Huawei готовится представить смартфон со складываемым втрое экраном

Генеральный директор потребительского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu) был замечен с необычным складным смартфоном с тремя экранами на двух шарнирах. Согласно последним слухам и утечкам, презентация этого устройства может состояться уже в следующем месяце.

Популярный аккаунт WHYLAB в социальной сети Weibo опубликовал фотографии, на которых Ричард Ю использует складной смартфон с тройным экраном, держа его в руках в сложенном состоянии. Судя по фотографиям, толщина сопоставима с обычными складными смартфонами, но возможно, он даже тоньше, чем Samsung Galaxy Z Fold 6 и более ранние модели, пишет Android Authority.

Ключевой особенностью нового устройства является наличие двух шарниров, позволяющих складывать смартфон дважды. Это инженерное решение даёт возможность увеличить размер разворачиваемого экрана до впечатляющих 10 дюймов, что значительно превосходит размеры дисплеев существующих складных смартфонов (7,6-8 дюймов) и возможно станет полноценной заменой планшетам с большим экраном.

Однако, как отмечает Android Authority, у такой инновационной конструкции могут быть и потенциальные недостатки. Среди них наличие двух складок на экране из-за использования двух шарниров, а также повышенная стоимость компонентов из-за большего размера дисплея и дополнительного шарнира.

По информации известного инсайдера Digital Chat Station, презентация устройства может состояться в сентябре. Остаётся ждать официального анонса от Huawei, чтобы узнать все подробности о характеристиках и возможностях этого смартфона.