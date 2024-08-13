Сегодня 14 августа 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Google представила Pixel 9 Pro и Pixel 9...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Google представила Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL с чипом Tensor G4, ярким экраном Super Actua и ценой от $999

Компания Google провела мероприятие Made by Google 2024, в рамках которого официально представила аппаратные и программные новинки. Среди прочего поисковый гигант анонсировал новые смартфоны Pixel 9, причём модель Pro впервые доступна в двух размерах.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Pixel 9 Pro оснащён 6,3-дюймовым дисплеем, тогда как Pixel 9 Pro XL получил 6,8-дюймовый экран. В обоих случаях используются панели Super Actua, которые обеспечивают высокий уровень яркости экрана и частоту обновления 120 Гц. В верхней части экрана имеется круглое отверстие, в котором расположена 42-мегапиксельная фронтальная камера с углом обзора 103º. Основная камера построена на базе 50-мегапиксельного датчика, который дополняют сверхширокоугольный модуль на 48 Мп и телеобъектив на 48 Мп.

Основная камера обеспечивает съёмку видео в формате 8K на скорости до 30 кадров в секунду с поддержкой Video Bust и Super Res Zoom. Из прошлогоднего флагмана в Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL также перекочевали другие функции, такие как Night Sight Video, Audio Magic Eraser, Macro Focus Video и др.

Аппаратной основой флагманов стал фирменный восьмиядерный процессор Google Tensor G4, который способен обеспечить работоспособность нейросети Gemini Nano на устройстве локально. Это означает, что пользователи смогут задействовать ИИ-функции, для работы которых не требуется подключение к удалённым серверам, что обеспечивает дополнительную конфиденциальность.

Конфигурацию дополняют 16 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт, 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт. Из-за отличия в размерах флагманы Google оснащены разными аккумуляторными батареями: в Pixel 9 Pro — на 4700 мА·ч, а в Pixel 9 Pro XL — на 5060 мА·ч. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка мощностью до 45 Вт, которая позволяет зарядить батарею с 0 до 70 % за 30 минут.

Оба смартфона получили поддержку фирменных ИИ-функций, которые объединены под общим названием Google AI. К ним относится функция Gemini Live, которая позволяет вести беседы с улучшенным голосовым помощником. В дополнение к этому появилось 10 новых голосов ассистента. С помощью Pixel Studio можно генерировать и редактировать изображения с помощью текстовых подсказок, что делает возможным не только создание новых картинок, но и изменение уже имеющихся на устройстве изображений.

Ещё в Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL поддерживается функция Call Notes, которая создаёт резюмирующий текст и полную расшифровку последнего звонка в тот момент, когда пользователь кладёт трубку (работает, если вызов длился более 30 секунд). Функция Pixel Screenshot использует нейросеть Gemini и другие алгоритмы, чтобы помочь пользователю находить нужную информацию среди хранящихся на устройстве скриншотов.

На территории США также будет работать функция Satellite SOS, которая позволит связаться с экстренными службами через спутниковую связь, если нет сигнала сотовой связи. В течение первых двух лет за использование этой функции не будет взиматься дополнительная плата. В дополнение к этому появилось новое приложение Pixel Weather, которое использует нейросеть для составления точных и детальных прогнозов погоды. Работающая локально Gemini Nano также способна генерировать прогнозы погоды и демонстрировать их в установленное пользователем время.

Несмотря на то, что новые смартфоны Google выходят на этапе завершения фазы тестирования бета-версии Android 15, поставляться они будут с Android 14. Производитель обещает выпускать обновления операционной системы и функций в течение семи лет, а Android 15 станет доступна в ближайшие месяцы.

Оба флагмана Google будут доступны в нескольких цветовых вариантах: обсидиан, фарфор, орех и розовый кварц. Что касается розничной стоимости, то цена Pixel 9 Pro начинается от $999, а Pixel 9 Pro XL — от $1099.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Стандартный Google Assistant в новых смартфонах Google Pixel 9 заменён на ИИ-чат-бота Gemini
Google свернула продажи смартфонов Pixel 7, Pixel 7 Pro и оригинального Pixel Fold
Google представила беспроводные наушники Pixel Buds Pro 2 с активным шумоподавлением и поддержкой ИИ
Alibaba выпустила математические языковые модели Qwen2-Math, которые лучше аналогов от OpenAI и Google
Google наладила выпуск Pixel 8 в Индии — незадолго до анонса его преемника
Google AdSense полностью уходит из РФ — аккаунты российских пользователей будут деактивированы
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: pixel 9 pro, pixel 9 pro xl, google, смартфоны
pixel 9 pro, pixel 9 pro xl, google, смартфоны
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Гид по выбору игрового монитора в 2024 году: всё дело в скорости! 34
Обзор видеокарты Acer Predator BiFrost Intel Arc A770 OC: матч-реванш 12
Minds Beneath Us — разум в чужом теле. Рецензия 7
Обзор смартфона Motorola Razr 50 Ultra: когда сдал все хвосты 4

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФАС призвала DNS, «Ситилинк» и «М.видео» добровольно ограничить цены
Baldur’s Gate 3 стала второй в истории игрой, заслужившей премию «Хьюго» — высшую награду в жанрах фэнтези и научной фантастики
«Это была мясорубка»: Saber объяснила, почему в Warhammer 40,000: Space Marine 2 кооператив только на трёх игроков
Realme показала самую быструю в мире зарядку для смартфонов мощностью 320 Вт
Полупроводниковые предприятия рискуют остаться без квалифицированных кадров, и ИИ здесь не поможет
Стартап xAI Илона Маска запустил новый чат-бот Grok-2, который вошёл в пятёрку лучших 10 мин.
Google предупредила об отключении облачного сервиса BigQuery в России 9 сентября 12 мин.
Художники одержали важную победу в деле об авторских правах против Stability AI и Midjourney 14 мин.
Стандартный Google Assistant в новых смартфонах Google Pixel 9 заменён на ИИ-чат-бота Gemini 22 мин.
Obsidian впервые за три года рассказала, что происходит с The Outer Worlds 2 3 ч.
Valve подтвердила, что SteamOS получит совместимость с Asus ROG Ally и другими консолями 4 ч.
В России создали аналог A-GPS для смартфонов на базе ГЛОНАСС 5 ч.
OpenAI развернула свежую версию модели GPT-4o в ChatGPT, но её отличия разработчики скрывают 5 ч.
Разработчики Bye Sweet Carole отложили релиз, чтобы кардинально улучшить игру — это приключенческий хоррор в стиле классических мультфильмов Disney 6 ч.
Google заблокирует для России облачный сервис анализа больших данных 6 ч.
Nimbus Data превратила Tesla Cybertruck в мобильное All-Flash хранилище BatArray 27 мин.
Обнаружена гибель самой массивной звезды за всю историю наблюдений приливных разрушений 3 ч.
Не было гвоздя: дефицит быстроразъёмных соединений для СЖО обошёлся Supermicro в $800 млн отложенной выручки 3 ч.
NASA впервые использовало квантовый датчик в космосе — он засёк, как вибрирует МКС 5 ч.
Создание ЦОД при Кольской АЭС оценили в 1,4 млрд рублей — в ценах 2022 года 5 ч.
SK hynix подняла цены на DDR5-память на 15-20 % 6 ч.
Учёные отменили эксперимент по искусственному охлаждению Земли атмосферным аэрозолем 7 ч.
3 сентября на Tech2b Conf расскажут о решениях для ИТ-инфраструктуры и лучших практиках внедрения 8 ч.
Капитализация Nvidia выросла на $420 млрд за четыре дня — инвесторы позабыли про «ИИ-пузырь» 8 ч.
Razer возобновила продажи геймерской мыши Naga для левшей по цене $80 10 ч.