Сегодня 15 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Google лишь незначительно улучшила проце...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Google лишь незначительно улучшила процессор Tensor G4 для Pixel 9 — он далеко не флагманский

Смартфоны серии Google Pixel 9 дебютировали со множеством новых аппаратных и программных возможностей, а работают они на новом процессоре Google Tensor G4. Этот чип, в основу которого лёг прошлогодний Tensor G3, был разработан совместно с Samsung. Ядра центрального и графического процессоров основаны на архитектуре Arm, а собственные решения Google использованы в блоках ускорения искусственного интеллекта, обработки изображений и безопасности.

Источник изображений: google.com

Источник изображений: google.com

Google Tensor G4 работает на ядрах Arm центрального и графического процессоров и производится с использованием 4-нм техпроцесса Samsung — возможно, это та же технология 4LPP+, что применяется при выпуске собственного чипа корейского производителя Exynos 2400, но Google этого не подтвердила. Компания не раскрыла конфигурацию процессора, но, утверждает Android Authority, здесь одно ядро Arm Cortex-X4 с тактовой частотой 3,1 ГГц, три Cortex-A720 на 2,6 ГГц и четыре Cortex-A520 на 1,95 ГГц. Примечательно, что у прошлогоднего Tensor G3 средний кластер содержал на одно ядро больше, что грозит просадкой многоядерной производительности чипа, но процессоры от Google и без того никогда не славились передовыми скоростями.

Графическая подсистема Tensor G4 представлена процессором Arm Mali-G715. Число его ядер Google также не раскрыла, но в Android Authority предполагают, что их снова семь, правда, тактовая частота выросла с 890 до 940 МГц, а значит, чип будет серьёзно отставать от флагманских Qualcomm Snapdragon и MediaTek Dimensity. Принадлежность к серии Mali выдаёт у графики отсутствие поддержки трассировки лучей — она появилась в линейке Arm Immortalis. Google, справедливости ради, никогда и не обещала, что её процессоры будут демонстрировать передовую производительность на рынке — в своих смартфонах компания всегда делала упор на уникальные функции. Тем не менее, разница между G3 и G4 представляется минимальной, и не каждый поклонник марки увидит смысл в обновлении телефона до последней модели.

Одним из главных аргументов в пользу Tensor были и остаются функции ИИ, включая новейшие возможности Gemini и вычислительной фотографии Google. И снова компания не раскрыла архитектуры своего TPU (ИИ-ускорителя), но поведала некоторые подробности о том, на что он способен. Важнейшим его преимуществом Google называет «лидирующую в отрасли» скорость вывода 45 токенов в секунду. Но этот результат был получен при запуске локальной модели Gemini Nano, у которой не более 3,5 млрд параметров. Для сравнения, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 выдаёт 15 токенов в секунду для модели с 10 млрд параметров, а MediaTek Dimensity 9300 обрабатывает 7 млрд параметров со скоростью 20 токенов в секунду. Другими словами TPU в Google Tensor G4 действительно быстрый, но он явно не опережает конкурентов. Кроме того, ИИ-ускоритель на чипе последней версии, вероятно, тот же, что был у Tensor G3, — ядро rio.

Оперативная память устройства не встроена в процессор, но у базового Google Pixel 9 её 12 Гбайт и 16 Гбайт у версий Pro. Это важно для работы приложений с ИИ — более того, некоторая её область выделяется специально для ИИ и не достается другим приложениям. Прочие компоненты Tensor G4 также перекочевали из Tensor G3: сигнальный процессор GXP для обработки камеры и звука, блок медиакодека BigWave и чип безопасности Titan M2. Модем обновился с модели Samsung Exynos 5300 до Exynos 5400 — он поможет устранить некоторые проблемы с подключением, что были у предыдущего, а его энергоэффективность на 50 % выше. Поддерживается стандарт 3GPP Release 17, предусматривающий возможность работы с орбитальными сетями 5G NTN (Non-Terrestrial Networks) — в отсутствие наземной мобильной связи экстренные сообщения можно будет отправлять напрямую на спутники.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Вышли обзоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X — прироста производительности почти нет
Стандартный Google Assistant в новых смартфонах Google Pixel 9 заменён на ИИ-чат-бот Gemini
Google Pixel 9 с помощью ИИ-функции поможет создавать идеальные фотографии
Google представила складной Pixel 9 Pro Fold с большим 8-дюймовым экраном и ценой от $1799
Энтузиаст показал раскуроченный Ryzen 9000 после неудачного скальпирования
Уязвимость Sinkclose в чипах AMD может сделать миллионы компьютеров не подлежащими восстановлению
Рубрики: Новости Hardware, процессоры, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: google, tensor, процессор
google, tensor, процессор
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 35
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 12
Minds Beneath Us — разум в чужом теле. Рецензия 7
Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Zeekr приступила к поставкам электромобилей с LFP-батареей, заряжающейся на 80 % за 10 минут
В Японии начали установку базовых станций 5G с антеннами, встроенными в оконные стёкла
«Это была мясорубка»: Saber объяснила, почему в Warhammer 40,000: Space Marine 2 кооператив только на трёх игроков
Обнаружена гибель самой массивной звезды за всю историю наблюдений приливных разрушений
OpenAI развернула свежую версию модели GPT-4o в ChatGPT, но её отличия разработчики скрывают
Apple усиливает давление на Tencent из-за обхода комиссии в WeChat 22 мин.
Только не упоминай VMware: Dell Technologies и Nutanix представили совместные HCI-решения 5 ч.
Steam начнёт скрывать бесполезные обзоры — Valve запустила тестирование новой системы 5 ч.
«У нас дома есть своя Warframe»: геймплейная демонстрация шутера Simulakros вызвала вопросы насчёт его оригинальности 6 ч.
Ролевой шутер Witchfire от бывших разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро ворвётся в ранний доступ Steam 8 ч.
Copilot в Microsoft Edge научился обрабатывать PDF-файлы, и это может стать причиной утечки данных 8 ч.
Microsoft включит шифрование BitLocker в Windows 11 по умолчанию 8 ч.
Создатели Bee Simulator анонсировали стелс-экшен Barkour про пса-спецагента — игру уже прозвали смесью Stray, «Джона Уика» и «Миссии невыполнима» 9 ч.
В Telegram появились закрытые каналы с платной подпиской и просмотр .PDF и .DOCX-файлов 10 ч.
«Порт, за который я бы заплатил»: фанат создал браузерную версию классической Diablo — она работает даже на смартфонах 10 ч.
900 серверов, 1,5 ПФлопс и 15 Пбайт: шесть суперкомпьютерных центров России объединились в научный HPC-консорциум 4 ч.
Apple разрабатывает роботизированную руку со встроенным iPad — проект получил высокий приоритет 5 ч.
Apple продолжает разработку моноблока iMac с экраном более 30 дюймов 5 ч.
Apple откроет доступ к NFC для сторонних разработчиков в iOS 18.1 5 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Samsung Odyssey OLED G6 G60SD: движение в верном направлении? 5 ч.
AOC выпустила «чертовски быстрый» 27-дюймовый монитор для киберспорта Agon Pro AG276QZD2 6 ч.
Tachyum собрала логический прототип феноменального процессора Prodigy, но его выпуск снова отложен 8 ч.
Вышли обзоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X — прироста производительности почти нет 10 ч.
Прибыль Foxconn превзошла прогнозы благодаря ИИ-буму, а спрос на смартфоны не растёт 10 ч.
Google лишь незначительно улучшила процессор Tensor G4 для Pixel 9 — он далеко не флагманский 12 ч.