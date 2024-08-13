Google представила Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL с чипом Tensor G4, ярким экраном Super Actua и ценой от $999

Компания Google провела мероприятие Made by Google 2024, в рамках которого официально представила аппаратные и программные новинки. Среди прочего поисковый гигант анонсировал новые смартфоны Pixel 9, причём модель Pro впервые доступна в двух размерах.

Pixel 9 Pro оснащён 6,3-дюймовым дисплеем, тогда как Pixel 9 Pro XL получил 6,8-дюймовый экран. В обоих случаях используются панели Super Actua, которые обеспечивают высокий уровень яркости экрана и частоту обновления 120 Гц. В верхней части экрана имеется круглое отверстие, в котором расположена 42-мегапиксельная фронтальная камера с углом обзора 103º. Основная камера построена на базе 50-мегапиксельного датчика, который дополняют сверхширокоугольный модуль на 48 Мп и телеобъектив на 48 Мп.

Основная камера обеспечивает съёмку видео в формате 8K на скорости до 30 кадров в секунду с поддержкой Video Bust и Super Res Zoom. Из прошлогоднего флагмана в Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL также перекочевали другие функции, такие как Night Sight Video, Audio Magic Eraser, Macro Focus Video и др.

Аппаратной основой флагманов стал фирменный восьмиядерный процессор Google Tensor G4, который способен обеспечить работоспособность нейросети Gemini Nano на устройстве локально. Это означает, что пользователи смогут задействовать ИИ-функции, для работы которых не требуется подключение к удалённым серверам, что обеспечивает дополнительную конфиденциальность.

Конфигурацию дополняют 16 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 128 Гбайт, 256 Гбайт, 512 Гбайт или 1 Тбайт. Из-за отличия в размерах флагманы Google оснащены разными аккумуляторными батареями: в Pixel 9 Pro — на 4700 мА·ч, а в Pixel 9 Pro XL — на 5060 мА·ч. В обоих случаях поддерживается быстрая зарядка мощностью до 45 Вт, которая позволяет зарядить батарею с 0 до 70 % за 30 минут.

Оба смартфона получили поддержку фирменных ИИ-функций, которые объединены под общим названием Google AI. К ним относится функция Gemini Live, которая позволяет вести беседы с улучшенным голосовым помощником. В дополнение к этому появилось 10 новых голосов ассистента. С помощью Pixel Studio можно генерировать и редактировать изображения с помощью текстовых подсказок, что делает возможным не только создание новых картинок, но и изменение уже имеющихся на устройстве изображений.

Ещё в Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL поддерживается функция Call Notes, которая создаёт резюмирующий текст и полную расшифровку последнего звонка в тот момент, когда пользователь кладёт трубку (работает, если вызов длился более 30 секунд). Функция Pixel Screenshot использует нейросеть Gemini и другие алгоритмы, чтобы помочь пользователю находить нужную информацию среди хранящихся на устройстве скриншотов.

На территории США также будет работать функция Satellite SOS, которая позволит связаться с экстренными службами через спутниковую связь, если нет сигнала сотовой связи. В течение первых двух лет за использование этой функции не будет взиматься дополнительная плата. В дополнение к этому появилось новое приложение Pixel Weather, которое использует нейросеть для составления точных и детальных прогнозов погоды. Работающая локально Gemini Nano также способна генерировать прогнозы погоды и демонстрировать их в установленное пользователем время.

Несмотря на то, что новые смартфоны Google выходят на этапе завершения фазы тестирования бета-версии Android 15, поставляться они будут с Android 14. Производитель обещает выпускать обновления операционной системы и функций в течение семи лет, а Android 15 станет доступна в ближайшие месяцы.

Оба флагмана Google будут доступны в нескольких цветовых вариантах: обсидиан, фарфор, орех и розовый кварц. Что касается розничной стоимости, то цена Pixel 9 Pro начинается от $999, а Pixel 9 Pro XL — от $1099.