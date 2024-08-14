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AOC выпустила «чертовски быстрый» 27-дюймовый монитор для киберспорта Agon Pro AG276QZD2

Компания AOC представила 27-дюймовый игровой монитор Agon Pro AG276QZD2. Для монитора производитель запустил весьма агрессивную рекламную кампанию. В описании новинки указано, что монитор «чертовски быстрый» и обладает «сумасшедшей эргономикой». А ещё, компания позиционирует его в качестве монитора для игровых турниров.

Источник изображений: AOC

Источник изображений: AOC

В ассортименте продуктов компании AOC уже есть модель монитора с похожим названием AG276QZD. Agon Pro AG276QZD2 является его обновлённой версией. В отличие от оригинала на базе матрицы WOLED (White OLED) от компании LG в новой модели применяется матрица Samsung QD-OLED (Quantum Dot OLED). По данным экспертов Rtings, каждая имеет свои достоинства и недостатки. Например, QD-OLED обеспечивает более точную передачу цветов, а также имеет более высокую яркость и однородность изображения в большинстве сценариев использования по сравнению WOLED.

Дисплей QD-OLED в Agon Pro AG276QZD2 поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей, частоту обновления 240 Гц и обладает скоростью отклика 0,03 мс GtG. AOC также отмечает у новинки сертификацию DisplayHDR True Black 400, которая среди прочих вещей указывает на его возможность выдать пиковую яркость как минимум на уровне 400 кд/м2. Кроме того, для монитора заявляется 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

В оснащение Agon Pro AG276QZD2 входят два порта HDMI 2.0 и два DisplayPort 1.4. Также он предлагает пару нисходящих USB 3.2 Gen1, благодаря чему к нему можно подключить мышку и клавиатуру. Также есть 3,5-мм аудиовыход и пара встроенных динамиков мощностью по 5 Вт.

Для Agon Pro AG276QZD2 также заявляется поддержка технологий синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Производитель предоставляет на монитор четырёхлетнюю гарантию от выгорания и один год гарантии от случайных повреждений.

В продаже монитор уже появился. Например, его можно найти на торговой площадке Amazon, где он предлагается за $600.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: aoc, игровой монитор, qd-oled
aoc, игровой монитор, qd-oled
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