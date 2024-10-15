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VK выделит видеоблогерам гранты на 100 млн рублей для конкуренции с YouTube

Холдинг VK намерен впервые запустить грантовую программу для блогеров, работающих с длинными видеоформатами. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу и собственный источник в компании.

Источник изображения: «VK Видео»

Источник изображения: «VK Видео»

В сообщении сказано, что общий объём программы составит 100 млн рублей, а претендовать на получение выплат смогут блогеры со статусом индивидуального предпринимателя и наличием аудитории от 1 тыс. подписчиков. Претенденты должны создавать нерекламные горизонтальные видео продолжительностью от 10 минут. Предпочтение будет отдаваться видео с развлекательно-образовательным контентом в формате «how to» (как что-то сделать). Программа направлена на замещение YouTube, работа которого на территории России замедляется с середины лета.

Количество получателей грантов и размер поддержки будет определяться членами координационного совета, в который, в том числе, войдут дизайнер Артемий Лебедев, блогер Влад А4, стилист Александр Рогов, продюсеры Вячеслав Дусмухаметов и Заир Юсупов, топ-менеджеры VK и др. В рамках реализации данного проекта авторы будут должны соблюдать определённые требования, в том числе по количеству публикуемых роликов, заявленному в проекте, и приросту подписчиков после его реализации.

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что 100 млн рублей — это небольшая сумма для блогеров. Он также считает некорректным сопоставление «VK Видео» с YouTube даже в условиях блокировки второго. «YouTube — мировой проект с огромной библиотекой и различными системами рекомендаций, а «VK Видео» — это локальный сервис. Да, в текущих условиях он интересен блогерам из-за замедления западных платформ. Он хорошо развивается и демонстрирует многократный рост как по доле аудитории, так и по количеству контента. Но аудитория YouTube всё ещё недосягаема ни для одного российского сервиса», — отметил Денис Кусков.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: vk видео, видеохостинг, гранты
vk видео, видеохостинг, гранты
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