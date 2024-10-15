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Super Flower представила блоки питания Combat FG ATX 3.1 мощностью до 850 Вт

Тайваньская компания Super Flower представила серию блоков питания Combat FG ATX 3.1. В неё вошли модели БП мощностью 650, 750 и 850 Вт. Новинки, как следует из названия, соответствуют стандарту питания ATX 3.1. Они не оснащены кабелями с коннекторами питания 12+4 для видеокарт, однако в комплекте с ними поставляются нужные переходники.

Источник изображений: Super Flower

Источник изображений: Super Flower

Все блоки питания серии Combat FG ATX 3.1 получили сертификаты энергоэффективности 80 Plus Gold. Их КПД составляет 87, 90 и 87 % при 20-процентной, 50-процентной и 100-процентной нагрузках соответственно.

В новинках используются высококачественные японские конденсаторы, рассчитанные на экстремальную нагрузку. Компоненты блоков питания Combat FG ATX 3.1 охлаждаются тихим 120-мм вентилятором.

Новинки обладают защитой от превышения напряжения (OVP), превышения мощности (OPP), короткого замыкания (SCP), перегрева (OTP), а также от превышения силы тока (OCP).

Стоимость блока питания Super Flower Combat FG ATX 3.1 мощностью 650 Вт составляет $109,99, модель мощностью 750 Вт производитель оценил в $119,99, а версию на 850 Вт — в $129,99. Они доступны в чёрном и белом исполнении.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: super flower, блоки питания, atx 3.1
super flower, блоки питания, atx 3.1
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