Обзор смартфона Google Pixel 9 Pro XL: это солнце не для нас

Google тоже, с некоторым запозданием, начала давать своим гаджетам неудобоваримые длиннющие названия. Раньше были версии либо XL (до Pixel 4 включительно), либо Pro. Теперь есть и Pro, и Pro XL. Они, как и у Apple, различаются только диагональю экрана (6,3 и 6,8 дюйма) и емкостью батареи (чтобы увеличенный экран прокормить), в остальном это идентичные гаджеты. Мы взяли самый жирный Pixel, чтобы посмотреть заодно, получилось ли у Google сделать его хотя бы относительно удобным.

Что касается отличий от Google Pixel 8 Pro помимо этой возникшей раздвоенности, то тут все относительно скромно. Это опять слегка измененный дизайн (но без резких движений, «пиксели» все равно опознаются сразу), новая широкоугольная камера, новая фронтальная камера, новая аппаратная платформа собственной разработки и чуть увеличенный, а также более яркий экран. Также стоит сказать про расширенные возможности искусственного интеллекта, на который Google как раз и делает основную ставку, задвигая аппаратные обновления на второй план. Но тут, как обычно в последнее время, есть серьезный нюанс.

За возможность протестировать устройство в очередной раз благодарим наших друзей из магазина «Биг Гик».

Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 8 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra Apple iPhone 16 Pro Max HUAWEI Pura 70 Ultra Дисплей LTPO OLED, 6,8 дюйма, 2992 × 1344 точки (486 ppi); 120 Гц LTPO OLED, 6,7 дюйма, 2992 × 1344 точки (489 ppi); 120 Гц 6,8 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3088 (500 ppi); 120 Гц 6,9 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2868 × 1320 (460 ppi); 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2844 × 1260 (460 ppi); 120 Гц Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Glass Victus 2 Corning Gorilla Armor Ceramic Shield glass (2024) Crystal Armor Kunlun Glass Процессор Google Tensor G4: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,1 ГГц + 3 × ARM Cortex-A720, частота 2,6 ГГц + 4 × ARM Cortex-A520, частота 1,92 ГГц) Google Tensor G3: девять ядер (1 × ARM Cortex-X3, частота 3,0 ГГц + 4 × ARM Cortex-A715, частота 2,45 ГГц + 4 × ARM Cortex-A510, частота 2,15 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,39 ГГц, 5 × ARM Cortex-A720, частота от 2,9 до 3,1 ГГц, 2 × ARM Cortex-A520, частота 2,2 ГГц) Apple A18 Pro: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,05 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,42 ГГц) Kirin 9010: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,3 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,18 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,55 ГГц) [неофициальная информация] Графический контроллер ARM Mali-G715 MC7 Immortalis-G715s MC10 Adreno 750 Apple A18 GPU (6 ядер) Maleoon 910 [неофициальная информация] Оперативная память 16 Гбайт 12 Гбайт 12 Гбайт 8 Гбайт 16 Гбайт Флеш-память 128/256/512/1024 Гбайт 128/256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 512 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Одна nano-SIM и одна eSIM Одна nano-SIM и одна eSIM Две nano-SIM (есть поддержка eSIM) Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) или две nano-SIM (версия для Китая) Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA CDMA 800/1900 CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA2000 CDMA2000 1xEV-DO CDMA2000 Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 (международная версия) LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 (международная версия) LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE, диапазоны зависят от версии. В международной версии: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 Сотовая связь 5G SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79(международная версия) SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78 (международная версия) SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 Диапазоны зависят от версии. В международной SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 Нет (международная версия) SA/NSA (китайская версия, диапазоны не уточняются) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 NFC Есть Есть Есть Есть (Apple Pay) Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, термометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, термометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Нет Есть, на экране Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,7 + 48 Мп, ƒ/2,8 + 48 Мп, ƒ/1,7 (диапазон ЭФР от 12 до 110 мм), фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на главной и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,7 + 48 Мп, ƒ/2,8 + 48 Мп, ƒ/2,0 (диапазон ЭФР от 12 до 113 мм), фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на главной и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 + 50 + 10 + 12 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/3,4 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 111 мм), оптический стабилизатор с основной и обеими зум-камерами, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль: 48 + 48 + 12 Мп + LiDAR, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,8 (ЭФР от 13 до 120 мм), фазовый автофокус, оптическая стабилизация — в основном модуле и телемодулях, светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 + 50 + 40 Мп, ƒ/1,6 – ƒ/4,0 + ƒ/2,1 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 95 мм), гибридный автофокус на главном модуле, автофокус на двух других модулях, оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 42 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 10,5 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки, + биометрический датчик/датчик глубины 13 Мп, ƒ/2,4, автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 19,23 Вт·ч (5060 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 37 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 19,19 Вт·ч (5050 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 30 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 16,88 Вт·ч (4441 мА·ч, 3,8 В); зарядки нет в комплекте (мощность не указывается, совместимость с Power Delivery 2.0) Несъемный аккумулятор: 19,76 Вт·ч (5200 мА·ч, 3,8 В) Размер 162,8 × 76,6 × 8,5 мм 162,6 × 76,5 × 8,8 мм 162,3 × 79 × 8,6 мм 163 × 77,6 × 8,3 мм 162,6 × 75,1 × 8,4 мм Масса 221 грамм 213 граммов 232/233 грамма 227 граммов 226 граммов Защита корпуса IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Операционная система Android 14 Android 14 Android 14, оболочка One UI iOS 18 Android, оболочка EMUI 14 (без сервисов Google) Актуальная цена От 114 990 рублей От 60 000 рублей От 85 000 рублей (неофициальная версия), от 114 990 рублей (официальная версия) От 150 990 рублей От 78 000 рублей (неофициальная версия), от 109 990 рублей (официальная версия)

Google Pixel 9 (что обычный, что Pro, чтo Pro XL) не отступили от фирменного стиля: плоские панели, поперечная плашка с камерами и всякой связанной с ними машинерией. Но панель теперь не на всю ширину, а заключена в овальный блок. Не сказать, что это что-то меняет в восприятии гаджета, который безошибочно распознается как «очередной пиксель», но это хотя бы какое-то обновление.

Стоит сказать, что эта плашка, как обычно, очень сильно выступает над и так не слишком тонким корпусом. Очень загадочно, что же такое Google делает со своими камерами, что они требуют столько места. Вроде бы вполне обычные по оптическим характеристикам модули, а кажутся просто огромными. Заявленная толщина (8,5 мм) – это без учета того самого блока, добавляющего еще минимум 3-4 миллиметра.

К солидной толщине (хотя на фоне конкурентов Pixel 9 Pro XL ничем не удивляет – а, например, предшественник был еще толще) добавляется серьезный вес – 221 грамм. Да, это действительно XL. Тут важнее, чтобы Google не решила в следующем году еще расширить размерную линейку.

При этом в руке держать смартфон относительно удобно – ребра слегка скруглены и не впиваются в ладонь и пальцы, несмотря на плоские грани, спинка выполнена из матового, бархатистого на ощупь стекла. Из-за габаритов и того, что это матовое, но все же стекло (а не искусственная кожа, например) смартфон все равно чуть страшновато держать, особенно при съемке в горизонтальном положении. Рекомендую сразу заказать чехол – в комплекте его, конечно, нет.

Лицевая панель решена стандартным способом – фронталка в индивидуальном отверстии сверху, крохотные рамки (экран занимает 88% лицевой поверхности), почти незаметная прорезь разговорного динамика под верхней гранью.

Цветовых вариаций четыре: белая, нежно-розовая, светло-серая и темно-серая. Не хватает ярко-розового варианта, как у базового Pixel 9.

Функциональные элементы вполне привычные – выделяется, пожалуй, только особая панель на верхней грани, которая кажется выдвижной камерой, модной совсем недавно. Но это антенна 5G-модема.

Уникальная ситуация – новый Pixel дебютировал не одновременно со свежим Android. Смартфон получил все тот же Android 14, что и прошлый на старте. Не совсем ясно, зачем нарушать установившийся порядок – лучше уж было отложить выпуск смартфона, чем отходить от такой доброй традиции. И все же что сделано – то сделано.

Тем более даже в Pixel Launcher на базе Android 14 на Pixel 9 достаточно нового и интересного, но, увы, не для нас. Речь о расширенных возможностях искусственного интеллекта, конечно же. В позапрошлом году именно Google первой вшила несколько любопытных опций, связанных с нейросетями, прямо в операционную систему. Тогда мы говорили о возможности убирать с фотографий различные предметы. В прошлом – о встроенном генераторе обоев (сейчас нет только у ленивых). Но в этом году первенство по количеству (да и качеству) встроенных ИИ-функций перешло, пожалуй, к Samsung. И Google решила догонять при помощи чат-бота Gemini – своеобразного умного помощника с расширенными полномочиями. В России он, если не морочиться с зарубежными аккаунтами и особыми вариантами доступа в сеть, не работает. Также не работают функции Pixel Screenshot (поиск информации по всем скриншотам в базе) и Pixel Studio (создание картинок по текстовому запросу, в том числе и в рамках общения с Gemini).

А вот функция «Добавь меня» вполне работает. Благодаря ей можно делать портреты вдвоем с кем-то, не прося никого вас сфотографировать или не размещая смартфон на какой-то поверхности. Делаете один снимок, затем просите вашего спутника сделать второй, поместив вас в рамку с уже сделанным снимком. Получается… ну, неплохо. Появляется небольшой эффект зловещей долины (что-то на этом фото не так), но только если присматриваться. Но в целом опция кажется довольно ненужной – скорее просто игрушка, чем что-то реально полезное. Разве только в парных походах может пригодиться, когда совсем уж не хочется делать селфи.

Остальное применение ИИ в Pixel Launcher – это просто расширенные возможности редактирования фотографий в галерее («Google Фото»). Смартфон сам предлагает какие-то улучшения, также самостоятельно решает, делать «живое фото» или нет, позволяет менять небо на фотографии, размывать фон постфактум на снимках, сделанных не в портретном режиме, и так далее. Это помимо удаления объектов с фотографий. На месте и возможность «дорисовывать» фотографии, загружая их в Google Cloud и набираясь терпения (нейросети требуется время). Работает все это неровно, но в целом возможности, конечно, богатые, ничего не скажешь.

Галерея скриншотов

В остальном это привычная Android 14 c малозаметным Pixel Launcher. Чистый «робот» с набором фирменных опций — это как раз то, ради чего (наряду с камерой) и покупают «пиксели». Но все большее число актуальных сервисов становится недоступным в России, так что и причин для покупки гаджета становится все меньше. Работает система очень быстро, стабильно, занимает в памяти 14 Гбайт. Обещают семь лет обновлений, вплоть до Android 21. На Android 15 все современные «пиксели» пересядут уже в октябре, то есть, возможно, уже и пересели на момент публикации этого материала.

Галерея скриншотов 2

В Pixel 9 Pro XL доступны как сканер отпечатков пальцев, так и система идентификации лица – при помощи фронтальной камеры, без датчика глубины. Сканер отпечатков размещен под поверхностью экрана, использован оптический сенсор с умеренной чувствительностью (палец приходится немного задержать в зоне распознавания отпечатка), но зато с отличной стабильностью распознавания — повторять касания практически не нужно. И, самое главное, он находится высоко на экране — перехватывать смартфон в руке, чтобы дотянуться до него большим пальцем, не приходится. Есть тактильная отдача при срабатывании. Есть и особенная опция идентификации пользователя – при помощи часов Pixel Watch, синхронизированных с этим смартфоном.

⇡#Дисплей и звук

Естественно, Google Pixel 9 Pro XL получил свежий дисплей. Было бы странно выпустить самый здоровенный «пиксель» в истории и поставить на него экран от прошлой модели, да еще и «стандартной» размерности. Но по основным параметрам, если смотреть только в характеристики, поменялась лишь диагональ: 6,8 против 6,7 дюйма. А так – та же матрица (LTPO OLED), то же разрешение – 2992 × 1344 точки (слегка просела плотность пикселей – 486 ppi, но это в любом случае исчерпывающее значение). И это все еще 8-битная панель.

Само собой, дисплей поддерживает повышенную частоту обновления, причем это LTPO-панель, так что частота может меняться мелкими шажками в диапазоне от 1 до 120 Гц (главное – активировать динамическое изменение самим смартфоном). Регулирует частоту гаджет корректно, случаев, когда в играх, к примеру, она падает до недопустимых значений, я не наблюдал. И да, в играх повышенная частота поддерживается. Частота ШИМ не указывается, но, скорее всего она такая же, как и у панели Pixel 8 Pro: мерцание хорошо заметно.

А вот что изменилось помимо диагонали – так это яркость дисплея. Причем не сказать, что у предшественника были с этим какие-либо проблемы. Но Pixel 9 Pro XL предлагает что-то совсем запредельное. Заявленный пик динамической яркости в 3000 кд/м2 — это ладно, это даже не рекорд. Кто-то и большие цифры называет, просто условия для достижения этих цифр нужны очень специфические, инструментально повторить их, по сути, нельзя. Другое дело – статическая яркость, да еще и в «лабораторных» условиях. Мы измеряем яркость экранов смартфонов в условиях не слишком яркого искусственного света (светодиодных ламп). И тут Google Pixel 9 Pro XL выдает абсолютный рекорд за все годы измерений – 1186 кд/м2. Удивительный результат. Само собой, экран полностью соответствует стандартам HDR10 и HDR10+.

Набор настроек экрана более-менее типичный для любого Android-смартфона: можно активировать светлую или темную тему, подрегулировать шрифты, включить берегущий зрение режим с теплыми цветами («ночная подсветка») и повысить чувствительность сенсора экрана, чтобы было удобно пользоваться смартфоном в перчатках или с защитным стеклом (Always-On Display). Из интересного – появилась встроенная диагностика сенсорного слоя, позволяющая уточнить проблему перед обращением в сервис. Цветопередача дисплея регулируется. На выбор предлагаются два режима работы: с натуральными цветами или адаптивной регулировкой в зависимости от отображаемой на экране информации. По умолчанию включен адаптивный режим, я замерил цветопередачу и в нем, и в режиме с «натуральными» цветами.

В режиме «натуральных цветов» Pixel 9 Pro XL демонстрирует цветовой охват, в точности соответствующий стандарту sRGB. Гамма в норме — средний уровень составляет 2,18, кривые чуть «пляшут», но ничего критичного. Температура эталонная – график ровный, четко на уровне 6 500 К. Среднее отклонение Delta E по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 1,09 при норме в 3 и эталоне в 2. Превосходный результат.

В адаптивном режиме экран пытается подстроиться под текущее изображение, но делает он это не очень точно. Несмотря на то, что наши тестовые паттерны выполнены в стандарте sRGB, охват оказывается чуть шире. Гамма и температура не меняются, а вот среднее отклонение Delta E по палитре Color Checker составляет уже 2,38. Это все равно хороший уровень, но в «натуральном» режиме дисплей Pixel 9 Pro XL работает точнее.

По звуку у Pixel 9 Pro XL все стандартно. Аналоговый разъем отсутствует, есть Bluetooth 5.3 с поддержкой ключевых профилей для передачи данных высокого разрешения – aptX, aptX HD и LDAC. Очень интересно, что для своей собственной платформы у Google получилось лицензировать профиль-эндемик чипсетов Qualcomm. Имеются и стереодинамики — вместе с расположенным на нижней грани выделенным работает также разговорный. Ничего выдающегося в плане звука, но громкость хорошая и на пике ничего не хрипит.

Google Pixel 9 Pro XL оснащен свежей фирменной платформой – Google Tensor G4.

Изменения относительно Google Tensor G3 значительные, но интересно, что не все – к лучшему. Основные вычислительные ядра актуализировались. Их тут теперь восемь, а не девять: одно ARM Cortex-X4 тактовой частотой 3,1 ГГц, три ARM Cortex-A720 частотой 2,6 ГГц и четыре ARM Cortex-A520 частотой 1,92 ГГц (любопытно, что энергоэффективные ядра работают на меньшей частоте, чем у Tensor G3). Набор инструкций – ARMv9.2-A. Технологический процесс тот же – 4 нм. А вот графическая подсистема – ARM Mali-G715 MP7 тактовой частотой 940 МГц. Частота выше, но при этом графика относится к семейству Mali, а не старшему Immortalis, и это означает, что система аппаратно не поддерживает трассировку лучей, что для флагманской платформы в 2024 году — нонсенс.

И да, на практике все оказывается примерно так, как и ожидаешь, глядя на характеристики процессора. По чистой производительности смартфон уступает почти всем конкурентам (кроме HUAWEI Pura 70 Ultra – проблемы китайской компании с разработкой и использованием чипов хорошо известны), причем очень значительно. В графических тестах мы видим местами отставание в два раза. Смартфон все равно шустрый, да и в целом Google не обещала делать самые мощные игровые гаджеты (хотя играть на «пикселе» можно без проблем), но все это несколько несолидно.

Графики производительности смартфона Google Pixel 9 Pro XL

Зато, что важнее, новая платформа гораздо менее склонна к перегреву, нежели предыдущая, – да и троттлинг заметно ниже, до 30%. Это вполне средний индустриальный уровень. Google Pixel 8 Pro, напомню, не просто постоянно троттлил, но еще и перегревался под особо серьезными нагрузками. Pixel 9 Pro XL же даже в AnTuTu нагревается лишь на 5 градусов, в играх он теплеет, но пользоваться смартфоном комфортно.

Хорошо, пусть производительность и правда у других флагманов избыточная, у «пикселя» же просто достаточная. Но почему не поставить в свой дорогущий смартфон самую быструю память? Увы нет, снова — UFS 3.1 (ладно, понятно почему – опять ограничения платформы). Диапазон доступных вариантов по объему накопителя обширный: от 128 Гбайт до 1 Тбайт. Зачем и кому сегодня нужен смартфон с 128 Гбайт памяти без опции расширения картой памяти (ее тут, конечно, нет) – неизвестно. Зато оперативки вдоволь – 16 Гбайт стандарта LPDDR5x.

Связь и беспроводные коммуникации

В Pixel 9 Pro XL есть и 4G-, и 5G-модемы, список диапазонов зависит от той версии, которая вам достанется, – в России могут быть разные варианты. Но скорее всего, с LTE у вас будет все в порядке. А вот VoLTE как не поддерживался, так и не поддерживается в России по умолчанию. Что касается операторских карточек – то предусмотрена одна физическая (nano-SIM) и одна виртуальная eSIM.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e/7, NFC, UWB (опять же не работает в РФ), спутниковая связь для экстренных вызовов (и снова мимо РФ). Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

Система камер сама по себе не поменялась – в Google Pixel 9 Pro XL три тыльных модуля, отвечающих, соответственно, за три фокусных расстояния: от расширенного угла обзора до пятикратного оптического зума. Две из трех камер оставлены нетронутыми в сравнении с Pixel 8 Pro, а вот широкоугольная – новая.

Для всех использующихся в смартфоне сенсоров известны параметры, но не конкретные модели, остается только догадываться. В главной камере установлен сенсор размером 1/1,31" (отдельный пиксель — 1,2 мкм) и разрешением 50 мегапикселей. Вероятнее всего, это Samsung ISOCELL GNK. Оптика — стабилизированная, светосилой f/1,7, с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 24 мм. Автофокус — гибридный (фазовый + контрастный/лазерный). Зум-камера также идентична той, что мы видели в предшественнике: тоже Quad Bayer, но уже на 48 мегапикселей, габариты – 1/2,55" (отдельный пиксель размерами 0,7 мкм). Объектив – с ЭФР (по EXIF) 113 мм, светосилой f/2,8, есть фазовый автофокус и оптический стабилизатор. А вот широкоугольная камера – новая. Интересно, что сенсор стал меньше – это опять же 48-мегапиксельная матрица, но габаритами 1/2,55" (0,7 мкм), тогда как на Pixel 8 Pro был установлен датчик с габаритами 1/2,0" (0,8 мкм). Кажется странным, пока не замечаешь светосилу оптики – те же f/1,7, что и на главной камере! Удивительно светлый объектив для широкоугольного. Добавим про наличие в нем автофокуса и обозначим ЭФР – 13 мм.

Как и прежде, Pixel 9 Pro XL по умолчанию снимает как с тремя базовыми фокусными расстояниями, так и с двукратным «гибридным» зумом, использующим кроп от снимка, сделанного в максимальном разрешении. Десятикратный зум при этом опять оставлен за скобками, хотя теоретическая возможность имеется – телефотомодуль тут тоже с Quad Bayer-сенсором.

Набор базовых возможностей камеры по сравнению Pixel 8 Pro не поменялся: помимо трех базовых фокусных расстояний, которые обеспечивают три тыльные камеры, смартфон может снимать с двукратным зумом. Для этого используется главная камера с Quad Bayer-сенсором — классический «гибридный» метод, когда съемка ведется с использованием всех субпикселей (здесь — пятидесяти), а затем совершается кроп до стандартного разрешения. Интересно, что кроп с телефотомодуля, тоже обладающего Quad Bayer-сенсором, не используется — можно было бы получить, например, гибридный десятикратный зум, но Google пренебрегла такой возможностью.

Главная камера в плане механики та же, что на прошлом «пикселе», но обработка чуть поменялась. Смартфон больше не перебирает с четкостью, сохраняя некоторый баланс между детализацией и естественностью изображения. Изображения в любом случае будут очень резкие, но не настолько, чтобы нещадно резать глаза. С балансом белого Google тоже научилась работать еще в прошлом поколении – цветопередача почти всегда попадает в точку, сохраняя баланс между холодными и теплыми оттенками. При этом опция регулировки температуры вручную тоже никуда не делась. Динамический диапазон отличный. Ночью, если не активировать специальный режим, камера очень сильно проваливает тени, но отключать его нет никакой необходимости, а с этой надстройкой картинка тоже получается чистая и с хорошей детализацией. И да, бликов тоже стало меньше – то есть прогресс достигнут даже без изменения датчика изображения и/или оптики.

Зум-камера при дневном освещении или в условиях яркого искусственного света работает превосходно – опять же, программное повышение резкости не бросается в глаза, картинка сбалансированная, динамический диапазон в порядке, цветопередача не меняется в зависимости от фокусного расстояния. А вот при слабом освещении и ночью модуль, как и прежде, теряется – сильно падает детализация, возможен брак по резкости. Не могу сказать, что пятикратный зум становится бесполезным, но он «ограниченно годен», скажем так. Двукратный «гибридный» зум реализован отлично – тут как раз всегда заметен легкий «перешарп», но при этом ночью эту опцию по фокусному расстоянию можно использовать так же свободно, как и главную камеру.

Широкоугольная камера работает отлично – могу сказать, что компромисс в габаритах сенсора в пользу повышенной светосилы оправдался. Днем картинка чуть менее резкая по краям, чем была ранее (и это при том, что фокусное расстояние тут чуть более узкое), но по балансу светов и теней ситуация более приятная, я почти не пересвечивал снимки. Ночью же модуль себя проявляет уже однозначно лучше – любопытно, что этому модулю ночной режим в темноте идет даже чуть меньше, чем базовый. Да, картинка более шумная и темная, зато камера лучше обрабатывает источники света в кадре и нет ощущения замыленности.

Общие ощущения от камеры Google Pixel 9 Pro XL очень хорошие – фактически единственным заметным недостатком предложенного набора камер становится работа зум-модуля в темноте.

Ночной режим активирован в камере по умолчанию, но его можно принудительно отключить. Также можно выбрать ночной режим осознанно – в карусели режимов. Реализована ночная съемка стандартно для современных смартфонов: гаджет делает серию снимков с различной экспозицией за несколько секунд (от одной секунды до трех) и затем объединяет их, дорабатывая результат при помощи нейросетей. Изображение становится более ярким, приобретает дополнительные детали и насыщенность в тенях, но при этом небо оказывается слишком уж сглаженным, а ярко освещенные объекты могут быть пересвеченными. Так что режим хорош, но есть и побочки.

В Pixel 9 Pro XL можно фотографировать с предельным разрешением на каждую из камер, и даже с двукратным зумом, где срабатывает программное повышение детализации. И это тот редкий случай, когда сделанные на смартфон снимки с повышенным разрешением действительно выглядят таковыми. Да, динамический диапазон проседает, но в целом именно здесь использование этой опции кажется хоть немного обоснованной, особенно с условием применения повышения резкости с одновременным кропом (Zoom Out). Также стоит сказать про возможность снимать как в JPEG, так и в RAW – пригодится тем, кто любит затем обрабатывать фотографии на компьютере.

Портреты Pixel 9 Pro XL снимает хорошо. Здесь нет каких-то интересных фильтров или изобилия настроек — только два фокусных расстояния… и все. Даже ретушь, мелькнувшая впервые на прошлой модели, снова пропала. Но излишняя резкость на модели, подчеркивающая все недостатки кожи, к счастью, не вернулась. При этом хотелось бы все же как-то регулировать воздействие смартфона на объект съемки — он все-таки слегка улучшает внешность, но исключительно на свой вкус. Контроль, прямо скажем, тут был бы совсем не лишним. В остальном все хорошо — размывает фон гаджет корректно, тон кожи приятный, с фокусировкой нет проблем.

На Pixel 9 Pro XL можно снимать очень неплохое макро. Лучше всего для этого, что интересно, подходит двукратный гибридный зум — по дистанции фокусировки это более-менее базовая широкоугольная оптика (24 мм, напомню) с двукратным кропом — в итоге крупные планы смотрятся хорошо. Минус: поймать фокус в макрорежиме (он, кстати, активируется автоматически, но можно включить его принудительно) порой бывает непросто — для камеры это словно бы стоит дополнительных усилий. Плюс — если получилось попасть в резкость, очень радует боке, да и детализация в целом.

Приложение не изменилось по сравнению с прошлыми версиями Pixel. Минималистичное оформление с необходимостью делать лишние движения, чтобы добраться до базовых настроек (вроде активации ночного режима в основном экране съемки), необычный переключатель с фото на видео (вместо просто еще одного режима в карусели), отличная «память» приложения, возвращающая вас каждый раз к тем настройкам, на которых вы остановились, разветвленная система подсказок и настроек (вроде экспозиции или тона теней). Режимов съемки при этом немного, количество опций снова сократили после кратковременного порыва к их увеличению на Pixel 8.

Галерея снимков

По видеосъемке изменений побольше, чем с фото. Во-первых, Pixel 9 Pro XL (да и любой Pixel 9) умеет снимать в разрешении вплоть до 8К с 30 кадрами в секунду — но в этом случае переключаться между камерами в процессе съемки нельзя. А вот в 4К 60р — уже без проблем. Во-вторых, добавились те самые элементы ИИ, которые должны были появиться еще на Pixel 8, но через несколько месяцев после его выхода — мы в обзоре этого смартфона их не успели застать. Их два. Первое — «Улучшение видео», где смартфон на свой вкус корректирует освещение, цвета и стабилизацию, — работает эта настройка в любом разрешении вплоть до 8К. Второе — «Ночная съемка», более-менее то же самое, но нейросеть обрабатывает уже исключительно ночные видео, добиваясь более яркой, четкой и малошумной картинки. Есть одно но — обе надстройки требуют значительного времени и места на вашем облачном хранилище Google Drive, куда смартфон сгружает ролики для последующей обработки. Причем времени – это мягко сказано. Небольшой ролик (менее минуты) может обрабатываться до суток, а то и больше. Для некоторых видео я просто не дождался конца обработки. Да и эффективность обработки под сомнением – в ночном режиме разница минимальна, и я не всегда даже могу сказать, что обработка пошла на пользу. В режиме же «Улучшение видео» картинка выравнивается по светам, но становится темнее в целом, словно бы снята в «темном ключе».

В остальном — все как прежде. Между четырьмя фокусными расстояниями можно быстро переключаться, причем звук «перемещается» вслед за масштабированием. Есть несколько вариантов стабилизации — вполне эффективная стандартная, «активность» (в Full HD-разрешении с частотой 30 кадров в секунду, только на главную камеру, но есть опция включения двукратного зума) и «блокировка» (включается двукратный зум, картинка «фиксируется», как на штативе, — для статичной съемки с рук с минимальной динамикой). Можно снимать видео с поддержкой 10-битного HDR. В целом качество видео неплохое, но только если вы замерли в статике — мне не слишком понравилось, как смартфон отрабатывает движения при шагах, картинка очень неприятно дергается, особенно этот эффект заметен ночью. Также переключение между фокусными расстояниями происходит резковато.

Селфи-камера в Google Pixel 9 Pro XL установлена новая — 42 мегапикселя, объектив светосилой ƒ/2,2 с фазовым автофокусом. Интересно, что снимает эта камера в том же разрешении, что и селфи-модуль предшественника, — 10,5 мегапикселя. Только тут мы видим, конечно, Quad Bayer-сенсор, который дает возможность использовать два фокусных расстояния (базовый угол обзора и расширенный — 0,7х) без заметных потерь в качестве и снижения разрешения. Ретуши нет, но портретный режим с размытием фона работает отлично. В целом по качеству селфи вопросов к «пикселю» никаких, все шикарно. С видео тоже все хорошо — съемка доступна в разрешении 4К с частотой до 60 кадров в секунду, тоже есть опция изменения фокусного расстояния.

В Google Pixel 9 Pro XL установлен аккумулятор емкостью 19,28 Вт·ч (5060 мА·ч, 3,8 В). Огромный прогресс по сравнению с Pixel 8 Pro – прибавка составила 10 мА·ч! По одному миллиампер-часу на каждую сотую дюйма, прибавленную к диагонали дисплея. Прямо так и представляю инженеров Google, кропотливо высчитывающих, как все привести в баланс, чтобы смартфон был точно такой же по автономности, как и предыдущий. Так, впрочем, и выходит. Автономность у «пикселя» вполне приемлемая — как правило, искать розетку в течение дня вам не придется. Но и забывать поставить его на ночь на зарядку тоже не стоит.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, при включенном Wi-Fi, Google Pixel 9 Pro XL продержался ровно 13 часов. Для смартфона с OLED-экраном результат не выдающийся. Но и вполне укладывающийся в рамки нормы.

Зарядного устройства в комплекте, конечно же, нет. И абы какая зарядка не подойдет — нормально электричество забирает смартфон только с адаптеров USB Power Delivery. От некоторых адаптеров смартфон просто не будет заряжаться вовсе. Предельная поддерживаемая мощность — 37 Вт, при этом сама Google выпустила (опциональный) зарядник на 45 Вт, но всю мощность смартфон забрать будет не в состоянии. Зарядится на «максималке» гаджет примерно за час двадцать — совсем как-то не впечатляет. Есть поддержка беспроводной зарядки — 23 Вт с Pixel Stand 2, 12 Вт с Qi. И есть обратная беспроводная зарядка, которая подойдет для наушников или других аксессуаров.

Google Pixel 9 Pro/Pro XL, как и базовый «пиксель», кажется, постепенно переходит из разряда базового выбора для любителя чистого Android, который готов на покупку устройства, официально не поставляющегося в Россию, в разряд гаджетов для фанатов бренда и больших ценителей именно того, как смартфон Google снимает. Причем не скажу, что он далеко впереди других смартфонов на Android, речь скорее о некоторой ауре фирменного приложения Google и его особой «магии в обработке». Но сейчас это скорее уже вопрос репутации, по факту какого-то особенного волшебства Pixel не даст.

Как не даст волшебства и в других ипостасях, не только в камере — мог бы, но от нас отрезана значительная часть ИИ-фишек, на которых и строится, по сути, очарование девятого «пикселя». Без них же переплачивать за новый смартфон Google, который в остальном не так уж далеко шагнул вперед по сравнению с предшественником, стоящим сейчас примерно на 50 тысяч рублей дешевле, я не вижу смысла. Чисто технически — аппаратная платформа примерно той же мощности (но гораздо более «прохладная», да), примерно тот же экран (но более яркий), схожие камеры (но с более крутым широкоугольным модулем) и примерно тот же дизайн. Стоят ли эти немногочисленные но вашего внимания — решать вам.

Достоинства:

большое количество функций на основе искусственного интеллекта;

качественная сборка, влагозащита IP68, узнаваемый дизайн;

«чистый» Android 14 с самыми оперативными (и долговременными) обновлениями и набором индивидуальных функций;

очень плавная работа ОС — с привычно шикарным вибромоторчиком;

запредельно яркий и превосходно настроенный OLED-дисплей с 120-герцевым режимом;

очень качественная тыльная камера – на всех фокусных расстояниях;

съемка видео с интересными опциями постобработки при участии нейросетей;

поддерживается беспроводная зарядка — как прямая, так и обратная.

Недостатки:

значительная часть функций на основе искусственного интеллекта не запустится без танцев с бубном либо не запустится даже после исполнения самого замысловатого танца;

смартфон очень большой и тяжелый, а блок камер очень сильно выступает над корпусом;

невысокая производительность;

нет слота для карты microSD;

одна SIM-карта;

ночью зум-модуль снимает хуже, чем у конкурентов;

есть погрешности при съемке видео;

отсутствует зарядное устройство в комплекте;

нет официальных продаж в России.

За предоставленный на тест смартфон Google Pixel 9 Pro XL благодарим магазин BigGeek