Asus обновила СЖО Ryujin III 360 ARGB Extreme, оптимизировав её для Intel Core Ultra 200S

Компания Asus представила обновлённую необслуживаемую систему жидкостного охлаждения Ryujin III 360 ARGB Extreme. Производитель отмечает, что новинка специально оптимизирована с учётом изменившихся точек нагрева новейших процессоров Intel Core Ultra 200S. Напомним, что у новых чипов Intel на несколько миллиметров сместилась так называемая Hotspot — эпицентр нагрева чипа.

Производитель оптимизировал Ryujin III 360 ARGB Extreme для процессоров Intel Core Ultra 200S за счёт конструкции подвижного кронштейна. В составе водоблока Ryujin III 360 ARGB Extreme используется новая помпа Asetek Emma Gen 8 V2. В водоблок встроен небольшой вентилятор, который помогает в охлаждении не только жидкости в контуре СЖО, но и модулей ОЗУ.

На водоблок установлен 3,5-дюймовый цветной дисплей с разрешением 640 × 480 пикселей, на который выводится полезная информация о системе в реальном времени. Кроме того, дисплей может отображать различный пользовательский контент. Все настройки дисплея доступны через фирменную утилиту Asus Armoury Crate.

Радиатор типоразмера 360 мм, входящий в состав Ryujin III 360 ARGB Extreme, охлаждается тремя вентиляторами с магнитными креплениями для более простой установки. Толщина вентиляторов составляет 30 мм. Кроме того, вентиляторы объединены в цепь, что снижает количество проводов при их установке.