Обзор PCIe 5.0-накопителя Adata Legend 970 Pro: первый не на Phison

Первые высокопроизводительные накопители для настольных ПК, подключаемые по интерфейсу PCIe 5.0 x4, появились на рынке полтора года назад. Число таких SSD, предлагаемых различными компаниями, за это время успело вырасти до нескольких десятков. Однако все они построены на одной и той же платформе Phison E26 и в целом предлагают примерно одинаковый уровень производительности. Маловероятно, что этот уровень производительности кому-то может показаться недостаточным, особенно если говорить о новейших моделях SSD, которые основываются на 2400-МГц флеш-памяти Micron B58R (хорошим примером такого накопителя может быть Crucial T705). Но до сих пор мы не видели никаких принципиально иных решений, и это позволяет надеяться, что в действительности мы ещё не знакомы с истинным потенциалом высокопроизводительных PCIe 5.0 SSD. Кроме того, соперники платформе Phison E26 явно нужны ещё и для того, чтобы накопители с передовым интерфейсом становились доступнее, поскольку до сих пор Phison через своих партнёров жёстко контролировала цены флагманских SSD и не допускала их удешевления.

К счастью, альтернативы платформе Phison E26 наконец-то начинают появляться. Второй PCIe 5.0 x4-контроллер для твердотельных накопителей смогла довести до стадии внедрения китайская компания Yingren Technology (более известная по имени своей торговой марки Innogrit). Её чип IG5666 попал уже в два серийных продукта, которые можно найти в продаже, — Adata Legend 970 Pro и TeamGroup T-Force GE Pro. Оба накопителя обещают линейную скорость чтения до 14 Гбайт/с, то есть как минимум не ниже, чем у самых быстрых SSD с контроллером Phison E26. Обеспечивает такую производительность работающая в связке с чипом IG5666 флеш-память c 2400-МГц интерфейсом — самая скоростная на сегодняшний день TLC 3D NAND. И это значит, что по всем формальным признакам PCI 5.0-накопители на платформе Innogrit выглядят достойными претендентами на попадание в передовые ПК на современных процессорах.

Впрочем, на пути таких SSD в компьютеры высокого класса может возникнуть психологическая преграда, связанная с тем, что накопители на прошлом PCIe 4.0-контроллере Innogrit IG5236 снискали не самую лучшую репутацию — с их надёжностью нередко возникают проблемы. Однако в этом вряд ли повинны какие-то изъяны контроллера. Причина скорее в том, что чипы Innogrit нередко попадают в изделия китайских производителей SSD третьего эшелона, не слишком разборчиво подходящих к выбору флеш-памяти. Именно они и подпортили реноме разработок Innogrit, хотя в продукции крупных и известных брендов эти контроллеры ведут себя более чем достойно.

Иными словами, игнорировать появление на рынке контроллера Innogrit IG5666 было бы глупо, поэтому, как только на российских прилавках появился основанный на нём накопитель Adata Legend 970 Pro, мы сразу же взяли его на тесты. Adata нередко радует оригинальными и выгодными решениями, и новый её накопитель выглядит очень многообещающе, особенно с учётом более низкой, чем у прочих PCIe 5.0 SSD, цены. А ещё сильнее интригует то, что Adata сначала использовала в своём флагманском PCIe 5.0-продукте контроллер Phison E26, но теперь отказалась от него в пользу IG5666, что вряд ли было спонтанным и непродуманным решением. В результате выпущенный год назад и предлагавший скорости до 10 Гбайт/с Legend 970 так и не дождался логичного итерационного обновления. Вместо него появился принципиально новый Legend 970 Pro с контроллером Innogrit. И в этом обзоре мы постараемся понять, выиграла ли Adata от такой перемены или проиграла.

⇡#Внешний вид и внутреннее устройство

Не узнать Adata Legend 970 Pro невозможно. Накопитель наследует экстерьер от предшественника, Legend 970, и это значит, что его M.2 2280-плата запечатана внутри довольно внушительного кулера, который не только на 15 мм возвышается над лицевой поверхностью накопителя, но и закрывает его с обратной стороны. Более того, этот кулер представляет собой активную систему охлаждения, поскольку дополнительно оснащён миниатюрным вентилятором диаметром 20 мм, который прокачивает воздух между рёбрами радиатора. Именно поэтому верх радиатора дополнительно прикрыт кожухом, формирующим воздушный поток.

Когда мы знакомились с Adata Legend 970, подобный вентилятор вызвал немало негативных эмоций как из-за уровня шума, так и потому, что требовал подключения к компьютерному БП отдельным кабелем. Часть этих проблем в Legend 970 Pro решена. Теперь вентилятор питается от разъёма, расположенного непосредственно на плате накопителя, а значит, никаких проводов к нему тянуть не придётся. Такая схема подключения — не самое тривиальное решение, поскольку вентилятор требует напряжения 12 В, а в слот M.2 от материнской платы приходят лишь линии питания 3,3 В. Поэтому инженерам Adata пришлось ради вентилятора добавлять в накопитель дополнительный преобразователь напряжения.

Но несмотря на это, схемы регулировки оборотов у вентилятора не появилось, поэтому шумит он, как и раньше, достаточно заметно. К счастью, разъём, к которому он подключен, расположен так, что обесточить его не составит труда, и это — одно из самых очевидных решений проблемы с шумом. Есть и другой вариант — снять с Adata Legend 970 Pro систему охлаждения целиком и поместить SSD под радиатор материнской платы. Но в этом случае придётся смириться с утратой гарантии, потому что один из крепёжных винтов радиатора находится под гарантийной наклейкой.

Впрочем, нас это не остановило — для полноценного знакомства с элементной базой Legend 970 Pro пришлось идти на жертвы. Тем более что используемый в основе этого SSD контроллер Innogrit IG5666 (Tacoma) ранее нам ещё не встречался.

Этот контроллер стал первым PCIe 5.0-чипом компании Innogrit, нацеленным на потребительский сегмент. Он получен из серверного чипа IG5669, основан на восьмиядерном процессоре с архитектурой Arm Cortex-R5 и производится на заводах TSMC по зрелому техпроцессу с нормами 12 нм. Именно по этой причине на Legend 970 Pro и появился радиатор с вентилятором — сравнительно мощный чип в сумме со старым техпроцессом ведет к существенному тепловыделению под нагрузками.

Структурно IG5666 подобен хорошо изученному контроллеру Phison E26: с одной стороны, он поддерживает четыре линии PCIe 5.0, с другой — имеет восемь каналов для флеш-памяти с 2400-МГц интерфейсом ONFI 5.0, с третьей — обладает DRAM-интерфейсом для реализации DRAM-буфера на основе DDR4-памяти. Innogrit говорит, что пиковая производительность её контроллера в идеальных условиях составляет 3/2,5 млн IOPS при чтении и записи, и эти показатели существенно выше характеристик Phison E26. Однако, учитывая многоядерную архитектуру IG5666 и его серверное происхождение, нетрудно предположить, что полностью раскрыть свой потенциал он может лишь на многопоточных конвейеризуемых операциях, которые потребительским ПК не свойственны.

Компанию чипу IG5666 на плате двухтерабайтного Legend 970 Pro (в рамках этого обзора мы рассматриваем именно модификацию объёмом 2 Тбайт) составляют четыре микросхемы флеш-памяти. Они промаркированы самой Adata, что закономерно, так как эта компания обладает собственным заводом по корпусированию 3D NAND. Тем не менее внутри этих микросхем находятся кристаллы 232-слойной TLC 3D NAND производства Micron. Причём в самом быстром её варианте — с 2400-МГц интерфейсом. Это позволяет Legend 970 Pro на операциях линейного чтения развивать скорость, достигающую потолка пропускной способности PCIe 5.0 x4.

Также на плате накопителя можно увидеть две микросхемы Samsung DDR4-2666. Ими набран 2-Гбайт DRAM-буфер, который служит для хранения быстрой копии таблицы трансляции адресов. Заметим, что в Legend 970 Pro размер этого буфера вдвое меньше, чем у предшественника на контроллере Phison E26.

⇡#Технические характеристики

Большинство производителей SSD, которые выпускают решения на базе PCIe 5.0-контроллера Phison E26, идут по одному и тому же эволюционному пути, заменяя более медленные чипы 232-слойной TLC-памяти Micron более быстрыми по мере их появления. Поэтому в модельном ряду почти любого партнёра Phison найдутся Phison E26-накопители с максимальной скоростью чтения 10, 12 и 14 Гбайт/с. Однако Adata — компания, которая «гуляет сама по себе». Поэтому на смену Legend 970 на чипе Phison E26 пришёл Legend 970 Pro не только с более быстрой TLC 3D NAND, но и с контроллером другого разработчика. Естественно, такие резкие развороты должны иметь под собой какие-то основания, но в паспортных показателях производительности усмотреть их трудновато.

Вот как выглядят официальные характеристики нового Legend 970 Pro.

Производитель Adata Серия Legend 970 Pro Модельный номер SLEG-970P-1TCI SLEG-970P-2TCI SLEG-970P-4TCI Форм-фактор M.2 2280 Интерфейс PCI Express 5.0 x4 Ёмкость 1024 Гбайт 2048 Гбайт 4096 Гбайт Конфигурация Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель Micron 232-слойная 1-Тбит TLC 3D NAND Контроллер Innogrit IG5666 Буфер: тип, объем DDR4,

1024 Мбайт DDR4,

2048 Мбайт DDR4,

4096 Мбайт Производительность Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с 13 000 14 000 14 000 Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с 5800 10 000 11 000 Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS 1700 тыс. 1800 тыс. 1800 тыс. Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS 1250 тыс. 1300 тыс. 1300 тыс. Физические характеристики Макс. потребляемая мощность, Вт н/д н/д н/д MTBF (среднее время наработки на отказ), млн ч 1,6 Ресурс записи, Тбайт 740 1480 2960 Гарантийный срок, лет 5 Габаритные размеры: Д × В × Г, мм 80,6 × 24,2 × 17,9

Сразу же бросается в глаза, что 1-Тбайт модификация Legend 970 Pro обладает совсем слабыми (по меркам PCIe 5.0 SSD) характеристиками. По скорости записи она смотрится даже хуже прошлого Legend 970, который комплектовался памятью с в полтора раза более медленным интерфейсом. Более того, если говорить о моделях ёмкостью 2 и 4 Тбайт, то и их показатели производительности не поражают воображения. Современные накопители на контроллере Phison E26 имеют в целом лучшие характеристики, и Legend 970 Pro может похвастать лишь преимуществом в паспортной скорости случайного чтения.

Из всего этого можно сделать вывод, что платформа Innogrit IG5666 прельстила Adata отнюдь не быстродействием. В условиях засилья на рынке плюс-минус одинаковых PCIe 5.0-накопителей на Phison E26, контроллер IG5666 позволяет Legend 970 Pro выделиться не только оригинальностью, но и ценой — этот накопитель стоит дешевле любого другого варианта для PCIe 5.0 x4, причём довольно заметно. Фактически благодаря платформе Innogrit компания Adata получила возможность выпустить передовой PCIe 5.0 SSD с ценой уровня какого-нибудь Samsung 990 Pro, и такое предложение должно смотреться в прайс-листах действительно очень привлекательно.

Впрочем, Legend 970 Pro ещё только предстоит доказать в тестах, что он лучше флагманского решения Samsung как минимум по производительности. Но если исходить из показателей CrystalDiskMark, то особых проблем с этим быть не должно.

На этом скриншоте нет ни одной характеристики, по которой Legend 970 Pro отставал бы от самого быстрого SSD именитого южнокорейского производителя. Однако при сравнении с накопителями на PCIe 5.0-платформе Phison E26 ситуация не столь однозначна — они выдают более высокие результаты при различных вариантах записи данных.

Одновременно с этим CrystalDiskMark подтверждает все значения скоростей, заявленные Adata в спецификации. И даже больше того, как показывает этот бенчмарк, в реальности производительность случайного многопоточного чтения Legend 970 Pro может достигать 2200 тыс. IOPS.

К этому нужно добавить, что рассматриваемый накопитель Adata имеет некоторое преимущество перед большинством конкурентов ещё по двум направлениям. Во-первых, его ёмкость составляет 1024/2048/4096 Гбайт, то есть Legend 970 Pro на 2,4 % вместительнее большинства прочих накопителей верхнего уровня. Так, после форматирования 2-Тбайт версии Legend 970 Pro пользователь получит в своё распоряжение 1908 «честных» Гбайт, в то время как, казалось бы, аналогичные по объёму накопители на платформе Phison E26 предоставляют лишь 1863 Гбайт. Во-вторых, условия гарантии на Adata Legend 970 Pro предполагают возможность его перезаписи 740 раз, и это на четверть больший ресурс, нежели обычно заложен в распространённые модели потребительских SSD.

⇡#Программное обеспечение

Для накопителей собственного производства Adata предлагает утилиту SSD Toolbox. Её набор функций довольно стандартен и включает отображение общей информации о накопителе, диагностику флеш-памяти, управление командой TRIM и автоматическую настройку параметров операционной системы (отключение Superfetch, Prefetch и дефрагментации). Кроме того, через SSD Toolbox можно произвести обновление микропрограммы и выполнить процедуру Secure Erase, а также провести быстрое измерение производительности SSD и выполнить перенос разделов между установленными в системе носителями информации.

Также помимо SSD Toolbox компания Adata предлагает покупателям Legend 970 Pro скачать с её сайта ещё две программы: Adata SSD Migration Tool и Adata Backup ToGo. Первая предназначена для клонирования информации на дисках, а также ручного создания и восстановления бэкапов. Вторая позволяет автоматизировать процесс резервного копирования, настроив создание бэкапов по расписанию.

⇡#Описание тестовых систем и методики тестирования

Legend 970 Pro — новый флагманский продукт компании Adata, поэтому его сравнение логично выполнять с альтернативами такого же класса. Главными его соперниками ожидаемо стали PCIe 5.0-решения на платформе Phison E26. Их в тестировании участвует сразу два: чемпионский Crucial T705 с максимальной скоростью 14 Гбайт/с и более медленный MSI Spatium M570 Pro Frozr с максимальной скоростью 12 Гбайт/с. Но список протестированных накопителей этими моделями не исчерпывается, кроме их показателей на диаграммах будут представлены результаты сверхпопулярных PCIe 4.0-моделей Samsung 990 Pro и Kingston KC3000. Все сравниваемые накопители имеют объём 2 Тбайт.

В итоге в тестировании приняли участие пять SSD, основная информация о которых приведена в таблице.

Накопитель Артикул Интерфейс Контроллер DRAM-буфер Флеш-память Прошивка Adata Legend 970 Pro 2048 GB SLEG-970P-2TCI PCIe 5.0 x4 Innogrit IG5666 2 Гбайт Micron 232L TLC NAND 0502010E Crucial T705 2000 GB CT2000T705SSD3 PCIe 5.0 x4 Phison PS5026-E26 4 Гбайт Micron 232L TLC NAND PACR5111 Kingston KC3000 2000GB SKC3000D/2048G PCIe 4.0 x4 Phison PS5018-E18 2 Гбайт Micron 176L TLC NAND EIFK31.6 MSI Spatium M570 Pro Frozr 2000 GB SM570PN2TBF PCIe 5.0 x4 Phison PS5026-E26 4 Гбайт Micron 232L TLC NAND EQFM22.2 Samsung 990 Pro 2000 GB MZ-V9P2T0BW PCIe 4.0 x4 Samsung Pascal 2 Гбайт Samsung 236L TLC NAND 4B2QJXD7

Кроме того, в тестовой методике произошло важное изменение: испытания в этом тестировании проводятся на платформе AMD, основанной на процессоре Ryzen 7 9700X. Эта платформа лучше, чем LGA1700, подходит для исследований высокоскоростных PCIe 5.0 SSD, поскольку она имеет достаточное число ресурсов для реализации M.2-слотов с заведёнными от процессора линиями PCIe 5.0. Именно в таком слоте участники тестирования и подвергались испытаниям.

Однако в переходе на платформу AMD есть и серьёзный минус, о котором нужно упомянуть отдельно. Любые современные процессоры Ryzen не могут обеспечить такую же скорость мелкоблочных дисковых операций, как процессоры Intel, а потому при прочих равных работают с твердотельными накопителями в среднем медленнее. Особенно ярко это видно при измерении скоростей произвольных операций флагманских моделей SSD. Поэтому не стоит удивляться, что в некоторых случаях полученные в сегодняшнем тесте результаты будут казаться недостаточно высокими, — это проявление недостатков архитектуры процессоров для Socket AM5.

Конфигурация тестовой системы имеет следующий вид:

Процессор: AMD Ryzen 7 9700X (Granite Ridge, 8 ядер, 3,8-5,5 ГГц, 32 Мбайт L3).

Процессорный кулер: Noctua NH-D15.

Материнская плата: MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

Память: Silicon Power Zenith DDR5-6000 2 × 16 Гбайт CL40 (SP032GXLWU600FDF).

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC (AD102 2235/2535 МГц, 24 Гбайт GDDR6X 21 Гбит/с).

Тестирование выполнялось в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (23H2) Build 22631.4169 c установленным обновлением KB5041587, оптимизирующим планировщик Windows к особенностям архитектуры процессоров AMD. В системе использовался драйвер Microsoft Standard NVMe Express Controller 10.0.22621.4111.

⇡#SLC-кеширование: запись, чтение и удаление файлов

SLC-кеширование – важнейший алгоритм, который в современных накопителях отвечает за ускорение операций записи. Его суть состоит в том, что информация на SSD c TLC- или QLC-памятью сначала записывается в быстром однобитовом режиме, а её уплотнение происходит позднее, в моменты простоя накопителя. Это значит, что современные накопители могут демонстрировать высокие скорости лишь на ограниченных объёмах данных, размер которых зависит от конкретной реализации алгоритма SLC-кеширования.

Чтобы выяснить, как это работает на практике и каковы скорости массива флеш-памяти конкретных накопителей при работе в различных режимах, мы проводим тест непрерывной записи файлов на SSD до полного исчерпания его ёмкости с одновременным замером быстродействия. В этом тесте используются стандартные для ОС Windows операции однопоточного копирования файлов на проверяемый SSD (с RAM-диска), а испытание проводится в три прохода: для полностью чистого SSD; для SSD, заполненного данными наполовину; и для SSD, который изначально полон на три четверти.

SLC-кеширование в Adata Legend 970 Pro работает динамически. На чистый двухтерабайтный SSD с высокой скоростью удаётся записать порядка 650 Гбайт данных, на заполненный наполовину — 380 Гбайт, а если свободного места лишь четверть, то 230 Гбайт. Иными словами, контроллер использует ускоренный режим записи в однобитовом режиме при малейшей возможности. И это хорошо — данный приём ограждает пользователя от падения производительности при длительных и непрерывных операциях.

Впрочем, накопители ёмкостью 2 Тбайт имеют возможность пользоваться чередованием устройств NAND в каналах, поэтому в них этот спад выглядит не таким драматическим. Даже в самом неблагоприятном случае скорость обычной файловой записи на Adata Legend 970 Pro достигает 1,7 Гбайт/с. Это, конечно, далеко от обещанных в спецификации чисел (которые представляют собой теоретический максимум, достижимый исключительно при многопоточных операциях), но всё равно довольно неплохо.

При этом сила контроллера Innogrit IG5666 в том, что ему удаётся проводить фоновый перевод ячеек флеш-памяти из SLC- в TLC-режим без особого ущерба для производительности операций переднего плана. В результате у Legend 970 Pro не наблюдается сильного спада скорости в хвостовой части накопителя при его полном непрерывном заполнении.

В итоге по максимальной скорости файловой записи стандартными средствами операционной системы Legend 970 Pro совсем немного проигрывает накопителям на платформе Phison E26, ощутимо опережая PCIe 4.0-флагманы. А по минимальной скорости записи Legend 970 Pro — лучший вариант из всех конкурентов.

Однако если говорить о средней скорости при заполнении всей ёмкости SSD, то Legend 970 Pro оказывается всё же ближе к моделям с интерфейсом PCIe 4.0 x4, а накопители на платформе Phison E26 довольно заметно его превосходят. Например, чтобы полностью залить файлами Legend 970 Pro ёмкостью 2 Тбайт, придётся потратить порядка 15 минут, в то время как MSI Spatium M570 Frozr можно забить под завязку менее чем за 12 минут.

По скорости обычного копирования файлов с SSD на RAM-диск Legend 970 Pro тоже не может похвастать лидирующим положением на диаграмме. Накопители на Phison E26 отдают файлы определённо быстрее, а Legend 970 Pro в этой дисциплине больше похож на флагманский накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 x4 вроде Samsung 990 Pro.

Что касается операций удаления файлов, то флагманские накопители постепенно научились справляться с ними так, чтобы не доставлять пользователю неудобства последующим временным ухудшением отзывчивости. В этом отношении Adata Legend 970 Pro относится к числу положительных примеров. Например, на графике ниже показана производительность мелкоблочного чтения сразу после высвобождения на SSD 128 Гбайт данных — и такая операция приводит лишь к незначительным и кратковременным изменениям в скорости и времени отклика.

⇡#Производительность комплексных файловых операций

По первому впечатлению Adata Legend 970 Pro не так быстр, как свежие накопители с интерфейсом PCIe 5.0, основанные на контроллере Phison E26, однако он выглядит определённо лучше PCIe 4.0-флагманов. Тестирование производительности при копировании файлов внутри объёма накопителя в целом подтверждает этот тезис.

Однако при архивации и разархивации файлов, когда контроллеру накопителя приходится столкнуться с необходимостью оперировать двумя разнородными потоками данных, производительность Adata Legend 970 Pro выглядит не самым лучшим образом. По какой-то причине в этом случае он проигрывает и Samsung 990 Pro, и Kingston KC3000.

⇡#Производительность в приложениях

Бессменный лидер в SPECworkstation 3.1 — тесте, который оценивает производительность накопителей при серьёзных нагрузках, характерных для рабочих станций, — Samsung 990 Pro. До него не удаётся дотянуться ни SSD на платформе Phison E26, ни новому Adata Legend 970 Pro на контроллере Innogrit IG5666.

Однако есть важный нюанс. Не слишком впечатляющий результат Adata Legend 970 Pro здесь связан исключительно с его неудачным выступлением в одном-единственном сценарии Life Sciences, в котором проверяется быстродействие в узкоспециализированных пакетах математического моделирования физических процессов.

SPECworkstation 3.1

При более распространённых нагрузках рассматриваемый накопитель Adata выглядит значительно лучше. И более того, при работе с мультимедийным контентом, а также в задачах инженерного проектирования и 3D-моделирования он превосходит своих основных конкурентов — накопители, построенные на любых разновидностях платформы Phison E26.

⇡#Производительность в играх

Быстродействие SSD при игровых нагрузках — один из главных аргументов при выборе для большинства пользователей. В тесте 3DMark, который даёт его численное выражение, показатель Adata Legend 970 Pro находится на уровне лучших SSD с интерфейсом PCIe 4.0, но до носителей платформы Phison E26 он всё-таки не дотягивает.

Примерно такой же уровень производительности, как отображён на диаграмме выше, прослеживается и в отдельных игровых сценариях. То есть контроллер Innogrit IG5666, который лежит в основе Adata Legend 970 Pro, новых стандартов игрового быстродействия не устанавливает. Но тем не менее это вполне достойный вариант, который превосходит многие накопители с интерфейсом PCIe 4.0, ещё совсем недавно считавшиеся самоочевидным выбором для производительных геймерских ПК.

3DMark Storage

⇡#Синтетические тесты: линейные операции

В этом разделе мы сравниваем не малоинтересные для пользователей пиковые величины производительности, которые выдаёт CrystalDiskMark, а приближенные к реальной жизни интегральные показатели. Для измерений используется IOmeter c нагрузками с глубиной очереди запросов не выше 4 команд — именно с такими операциями SSD приходится иметь дело при работе в ПК.

Из представленных в этом разделе диаграмм можно сделать вывод, что в полной мере производительность контроллера Innogrit IG5666 раскрывается при максимально многопоточной нагрузке. Если же речь идёт о последовательных операциях при сравнительно невысокой степени параллелизма, которые обычно и встречаются в реальной жизни, то обещанные в спецификации двузначные показатели скорости (в гигабайтах в секунду) увидеть не удаётся. В этом случае Adata Legend 970 Pro оказывается больше похож на PCIe 4.0-накопитель уровня Samsung 990 Pro, чем на какой-то из распространённых PCIe 5.0 SSD с контроллером Phison.

⇡#Синтетические тесты: мелкоблочные операции

В группе тестов с мелкоблочной нагрузкой Adata Legend 970 Pro выглядит примерно так же, как и в других случаях. Это не лидер, но в то же время и не аутсайдер, даже если сопоставлять его с накопителями с интерфейсом PCIe 5.0. Фактически накопитель можно назвать неким промежуточным по производительности вариантом между решениями на платформе Phison E26 и флагманскими решениями прошлого поколения.

К сожалению, выступление Legend 970 Pro трудно назвать выдающимся. Это касается не только этой подгруппы тестов, но и практически всех полученных нами результатов. Главная проблема этого SSD кроется в контроллере Innogrit IG5666, который сделан из серверного 18-канального чипа IG5669 путём отрезания лишних каналов. При этом его логика работы осталась по большей части неизменной: он совершенно явно оптимизирован для многопоточных обращений с глубокими очередями запросов, а для типичной ПК-нагрузки его мощности избыточны и не слишком релевантны.

⇡#Температурный режим

К сожалению, Innogrit и Adata не раскрывают информации о потреблении своего решения на контроллере IG5666. Однако и без нее понятно, что оно немаленькое, поскольку этот чип обладает высокой производительностью и многоядерной архитектурой и к тому же выпускается по 12-нм техпроцессу.

Об аппетитах Adata Legend 970 Pro говорят и измерения, сделанные некоторыми тестовыми лабораториями. По их выводам получается, что он — чемпион по потреблению среди M.2-накопителей, которому под нагрузкой может потребоваться до 13-14 Вт. Однако нужно иметь в виду, что часть этого бюджета уходит на вентилятор, который в этом накопителе запитан от силовых линий слота M.2.

Что же касается температурного режима, то, несмотря на существенное потребление, он у Adata Legend 970 Pro выглядит довольно умеренным. Собственно, всё здесь решает вентилятор: активное охлаждение — отличное средство борьбы с нагревом.

Для практической проверки мы запротоколировали температуры Legend 970 Pro под непрерывной нагрузкой высокой интенсивности продолжительностью 5 минут, которая формировалась смешанными линейными операциями с преобладанием чтения. У этого накопителя предусмотрено сразу три термодатчика, и показания всех их приведены на графике.

К сожалению, мы не имеем информации, к какому узлу SSD относится каждый из датчиков температуры. Можно лишь констатировать, что большинство сервисных программ берёт за температуру накопителя показания первого датчика, но «чистую» температуру контроллера показывает, скорее всего, второй датчик.

Впрочем, даже если ориентироваться на максимальную температуру, нагрев не выходит за пределы 73 градусов, что для современных производительных SSD довольно немного, особенно если иметь в виду, что порог включения троттлинга у контроллера — 90 °С.

Однако эти результаты во многом обеспечиваются встроенным в систему охлаждения Legend 970 Pro вентилятором, за что приходится расплачиваться хорошо различимым и довольно неприятным гулом. Нет никаких сомнений, что существенная часть потенциальных владельцев рассматриваемого SSD захочет от этого шума избавиться, и такая возможность существует. Adata вынесла разъём, к которому подключен вентилятор, из-под радиатора, поэтому его можно просто отключить, что не повлечёт за собой нарушения гарантии.

Хорошая новость при этом заключается в том, что даже в пассивном режиме эффективности имеющегося радиатора хватает, чтобы удерживать температуры в разумных пределах. Ниже приводится график нагрева, полученный в аналогичном предыдущему тесте, но с обесточенным вентилятором.

Нагрев ожидаемо стал выше, но максимальное значение температуры всё равно осталось ниже 80 градусов. Таким образом, температурный троттлинг не активируется и при отключении вентилятора, хотя основной (первый) термодатчик в этом тесте показывает рост температуры на 14 градусов по сравнению с режимом с включенным вентилятором.

Иными словами, несмотря на то, что Adata Legend 970 Pro — довольно горячий накопитель, установленная на нём система охлаждения уверенно справляется с теплоотводом. Причём как в обычном активном режиме, так и в пассивном состоянии при полном отключении досаждающего своим шумом штатного вентилятора.

⇡#Выводы

Adata Legend 970 Pro — одно из первых решений совершенно нового класса. Это полноценный высокоскоростной PCIe 5.0 SSD, который основывается не на набившей оскомину платформе Phison E26, а на альтернативном контроллере, разработанном компанией Innogrit. Однако, даже несмотря на это, между Legend 970 Pro и накопителями вроде Crucial T705 нетрудно провести параллели: пусть Adata и сделала ставку на чип I5666, но в массиве флеш-памяти её накопителя, как и во всех иных PCIe 5.0 SSD, используются 232-слойные устройства TLC 3D NAND, производимые Micron. Именно эта флеш-память и служит гарантией высоких скоростей последовательных операций: пиковая скорость чтения, достигаемая в идеальных условиях, у Legend 970 Pro соответствует значениям, которые обеспечивают наиболее современные накопители на платформе Phison E26.

Однако, если говорить о реальных сценариях гражданского использования, где дисковые операции разнородны и не подчиняются чёткой классификации, Legend 970 Pro не выглядит безоговорочным лидером. До уровня производительности накопителей с контроллером Phison E26 он немного не дотягивает и при операциях с файлами, и в рабочих задачах, и в играх. Но зато флагманские решения прошлого поколения, такие как Samsung 990 Pro или Kingston KC3000, он уверенно превосходит. Иными словами, с точки зрения быстродействия новинка Adata попадает в промежуточное положение между распространёнными в настоящее время PCIe 5.0 SSD основной массы производителей первого-второго эшелона и лучшими накопителями с интерфейсом PCIe 4.0.

Таким образом, целесообразность применения Legend 970 Pro в современных ПК будет в первую очередь определяться его ценой. И в эту игру Adata умеет играть очень хорошо. Согласно информации, которую мы получили от представителей компании, стоимость Legend 970 Pro должна быть лишь немного выше, чем у PCIe 4.0-флагманов. А значит, рассмотренный накопитель будет ощутимо дешевле всех PCIe 5.0 SSD, построенных на платформе Phison E26, что станет весомым аргументом в его пользу.

К тому же на руку Legend 970 Pro должны сыграть и другие факторы. Во-первых, он имеет на 2,4 % большую ёмкость, чем SSD, построенные на контроллере Phison E26. Во-вторых, Adata снабжает все свои накопители довольно функциональным набором ПО. А в-третьих, не стоит забывать, что Legend 970 Pro «из коробки» оборудован эффективным кулером, который полностью решает вопрос с отводом тепла от горячего чипа Innogrit IG5666. И хотя этот начинённый 20-мм вентилятором кулер может отпугнуть любителей тишины, в действительности все опасения напрасны. Вентилятор довольно просто отключается, а эффективности установленного на накопитель радиатора хватает и в пассивном режиме.

В конечном счёте Legend 970 Pro вполне можно рекомендовать для использования в конфигурациях передовых (но не бескомпромиссных) ПК, построенных на процессорах с поддержкой PCIe 5.0-накопителей. С одной стороны, этот SSD достаточно быстр для большинства сценариев, а с другой — не так дорог, как, например, текущий чемпион по скорости Crucial T705. Платформ, где предусмотрен слот M.2 с поддержкой PCIe 5.0, становится всё больше, и появление нового класса накопителей, которыми можно без ущерба для производительности заполнить этот слот, можно только приветствовать. Тем более что, помимо прочего, они должны запустить процесс долгожданного снижения цен на PCIe 5.0 SSD.