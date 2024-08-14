Google лишь незначительно улучшила процессор Tensor G4 для Pixel 9 — он далеко не флагманский

Смартфоны серии Google Pixel 9 дебютировали со множеством новых аппаратных и программных возможностей, а работают они на новом процессоре Google Tensor G4. Этот чип, в основу которого лёг прошлогодний Tensor G3, был разработан совместно с Samsung. Ядра центрального и графического процессоров основаны на архитектуре Arm, а собственные решения Google использованы в блоках ускорения искусственного интеллекта, обработки изображений и безопасности.

Google Tensor G4 работает на ядрах Arm центрального и графического процессоров и производится с использованием 4-нм техпроцесса Samsung — возможно, это та же технология 4LPP+, что применяется при выпуске собственного чипа корейского производителя Exynos 2400, но Google этого не подтвердила. Компания не раскрыла конфигурацию процессора, но, утверждает Android Authority, здесь одно ядро Arm Cortex-X4 с тактовой частотой 3,1 ГГц, три Cortex-A720 на 2,6 ГГц и четыре Cortex-A520 на 1,95 ГГц. Примечательно, что у прошлогоднего Tensor G3 средний кластер содержал на одно ядро больше, что грозит просадкой многоядерной производительности чипа, но процессоры от Google и без того никогда не славились передовыми скоростями.

Графическая подсистема Tensor G4 представлена процессором Arm Mali-G715. Число его ядер Google также не раскрыла, но в Android Authority предполагают, что их снова семь, правда, тактовая частота выросла с 890 до 940 МГц, а значит, чип будет серьёзно отставать от флагманских Qualcomm Snapdragon и MediaTek Dimensity. Принадлежность к серии Mali выдаёт у графики отсутствие поддержки трассировки лучей — она появилась в линейке Arm Immortalis. Google, справедливости ради, никогда и не обещала, что её процессоры будут демонстрировать передовую производительность на рынке — в своих смартфонах компания всегда делала упор на уникальные функции. Тем не менее, разница между G3 и G4 представляется минимальной, и не каждый поклонник марки увидит смысл в обновлении телефона до последней модели.

Одним из главных аргументов в пользу Tensor были и остаются функции ИИ, включая новейшие возможности Gemini и вычислительной фотографии Google. И снова компания не раскрыла архитектуры своего TPU (ИИ-ускорителя), но поведала некоторые подробности о том, на что он способен. Важнейшим его преимуществом Google называет «лидирующую в отрасли» скорость вывода 45 токенов в секунду. Но этот результат был получен при запуске локальной модели Gemini Nano, у которой не более 3,5 млрд параметров. Для сравнения, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 выдаёт 15 токенов в секунду для модели с 10 млрд параметров, а MediaTek Dimensity 9300 обрабатывает 7 млрд параметров со скоростью 20 токенов в секунду. Другими словами TPU в Google Tensor G4 действительно быстрый, но он явно не опережает конкурентов. Кроме того, ИИ-ускоритель на чипе последней версии, вероятно, тот же, что был у Tensor G3, — ядро rio.

Оперативная память устройства не встроена в процессор, но у базового Google Pixel 9 её 12 Гбайт и 16 Гбайт у версий Pro. Это важно для работы приложений с ИИ — более того, некоторая её область выделяется специально для ИИ и не достается другим приложениям. Прочие компоненты Tensor G4 также перекочевали из Tensor G3: сигнальный процессор GXP для обработки камеры и звука, блок медиакодека BigWave и чип безопасности Titan M2. Модем обновился с модели Samsung Exynos 5300 до Exynos 5400 — он поможет устранить некоторые проблемы с подключением, что были у предыдущего, а его энергоэффективность на 50 % выше. Поддерживается стандарт 3GPP Release 17, предусматривающий возможность работы с орбитальными сетями 5G NTN (Non-Terrestrial Networks) — в отсутствие наземной мобильной связи экстренные сообщения можно будет отправлять напрямую на спутники.