным геймплейным трейлером.

Источник изображений: Virtual Alchemy

Источник изображений: Virtual Alchemy

События Band of Crusaders развернутся в средневековой Европе, куда из-за грехов человечества проникли демоны. По словам разработчиков, в игре они хотели показать «мир The Witcher без ведьмаков».

Игрокам предстоит стать магистром рыцарского ордена и возглавить крестовый поход ради очищения земли от скверны: собирать крестоносцев, укреплять лагерь и бороться с демонами, чтобы определить судьбу всей Европы.

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Мир Band of Crusaders меняется с течением времени под влиянием широкого спектра доступных взаимодействий с неигровыми персонажами, а смоделированное вторжение демонических сил вызывает ответную реакцию различных фракций.

Сражения происходят в реальном времени, но включают механику его замедления. Успех в бою зависит от синергии персонажей, применения их умений и грамотного позиционирования. Павшего крестоносца уже не вернуть.

Обещают мир-песочницу, динамичные тактические бои на разнообразных картах, эпические битвы с боссами, влияние на геймплей времени года и суток, а также вдохновлённых библейскими рассказами и европейским фольклором демонов.

Band of Crusaders создаётся эксклюзивно для ПК (Steam) и на данном этапе не имеет даже примерных сроков релиза. Хотя описание игры переведено на русский, пока заявлена поддержка только английского языка.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Стратегия, Анонс,
Теги: band of crusaders, virtual alchemy, ролевая стратегия
band of crusaders, virtual alchemy, ролевая стратегия
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