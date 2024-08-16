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В Кургане российским мобильным лазером разрезали козловой кран — с расстояния 100 м

В Кургане на складе ТЭЦ впервые в России с помощью мобильного лазерного комплекса (МЛК) провели демонтаж высотной металлоконструкции. Сделано это было с безопасного расстояния в 100 м. Другие применения МЛК включают порезку металлоконструкций под водой, вырубку просек и дезактивацию разливов нефтепродуктов.

Источник изображения: АО «Наука и инновации» / «Росатом»

Источник изображения: АО «Наука и инновации» / «Росатом»

Лазерный комплекс создан в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», входит в Госкорпорацию «Росатом»). Оборудование способно производить работы по дистанционной разделительной резке металлоконструкций толщиной до 300 мм при помощи лазерного излучения с расстояния до 200 метров. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2020 году.

Недавно МЛК впервые был использован для демонтажа выведенных из эксплуатации высотных металлоконструкций — кранов-перегружателей ТЭЦ в Кургане. С помощью лазерного комплекса специалисты разрезали несущие опоры двух кранов высотой до 40 м и грузоподъёмностью до 32 т. Сложность работ заключалась в близости демонтируемых конструкций к складской инфраструктуре угольного склада на ТЭЦ.

«Наш комплекс обеспечивает оперативные специальные технологические работы и может применяться для решения широкого круга задач, таких как дистанционная разделительная лазерная резка, подводная газолазерная резка, а также для ликвидации техногенных аварий, например, разлива нефтепродуктов. Важно, что в этот раз использование метода дистанционной разделительной лазерной резки позволило с ювелирной точностью провести демонтаж с соблюдением всех требований промышленной безопасности — контейнер с МЛК и персонал находились на расстоянии до 100 м от объекта», — отметил генеральный директор научного института «Росатома» в Троицке Кирилл Ильин.

Демонтаж металлоконструкций на ТЭЦ в Кургане был проведен в партнёрстве с Группой строительных компаний «Реформа». Вероятно, МЛК будут взяты на вооружение компанией для проведения работ по дистанционному демонтажу.

Мобильный лазерный комплекс (МЛК) создан на основе серийных волоконных иттербиевых лазеров. Комплекс собран на базе контейнера, в котором размещаются оборудование и места для двух операторов. В 2023 году МЛК применялся для утилизации затонувших кораблей на Сахалине (специалисты разрезали корпус судна, находящегося вблизи причала на глубинах до 4 м), а также прошёл испытания по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (с помощью лазерного излучения специалисты осуществили поджиг горючей смеси с расстояния около 300 метров). А ещё им можно сбивать сосульки и ледяные наросты, но это уже другая история.

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Рубрики: Новости Hardware, окружающая среда, российская наука и промышленность,
Теги: лазеры, промышленность
лазеры, промышленность
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