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Antec выпустила компактный БП SF850X мощностью 850 Вт

Компания Antec выпустила компактный блок питания SF850X. Новинка, обладающая мощностью 850 Вт, получила сертификат энергоэффективности 80 Plus Gold, свидетельствующий о том, что под нагрузкой его КПД достигает 92 %.

Источник изображения: Antec

Источник изображения: Antec

Размеры блока питания Antec SF850X составляют 100 × 125 × 63,5 мм. Он имеет модульную схему подключения кабелей и оснащён одной линией +12 В, через которую выводится мощность до 850 Вт.

Antec SF850X соответствует стандартам питания ATX 3.1 и PCIe 5.0. В его состав в том числе входит один 12+4-контактный разъём питания 12VHPWR для видеокарт. Компоненты блока питания охлаждаются 92-мм вентилятором на базе гидродинамического подшипника.

Блок питания получил различные системы защиты, включая защиту от превышения силы тока (OCP), защиту от превышения напряжения (OVP), защиту от превышения мощности (OPP), защиту от короткого замыкания (SCP), защиту от понижения напряжения в сети (UVP), защиту от всплесков и бросков напряжения (SIP), защиту от перегрева (OTP) и защиту при очень низкой нагрузке (NLO). На блок питания Antec SF850X компания заявляет семилетнюю гарантию.

Новинка уже доступна в продаже. Правда, производитель не сообщил её стоимость.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: блок питания, antec, atx 3.1, pci express 5.0
блок питания, antec, atx 3.1, pci express 5.0
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