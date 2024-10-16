Honor представила смартфоны X60 и X60 Pro с менее быстрыми чипами, чем у предшественников

Компания Honor представила в Китае новую серию смартфонов X60 — в неё вошли базовая модель X60 и улучшенная версия X60 Pro. Как пишет портал GSMArena, новинки отличаются друг от друга значительно больше, чем их предшественники X50 и X50 Pro.

Модель Honor X60 Pro получила изогнутый по краям 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2700 × 1224 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3000 кд/м2 и ШИМ с частотой 3840 Гц. С дисплеем можно взаимодействовать мокрыми пальцами. Сам смартфон водонепроницаемый, однако не имеет официального рейтинга IP.

В основе Honor X60 Pro используется процессор Snapdragon 6 Gen 1 (4 нм, четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц, четыре Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц, GPU Adreno 710), что несколько разочаровывает, поскольку предшественник X50 Pro предлагал более производительный Snapdragon 8+ Gen 1. В свою очередь, Snapdragon 6 Gen 1 использовался в обычной модели X50. И всё же этот процессор производительнее, чем Mediatek Dimensity 7025 (6 нм, два ядра Cortex-A78 с частотой 2,5 ГГц, шесть Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, GPU IMG BXM-8-256) в составе обычного X60. К примеру, Snapdragon 6 Gen 1 поддерживает запись видео в 4K с помощью основной камеры. Версия на чипе MediaTek может снимать видео только в 1080p.

Оба смартфона оснащены 108-Мп основными камерами, а также 2-Мп датчиками расчёта глубины сцены. Основные сенсоры имеют размер 1/1.67”, при съёмке объединяют 9 субпикселей в 1 (эффективный размер пикселя составляет 1,92 мкм) и поддерживают трёхкратное увеличение. Оптической стабилизации у камер нет. Апертура оптики — f/1.75.

Фронтальная камера у Pro-модели — 8-Мп. У X60 Pro также имеется встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца. Модель X60 оснащена боковым сканером, поскольку получила IPS-дисплей. Его размеры составляют 6,8 дюйма. Экран поддерживает разрешение 2412 × 1080 пикселей, частоту обновления 120 Гц и обладает яркостью 850 кд/м2. Фронтальная камера устройства тоже 8-Мп.

Для Honor X60 и X60 Pro предлагаются конфигурации с 8 или 12 Гбайт ОЗУ и 128, 256 или 512 Гбайт постоянной памяти. Новинки работают под управлением Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0.

У аппаратов также различаются батареи. Обычная модель получила аккумулятор на 5800 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 35 Вт, а Pro-версия оснащена батареей на 6600 мА·ч с поддержкой зарядки на 66 Вт. Благодаря этому у устройств значительно отличается автономность: в режиме воспроизведения видео Pro-версия проработает 25 часов, а обычная — 19 часов. Однако в игровом режиме разница незначительная — 10 часов у Pro против 9 часов у обычной модели. С другой стороны, Pro-версия оснащена более чётким дисплеем и более производительным процессором, которые быстрее расходуют заряд батареи.

Также Pro-версия выделяется наличием стереодинамиков с поддержкой технологии звука Honor Histen 7.1. Она позволяет увеличить громкость на 300 %, если это действительно необходимо. Оба устройства поддерживают установку двух SIM-карт с 5G и Wi-Fi 5 (ac). Обычная версия работает с Bluetooth 5.3, Pro-вариант — лишь с Bluetooth 5.1. Оба при этом поддерживают аудиокодеки AAC, LDAC и aptX HD. Модель X60 Pro дополнительно поддерживает двустороннюю спутниковую связь через Beidou.

Модель Honor X60 с конфигурацией памяти 8/128 Гбайт оценили в 1200 юаней (около $170), версия с 8/256 Гбайт памяти получила ценник 1400 юаней (около $197), вариант с 12/256 Гбайт памяти оценён в 1600 юаней ($225), а версия с памятью 12/512 Гбайт — в 1800 юаней ($253). Смартфон доступен в чёрном, зелёном и серебряном вариантах исполнения.

Стоимость Honor X60 Pro начинается с 1500 юаней ($210) за версию с 8/128 Гбайт памяти. В максимальной конфигурации с 12 Гбайт оперативной и 512 Гбайт постоянной памяти устройство оценивается в 2300 юаней ($323). Помимо чёрного, зелёного и серебряного вариантов предлагается оранжевый.