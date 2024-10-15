Представлен смартфон Realme P1 Speed с чипом Dimensity 7300 Energy и 120-Гц экраном OLED за $215

Компания Realme представила смартфон P1 Speed — третью модель серии P. Ранее производитель выпустил модели P1 и P1 Pro. Новинка сочетает весьма производительную начинку, качественный дисплей и доступную цену.

В основе Realme P1 Speed используется процессор Dimensity 7300 Energy (четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,5 ГГц, четыре Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, GPU Mali-G615 MC2). Смартфон предлагается в конфигурациях с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти, а также с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт флеш-памяти. Объём постоянной памяти можно увеличить за счёт карт памяти microSD.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 кд/м2. Основной блок камер новинки состоит из 50-Мп сенсора и вспомогательного 2-Мп датчика расчёта глубины сцены. На фронтальной стороне устройства расположен глазок 16-Мп камеры. Для основной камеры заявляется поддержка съёмки видео в формате 4K@30fps, фронтальная может снимать в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Realme P1 Speed получил батарею на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. У новинки есть стереодинамики и 3,5-мм аудиовыход, а вот поддержки NFC нет. Производитель также указывает на наличие у смартфона защиты от пыли и воды IP65.

Realme P1 Speed будет доступен в цветах Brushed Blue (синий) и Textured Titanium (титан). Стоимость устройства с конфигурацией памяти 8/128 Гбайт составляет $215, за версию с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти просят $250. Смартфон был представлен в Индии, поэтому первые продажи начнутся именно там. Новинка станет доступна с 20 октября.