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Компании РФ с начала года допустили не менее 200 крупных утечек данных своих клиентов

В 2024 году на различных интернет-форумах и Telegram-каналах хакерами было опубликовано не менее 210 баз данных клиентов российских компаний. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков департамента киберразведки Threat Intelligence компании F.A.С.С.T. (известная ранее как Group IB), количество утечек возросло.

Источник изображения: Lewis Kang'ethe Ngugi/Unsplash

Источник изображения: Lewis Kang'ethe Ngugi/Unsplash

По сравнению с 2023 годом рост числа «слитых» данных возросло на 37,25 %, однако следует учесть, что в первые девять месяцев того же года было опубликовано 153 базы. F.A.C.C.T. подтверждает увеличение скомпрометированных записей в базах в текущем году на 7,76 %, при этом число строк составило 250,5 миллионов. По расчётам за прошедший год было опубликовано 397 млн строк, годом ранее — 1,4 млрд, и наименьшие цифры показал 2021 год — всего 33 млн.

Отмечается, что злоумышленники интересуются в первую очередь информацией, содержащей телефонные номера граждан, паспортные данные, дату рождения, Email- и IP-адреса, пароли и место трудоустройства.

«Ведомости» также ссылаются на аналитиков российского сервиса разведки уязвимостей и утечек данных Dlbi (Data Leakage & Breach Intelligence), которые сообщили, что в открытый доступ были выложены, предположительно, данные клиентов сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг». В целом отмечается, что инциденты чаще фиксируются в сфере торговли и услуг.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: безопасность данных, базы данных
безопасность данных, базы данных
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