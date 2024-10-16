YouTube получил масштабное обновление: тонкая настройка скорости, улучшенный мини-плеер и другие изменения

YouTube выпустил масштабное обновление, представив новые функции для мобильных, веб- и ТВ-приложений. Появится более точное управление скоростью воспроизведения и возможность создания совместных плейлистов через ссылки и QR-коды, сообщает TechCrunch.

Раньше пользователи могли изменять скорость воспроизведения только с шагом 0,25x. Теперь YouTube позволяет увеличивать или уменьшать скорость с шагом 0,05x, нажимая на символы «+» или «-» в новом меню управления скоростью. Кроме того, добавлена функция таймера сна для всех пользователей, которая ранее была доступна по подписке YouTube Premium.

Создавать совместные плейлисты также стало проще. Можно поделиться ссылкой или QR-кодом на плейлист с другим пользователем, который сможет добавлять свои собственные фотографии в качестве миниатюр или использовать инструмент GenAI от YouTube для создания миниатюры по текстовому запросу. Кстати, позднее будет добавлена возможность для соавторов голосовать за видео в совместных плейлистах и получать отзывы.

YouTube внёс некоторые изменения и в дизайн мобильного приложения. На Android в горизонтальной ориентации видео теперь имеют увеличенные миниатюры и более крупный текст, при этом плеер стал более отзывчивым к действиям пользователя. Отмечается, что в iOS эти функции появятся несколько позднее.

Также стоит сказать, что мини-плеер стал удобнее — его можно перемещать и изменять размер непосредственно во время просмотра контента, приложение для телевизоров получило улучшенный пользовательский интерфейс для коротких видео (Shorts), а для авторов видео YouTube добавил набор значков в качестве дополнительного способа взаимодействия со своим сообществом.