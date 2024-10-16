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Chrome начал принудительно отключать блокировщик рекламы uBlock Origin

Google Chrome начал поэтапное отключение одного из самых популярных бесплатных блокировщиков рекламы — uBlock Origin (uBO). Разработчик расширения, Раймонд Хилл (Raymond Hill), поделился скриншотом, на котором видно, что веб-обозреватель автоматически отключает uBO и сообщает о том, что это расширение больше не поддерживается. Это вызвано переходом браузера на новую спецификацию расширений — Manifest V3, которая вводит серьёзные ограничения для блокировщиков рекламы.

Источник изображения: ublockorigin.com

Источник изображения: ublockorigin.com

Переход Google Chrome на Manifest V3 может привести к снижению эффективности ряда блокировщиков рекламы, включая uBO. В ответ на это разработчик выпустил новую версию расширения — uBlock Origin Lite (uBOL), которая поддерживает Manifest V3. Однако он предупредил пользователей, что они должны установить её самостоятельно: «Я считаю, что uBOL слишком сильно отличается от uBO, чтобы служить ему автоматической заменой. Вам придётся самостоятельно подобрать замену для uBO в зависимости от того, что вы ожидаете от блокировщика рекламы. uBOL может удовлетворить ваши ожидания, а может и нет».

Источник изображения: @gorhill, @cpojer / X

Источник изображения: @gorhill, @cpojer / X

Использование uBOL может отличаться от работы оригинальной версии в зависимости от того, какие сайты посещает пользователь, и как настроено расширение. В целом, uBOL менее эффективен при работе с сайтами, использующими технологии обхода блокировщиков рекламы, или при минимизации сбоев в работе сайтов. Это связано с тем, что спецификация Manifest V3 накладывает ограничения на использование API Declarative Net Request (DNR). Поэтому многие фильтры, которые поддерживались оригинальной версией uBO, не могут быть адаптированы под правила DNR, что ограничивает возможности uBOL.

В заявлении для ресурса The Verge представитель Google Скотт Вестовер (Scott Westover) сообщил, что более 93 % активно поддерживаемых расширений в Chrome Web Store уже используют Manifest V3, а все популярные блокировщики рекламы, такие как AdBlock, Adblock Plus, uBlock Origin и AdGuard, имеют версии, совместимые с Manifest V3, и у пользователей есть из чего выбрать. Поскольку Google планирует полный переход на Manifest V3 в начале 2025 года, компания заявила, что начнёт отключать расширения на базе Manifest V2 уже в этом году.

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Рубрики: Новости Software, Браузеры,
Теги: google chrome, ublock origin, ublock origin lite, блокировщики рекламы, manifest v3
google chrome, ublock origin, ublock origin lite, блокировщики рекламы, manifest v3
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