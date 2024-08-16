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MSI представила 32-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор MPG 321CURX с 4K и 240 Гц

Компания MSI представила свой первый изогнутый QD-OLED-монитор — 32-дюймовый MPG 321CURX. Новинку собираются показать вживую 21 августа на выставке Gamescom, которая будет проходить в немецком Кёльне. Монитор обладает радиусом кривизны 1700R.

Источник изображений: MSI

Источник изображений: MSI

В основе MSI MPG 321CURX используется изогнутая QD-OLED-панель компании Samsung Display. Она поддерживает разрешение 3840 × 2160 пикселей, обладает скоростью отклика 0,03 мс (GtG), контрастностью 1 500 000:1, яркостью 250 кд/м2 в режиме SDR и 1000 кд/м2 в режиме HDR, поддерживает 10-битную глубину цвета. Для дисплея заявляется 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3, 138-процентный sRGB и 98-процентный Adobe RGB. Родная частота обновления монитора составляет 240 Гц. Он поддерживает технологии синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync. Также для монитора заявлен сертификат VESA DisplayHDR 400 True Black.

В оснащение MSI MPG 321CURX входят один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1, а также один USB Type-C с альтернативными функциями DisplayPort и зарядки мощностью 98 Вт. Кроме того, он оснащён KVM-переключателем, 3,5-мм аудиовыходом и USB-концентратором с двумя разъёмами для подключения мышки и клавиатуры.

Подставка монитора позволяет регулировать высоту экрана над столом, а также его углы наклона и поворота по горизонтали. Регулировки вертикального повтора дисплея нет. Монитор оснащён системой охлаждения, в состав которой входит радиатор и графеновая плёнка. Производитель предоставляет на новинку гарантию от выгорания экрана, так как оснастил её технологиями защиты от выгорания OLED Care 2.0.

О старте продаж монитора MPG 321CURX компания MSI объявит на следующей неделе, на выставке Gamescom. Монитор оценён в €1399.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: qd-oled, msi, изогнутый дисплей, игровой монитор
qd-oled, msi, изогнутый дисплей, игровой монитор
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