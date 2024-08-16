Вышло приложение «VK Видео» для iPad

В App Store вышла версия приложения «VK Видео», предназначенная для iPad. Владельцы планшетных компьютеров Apple смогут воспользоваться преимуществами адаптивного интерфейса для просмотра видео в вертикальном и горизонтальном режимах.

В приложении «VK Видео» для iPad можно создавать плейлисты, есть функции отложенного просмотра, управления подписками и уведомлениями, можно также выбрать качество видео в зависимости от скорости подключения к интернету. Интерфейс приложения, утверждает разработчик, удобен и интуитивно понятен, благодаря чему зрители смогут быстро и легко находить на платформе интересующие их видео.

Пользователи «VK Видео» могут смотреть любое доступное в приложении видео даже без авторизации. Здесь есть фильмы и сериалы, созданные блогерами записи, спортивные трансляции и кулинарные шоу, а также образовательные материалы.

Контент в приложении разбит на девять разделов. В секции «Для вас» предлагаются рекомендации на основе того, что зритель смотрел ранее, что он загрузил, отметил как понравившееся или добавил в закладки. В «Трендах» можно ознакомиться с наиболее популярными и обсуждаемыми на платформе видео. Есть раздел «Детям», а также секции «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт» и «Киберспорт и игры», где можно найти контент на любой вкус. Наконец, есть раздел «Трансляции» со стримами традиционного спорта и киберспорта, концертов, а также эфирами телеканалов.