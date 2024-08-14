Обнаружена гибель самой массивной звезды за всю историю наблюдений приливных разрушений

Учёные сообщили о крупнейшем за всю историю наблюдений приливном разрушении чёрной дырой очень массивной звезды. По горячим следам вспышки её приняли за сверхновую, хотя она полыхнула на удалении 9 млрд световых лет. Детальное изучение явления позволило сделать сенсационный вывод — это была гибель самой массивной в истории наблюдений звезды от оков гравитации чёрной дыры.

Событие TDE AT2023vto было невероятно ярким. Немудрено, что оно поначалу было приписано явлению сверхновой. Последующий анализ данных и наблюдение за объектом во всех доступных диапазонах волн показали, что мы с большой вероятностью имеем дело с разрушением звезды в пределах гравитационного воздействия чёрной дыры. Расчёты заставили удивиться учёных. На обед чёрной дыре досталась звезда, в девять раз массивнее Солнца (9,1 массы). Совершившая это злодейство чёрная дыра в центре далёкой галактики тоже была немаленькая — в 10 млрд раз массивнее нашей звезды.

До сих пор явления приливного разрушения охватывали диапазон масс от 0,1 до 2 солнечных масс. На этом фоне зафиксированное 9 сентября 2023 года событие TDE AT2023vto стало огромным по масштабам. Для учёных это настоящая находка — лабораторный эксперимент с новыми переменными, который никогда нельзя будет поставить в земной лаборатории. Поэтому за местом явления будут продолжать следить.

Кстати, есть ещё один повод продолжить наблюдение. Событие TDE AT2023vto не сопровождалось обычным в таких случаях релятивистским джетом — своеобразной отрыжкой чёрной дыры, выбросом излучения и энергии в пространство с субсветовой скоростью. Такое происходит, когда вещество падает на чёрную дыру. Тем самым TDE AT2023vto стало самым далёким из обнаруженных событием приливного разрушения без джета или с джетом слабой интенсивности, что делает открытие вдвойне интереснее.