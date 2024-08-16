Antec начала продажи портативной консоли Core HS на Ryzen 7 7840U с 6-дюймовым экраном-слайдером

Компания Antec сообщила выпуске в продажу своего первого портативного игрового устройства под названием Core HS. Формально новинка является переименованной китайской портативной игровой приставай AyaNeo Slide.

Устройство оснащено 6-дюймовым экраном с разрешением 1080p. Дисплей установлен на сдвижных шарнирах. Под экраном скрывается физическая QWERTY-клавиатура. В отличие от более дорогих портативных игровых консолей Core HS не оснащена тачпадами.

В основе новинки применяется 8-ядерный AMD Ryzen 7 7840U на архитектуре Zen 4, оснащённый 12 исполнительными блоками встроенной графики на архитектуре RDNA 3. Тот же чип, например, используется в портативных игровых приставках ROG Ally (переименован в Ryzen Z1) и Lenovo Legion Go, однако Core HS может использовать обычные потребительские драйверы AMD, а не их OEM-версии. На приставку также установлено приложение AyaNeo Space, в котором содержатся различные игровые функции, такие как оверлей и настройки схемы питания.

Процессор консоли Core HS может работать при TDP до 28 Вт. Приставка поддерживает установку NVMe-накопителей M.2 2280 объёмом до 4 Тбайт. Также устройство оснащено батарей на 46,2 Вт·ч и поддерживает Wi-Fi 6E.

В конфигурации с 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-7500 и SSD объёмом 512 Гбайт новинка оценивается в $499. Версия с 32 Гбайт ОЗУ и накопителем на 2 Тбайт получила ценник $699.

В старшей конфигурации приставка предлагается с переносным чехлом, защитным покрытием для экрана и док-станцией.