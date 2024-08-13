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Представлен Pixel 9 — базовый смартфон с ИИ на чипе Tensor G4

Google представила сегодня на мероприятии Made by Google 2024 ряд новинок, включая смартфон Pixel 9. Это базовая модель новой серии, обладающая возможностями флагмана, включая мощный процессор, набор функций ИИ от Google, функцию Satellite SOS и поддержку редактора Magic Editor.

Google Pixel 9 построен на процессоре Tensor G4, в состав которого входит ядро с повышенной производительностью Arm Cortex-X4, три ядра Cortex-A720, а также четыре Cortex-A520, графический ускоритель Mali-G715 и модем Exynos 5400. Объём оперативной памяти составляет 12 Гбайт, что немаловажно для локального использования нейросети Gemini Nano.

Смартфон оснащён 6,3-дюймовым дисплеем Actua OLED с разрешением FHD+ (2424×1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2700 кд/м2. Google отказалась от оптического сканера отпечатков пальцев в пользу более надёжного ультразвукового, встроенного в дисплей. Защиту дисплея от царапин обеспечивает прочное стекло Gorilla Glass Victus 2.

В верхней части дисплея находится фронтальная камера с 10,5-Мп сенсором производства Samsung. На «островке» на задней панели размещены основной 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GNK размером 1/1,31 дюйма с поддержкой оптической стабилизации и 48-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор размером 1/2,55 дюйма с улучшенным режимом макросъёмки крупных планов. Смартфон получил функцию Add Me, позволяющую объединить в один снимок две фотографии. Благодаря использованию ИИ он будет выглядеть как обычный групповой снимок. Также сообщается о функциях Night Sight для астрофотографических снимков, Best Take и т.д.

Батарея ёмкостью 4700 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, обеспечивающую восполнение заряда до 55 % ёмкости за 30 минут. Новое зарядное устройство Google USB-C мощностью 45 Вт поставляется отдельно. По защите от влаги и пыли устройство соответствует стандарту IP68.

Pixel 9 поставляется с ОС Android 14 с обновлением до Android 15 в ближайшее время. Google обещает в течение 7 лет предоставлять обновления ОС и безопасности. Следует отметить, что функция экстренной спутниковой связи будет доступна только в США. В течение первых двух лет услуга будет предоставляться бесплатно.

Pixel 9 доступен в четырёх цветах: Porcelain (фарфор), Peony (пион), Wintergreen (зелёный) и Obsidian (чёрный). Цена Pixel 9 начинается от $799.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: google, google pixel, смартфон
google, google pixel, смартфон
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