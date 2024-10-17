Обзор системы жидкостного охлаждения Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360

Как это ни странно, но продукцию североамериканской компании Iceberg Thermal на 3DNews мы тестировали только один раз – это была термопаста Iceberg Thermal BLACKIce (сейчас компания изменила ее название на FUZEIce). Между тем компания занимается разработкой и производством систем охлаждения различного типа уже более 15 лет, и к сегодняшнему дню в её актуальном ассортименте значатся четырнадцать процессорных кулеров, две системы жидкостного охлаждения, а также более десятка моделей вентиляторов и термоинтерфейсы двух типов. Поэтому мы посчитали интересным изучить и протестировать процессорные системы охлаждения Iceberg Thermal, начав сразу же с флагмана – IceFLOE OASIS 360. Несмотря на тот факт, что перед нами классическая система жидкостного охлаждения необслуживаемого типа, у неё есть несколько особенностей, выгодно отличающих СЖО от одноклассников. Обо всех них, а также об эффективности и уровне шума системы мы расскажем вам в сегодняшнем материале.

⇡# Технические характеристики и стоимость

Наименование характеристик Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360 (IFOA36-BAN) Радиатор Размеры (Д × Ш × В), мм 398 × 120 × 27 Размеры оребрения радиатора (Д × Ш × В), мм 362 × 118 × 21 Материал радиатора Алюминий Число каналов в радиаторе, шт. 12 Расстояние между каналами, мм 7,5 Плотность радиатора, FPI 20-21 Термическое сопротивление, °C/W н/д Объём хладагента, мл н/д Вентиляторы на радиаторе Количество вентиляторов 3 Модель вентилятора IceGALE Lightning ARGB Gen2 Типоразмер 120 × 120 × 26 Диаметр крыльчатки/статора, мм 112 / 43 Количество и тип подшипника(ов) 1, FDB Скорость вращения, об/мин 200–2200 (±10%) (ШИМ-регулировка) Максимальный воздушный поток, CFM 76,74 Уровень шума, дБА 28,9 (макс.) Максимальное статическое давление, мм H 2 O 2,8 (макс.) Номинальное/стартовое напряжение, В 12 / 3,7 Энергопотребление: заявленное (измеренное), Вт 3,6 / 2,0 Срок службы, часов/лет 70 000 / >8 Масса одного вентилятора, г 129 Длина кабеля, мм 500 (+300) Помпа Размеры (Д × Ш × В), мм 69 × 60 × 60 Производительность, л/ч н/д Высота подъёма воды, м н/д Скорость ротора помпы (заявленная/измеренная), об/мин 3100 (±10%) / 3050 Тип подшипника н/д Срок службы подшипника, часов/лет 100 000 / >11 Номинальное напряжение, В 12,0 Энергопотребление: заявленное/измеренное, Вт 4,56 / 4,94 Уровень шума, дБА 20 Длина кабеля, мм 510 Водоблок Размеры основания водоблока, мм 55,8 × 55,8 Материал и структура Медь, микроканальная структура Совместимость с платформами AMD Socket AM4/AM5/AM3(+)/AM2(+)/FM2(+)/FM1 Intel LGA115(х)/1200/1700/20xx/18xx Дополнительно Длина шлангов, мм 430 Внешний/внутренний диаметр шлангов, мм 6-Dec Хладагент Нетоксичный, антикоррозионный (пропиленгликоль) Максимальный уровень TDP, Вт н/д Термопаста Iceberg (в отдельном шприце) Подсветка Крышки помпы и вентиляторов (адресуемая) Масса системы в сборе, г 1 461 Гарантийный срок, лет 7 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ н/д

⇡#Упаковка и комплектация

Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360 поставляется в яркой картонной коробке, заклеенной в плёнку. Её лицевую сторону украшает крупное фото вращающихся крыльчаток вентиляторов и помпы с подсвеченным логотипом, что сразу же привлекает внимание потенциальных покупателей.

На противоположной стороне коробки приведены подробные технические характеристики СЖО, перечень поддерживаемых процессоров и схематичное расположение системы в корпусе ПК (один из вариантов).

На торце коробки приведены перечни компонентов СЖО и комплектующих с указанием их количества.

В коробку вставлена корзина из пористого картона с отсеками, где и размещены компоненты СЖО.

В комплектацию Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360 входят две усилительные пластины для платформ Intel, пять комплектов винтов и гаек, прижимная пластина для AMD, кабель-разветвитель для вентиляторов, кабель-переходник питания для помпы, термопаста, инструкция по сборке и купон с QR-кодами.

Система жидкостного охлаждения производится в Китае. На официальном сайте указан гарантийный срок длительностью семь (!) лет. Но местные ритейлеры — IceFLOE OASIS 360 уже появилась в продаже в России — обещают лишь двухлетнюю гарантию.

Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360 представляет собой классическую систему жидкостного охлаждения необслуживаемого типа с 360-мм радиатором и тремя 120-мм вентиляторами. Радиатор соединён с помпой двумя гибкими шлангами. Система заправлена и полностью готова к эксплуатации.

Основным компонентом любой СЖО является радиатор. Здесь он выполнен из алюминия и имеет размеры 398 × 120 ×27 мм.

При этом размеры оребрения (перфорированная «гребёнка» и каналы) равны 362 × 118 × 21 мм – стандартные значения для AiO СЖО, не считая толщины.

Дело в том, что у большинства СЖО такого класса толщина оребрения радиатора не превышает 17 мм, здесь же Iceberg Thermalпредлагает более толстый радиатор увеличенной площади. Значит, можно рассчитывать на более высокий уровень эффективности.

Правда, на этом особенности радиатора IceFLOE OASIS 360 заканчиваются. Конструктивно он стандартный и состоит из 12 плоских каналов, расставленных с 7,5-мм расстоянием друг от друга, пространство между которыми заполнено алюминиевой гофролентой с перфорацией. Плотность радиатора равна 20-21 FPI.

На большем из торцов радиатора размещены два фитинга с опрессованными гибкими шлангами, а рядом с ними расположен клапан сброса давления.

Резиновые шланги длиной 430 мм (от фитинга до фитинга) находятся в плотной синтетической оболочке. Их внешний диаметр равен 12 мм, а внутренний, скорее всего, составляет стандартные 6 мм.

Следующим компонентом СЖО является помпа со встроенным водоблоком. Размеры этой части СЖО составляют 69 × 60 × 60 мм. Вся конструкция накрыта пластиковым кожухом, в крышку которого встроена декоративная панель с логотипом компании и светодиодной подсветкой.

Скорость вращения ротора помпы составляет 3100 об/мин с допуском 10% в обе стороны, по данным мониторинга скорость оказалась равна 3050 об/мин. Интересно, что уровень шума помпы не должен превышать 20 дБА – это одно из самых низких заявленных значений для AiO СЖО. Измеренное энергопотребление насоса равно 4,94 ватта, а длина кабеля питания и мониторинга – 510 мм. Поколение помпы в характеристиках системы не указано, зато указан срок службы наработки помпы на отказ – впечатляющие 100 тысяч часов непрерывной работы.

Медный водоблок системы Iceberg ThermalIceFLOE OASIS 360 имеет классическую микроканальную структуру.

Размеры контактной площадки водоблока равны 55,8 × 55,8 мм. Качество обработки очень высокое, а поверхность идеально ровная.

Благодаря этому даже на выпуклом теплораспределителе тестового процессора конструктивного исполнения LGA1700 были получены максимально близкие к равномерным отпечатки.

За охлаждение радиатора отвечают три 120-мм вентилятора с семилопастными крыльчатками диаметром 112 мм, смонтированными на 43-мм статоре с тонкими, слегка изогнутыми стойками. Модель вентиляторов – IceGALE Lightning ARGB Gen2. Конструктивно они рассчитаны на высокое статическое давление при низком уровне шума.

Скорость вращения крыльчаток вентиляторов регулируется методом широтно-импульсной модуляции в диапазоне от 200 до 2200 об/мин с 10-процентным допуском на максимальных оборотах. Максимальный воздушный поток одного вентилятора может достигать 76,74 CFM, статическое давление – 2,8 мм H 2 O, а уровень шума не более 28,9 дБА. На 2200 оборотах шумят ниже 29 дБА? Выглядит фантастично, но посмотрим.

Гидродинамический подшипник вентиляторов должен прослужить не менее 70 тысяч часов, что эквивалентно восьми годам непрерывной работы. Кстати, на статоре вентиляторов указано, что они разработаны в США, а производятся в Китае.

По результатам измерений, стартовое напряжение вентиляторов равно 3,7 В, а максимальное энергопотребление – 2 Вт.

Уголки рамок вентиляторов оснащены резиновыми демпферами, способствующими снижению уровня шума.

От каждого вентилятора отходят два кабеля: питания и мониторинга, а также кабель синхронизируемой подсветки. Последние можно соединить друг с другом, задействовав только один ARGB-коннектор на плате. А вот для подключения трёх вентиляторов к одному 4-pin разъёму необходимо соединить их все единым кабелем из комплекта поставки.

В зависимости от конфигурации вашего корпуса, вентиляторы можно установить на радиатор как с внутренней, так и с внешней стороны. Мы используем первый вариант установки вентиляторов.

Предельный уровень TDP процессора в характеристиках Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360 не указан, но, как правило, для 360-мм СЖО он находится у отметки 300 ватт. Добавим, что масса системы в сборе составляет 1461 грамм.

⇡#Совместимость и установка

Если вы подбираете себе подобную систему жидкостного охлаждения, то место для размещения 360-мм радиатора с троицей вентиляторов у вас в корпусе, скорее всего, уже есть — это является необходимым условием для установки такой СЖО. А вот о совместимости водоблока с процессором в случае Iceberg ThermalIceFLOE OASIS 360 беспокоиться вообще не стоит, поскольку его можно установить на процессоры AMD конструктивного исполнения Socket AM5/AM4 и процессоры Intel конструктивного исполнения LGA115(х)/1200/1700/20xx/18xx. Проще говоря, на любые процессоры, используемые в домашних системах. Упростить процесс сборки поможет пошаговая инструкция (формат PDF, 22 Мбайт).

Мы устанавливали систему в корпусе Thermaltake Core X71 на материнскую плату с разъёмом LGA1700, для чего сквозь плату в backplate необходимо ввернуть стойки с резьбой.

К ним потом и притягивается водоблок подпружиненными винтами. Всё просто, но использование тонких пластиковых backplate в комплекте с Iceberg ThermalIceFLOE OASIS 360 несколько расстраивает.

Внутри корпуса система выглядит так же, как и большинство других СЖО этого типоразмера.

А вот после включения подсветка её вентиляторов и крышки помпы добавят праздника даже самому скучному корпусу системного блока.

Подсветка синхронизируется с подсветкой других комплектующих и настраивается через оригинальный софт материнских плат. И напоследок маленький штришок: крышка помпы с логотипом Iceberg поворачивается на 360 градусов, что позволит правильно сориентировать её при любой установке помпы на процессор.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности Iceberg ThermalIceFLOE OASIS 360 и её соперников было проведено в закрытом корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель производительных ядер – 54, частота – 5,4 ГГц, множитель энергоэффективных ядер – 43, частота – 4,3 ГГц, напряжение Vcore – 1,145-1,150 В. В BIOS материнской платы MSI был выставлен третий уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 260 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,933 ГГц при напряжении 1,39 В, а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-42-42-54 CR2 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VCCSA фиксировалось на уровне 1,040 В.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 23H2 (22631.4249). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.11-5545 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура наиболее горячего из восьми производительных ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя, а также средняя максимальная температура по всем таким ядрам. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры всех производительных ядер процессора, их усреднённые значения и дельта температур между ядрами. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 24,2–26,9 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Первым соперником Iceberg Thermal IceFLOE OASIS 360 стала система жидкостного охлаждения такого же форм-фактора – PCCooler DS360 BK.

Вторым конкурентом стал суперкулер PentaWave Z06D, оснащённый двумя штатными 120-мм вентиляторами.

Скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

Эффективность двух систем жидкостного охлаждения различается не более чем на один градус Цельсия в диапазоне от максимальной скорости до 1400 об/мин. При этом Iceberg ThermalIceFLOE OASIS 360 чуть-чуть проигрывает PCCooler DS360 BK. Далее на 1200 об/мин разрыв увеличивается до двух градусов Цельсия, а на 1100 об/мин – до трёх градусов. На тихих 1000, 900 и 800 об/мин разница между этими СЖО составляет 1,5-2 градуса Цельсия в пользу PCCooler. Суперкулер PentaWave Z06D отстаёт от них на 6-7 градусов Цельсия и способен охладить процессор только при снижении скорости вентиляторов не ниже 1100 об/мин (дальше уже троттлинг или зависание). В общем, обе СЖО очень близки по эффективности охлаждения, а об их уровне шума нам расскажет следующий график.

В этой дисциплине Iceberg ThermalIceFLOE OASIS 360 без преувеличения доминирует. Уровень шума трёх её вентиляторов действительно ниже, чем у троицы тихих PCCooler, которые мы хвалили в предыдущем обзоре. Субъективно-комфортными (36 дБА по нашей методике) три одновременно работающих вентилятора IceGALE Lightning остаются до скорости 1140 об/мин, а тихими (33 дБА) их можно назвать до 1020 об/мин. Это весьма уверенные показатели уровня шума. Вторит им и крайне тихая помпа СЖО – всего 29,8 дБА, что позволяет отнести её к бесшумным насосам, не так уж и часто встречающимся в AiO СЖО.

Система жидкостного охлаждения Iceberg ThermalIceFLOE OASIS 360 не привносит каких-то новаторских идей и смелых решений, однако своё место в обширном ассортименте AiO СЖО она вполне способна отвоевать, благодаря низкому уровню шума вентиляторов с настраиваемой подсветкой, очень тихой помпе с поворотной крышкой и также ARGB-подсветкой, семилетней официальной гарантии и высокой эффективности охлаждения. Именно за счёт более низкого уровня шума вентиляторов система способна нивелировать ту небольшую разницу в эффективности охлаждения, которую мы наблюдали в тестах, а в отдельных режимах даже способна вырваться вперёд. Кроме всего перечисленного, система в полной мере универсальна, предельно проста в сборке и установке, не требует обслуживания (не считая удаления пыли). Из недостатков IceFLOE OASIS 360 можем выделить только хлипкие пластиковые backplate для Intel. А ещё Iceberg нужно определиться с ценой для российского рынка, чтобы их продукт успешно конкурировал с огромным ассортиментом 360-мм СЖО других производителей, дерзко демпингующих в последнее время.