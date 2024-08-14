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Razer возобновила продажи геймерской мыши Naga для левшей по цене $80

Игровая мышь Razer Naga, появившаяся на рынке в 2014 году, продавалась в двух версиях — для правшей и левшей. Однако второй вариант вскоре сняли с производства из-за невысокого спроса. Теперь же, 10 лет спустя, версия Naga для левшей, имеющая множество настраиваемых кнопок и идеально подходящая для MMO-игр, снова доступна для покупки по цене $80.

Источник изображения: Razer

Источник изображения: Razer

Это определённо хорошая новость для геймеров-левшей, которые привыкли, что на рынке присутствует огромное количество компьютерных мышей, но большая их часть ориентирована на правшей. В случае с Naga камнем преткновения стали 12 программируемых кнопок, которые расположены на левой боковой поверхности устройства. Такая конструкция делает их использование удобным только для правшей, которые могут нажимать боковые кнопки большим пальцем руки.

Действительно, левши часто оказываются в проигрыше, когда речь заходит о компьютерных играх. В то время как стандартные мыши считаются одинаково подходящими правшам и левшам, геймерские мыши оснащаются боковыми кнопками для нажатия большим пальцем. Поскольку большинство людей — правши, боковые кнопки на игровых мышах располагаются с левой стороны, что делает устройства неудобными для левшей.

«Сообщество действительно обратилось к нам», — прокомментировал данный вопрос директор Razer по глобальному экспорту Джеффри Чау (Jeffrey Chau). Он также добавил, что в компании были потрясены количеством левшей, использующих устройства Razer, которые также пообещали использовать Naga не только в играх, но и для решения повседневных задач.

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Рубрики: Новости Hardware, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: razer naga, razer, игровая мышь, левша
razer naga, razer, игровая мышь, левша
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