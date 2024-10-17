MSI представила геймерские беспроводные мыши Versa 300 Wireless и Elite Wireless — до 26 000 DPI и до 80 часов автономности

Компания MSI представила беспроводные игровые мыши Versa 300 Wireless и Versa 300 Elite Wireless. Хотя визуально новинки практически не отличаются друг от друга, они оснащены разными сенсорами и переключателями, а потому предлагают разный опыт использования.

В основе модели Versa 300 Elite Wireless используется оптический сенсор PixArt PAW3395DM с разрешающей способностью до 26 000 DPI. Устройство способно на лету переключаться между пятью вариантами разрешения: 400, 800, 1600, 3200 и 6400 DPI, а более тонкие настройки доступны через фирменное приложение MSI Center. Модель Elite оснащена механическими переключателями Omron с ресурсом 60 млн нажатий. Максимальная частота опроса составляет 1000 Гц. Производитель заявляет для Versa 300 Elite Wireless до 80 часов работы от одного заряда аккумулятора. Вес мыши составляет 65 граммов.

Модель Versa 300 Wireless, в свою очередь, оснащена оптическим сенсором PixArt PAW3104DB с разрешающей способностью до 8000 DPI. На лету предлагаются настройки разрешения 400, 800, 1600, 2400, 3200, 4000, 6400 и 8000 DPI. Здесь применены механические переключатели Kailh с ресурсом 30 млн нажатий. Частота опроса также составляет 1000 Гц. От одного заряда аккумулятора новинка проработает до 50 часов. Вес мыши составляет 60 граммов.

Мыши MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Elite Wireless имеют одинаковые размеры 125 × 64 × 41 мм, получили по шесть кнопок, предлагают подключение по радиоканалу 2,4 ГГц, Bluetooth 5.3 или USB 2.0. Модель Elite оснащена RGB-подсветкой.

О стоимости новинок производитель ничего не сообщил. Сроки начала продаж будет зависеть от региона. Компания SMI рекомендует следить за обновлениями ассортиментов игровой периферии у местных ретейлеров.