В Японии начали установку базовых станций 5G с антеннами, встроенными в оконные стёкла

Повышение рабочих частот сотовой связи ведёт к расширению канала передачи данных, но также сокращает дистанцию уверенной связи. Это происходит по причине более сильного затухания высокочастотного сигнала в препятствиях. Вопрос решается увеличением числа базовых станций и их более плотным размещением. В Японии придумали такой способ размещения, плотнее которого не бывает — там установили станцию на оконное стекло, покрыв сигналом помещение и соседнюю улицу.

Решение об установке базовых станций (антенн) на оконные стёкла приняла компания JTower, создающая и предоставляющая в аренду сотовым операторам телекоммуникационную инфраструктуру, включая вышки сотовой связи. Вместе с производителем стекла — компанией AGC Inc — JTower разработала антенну диапазона 5G для размещения на оконных стёклах. Первым опытом воспользовался оператор NTT Docomo.

По замыслу JTower, установка антенн 5G на стёкла позволит обеспечить наилучшую связь в помещениях и одновременно на улице за окном. Это может понадобиться не везде, а там, где ландшафт затрудняет создать нормальное покрытие или пространство за окном часто используется для массовых мероприятий. Представленная антенна и оборудование покрывает диапазон 5G Sub6 (до 6 ГГц). Первая установка произведена на окна здания Shinjuku 3-chome East Building.

По мнению разработчика, это будет выглядеть эстетично и естественно плюс не будет бросаться в глаза, особенно в свете того, что базовые станции сотовой связи серьёзно раздражают определённую долю граждан.